Meta, giyilebilir teknolojide vites yükseltiyor: Akıllı kolye ve 4 yeni gözlük yolda

Tam Boyutta Gör Ortaya çıkan yeni bilgilere göre Meta, giyilebilir teknoloji ekosistemini genişletirken aynı zamanda yapay zekâ servislerinin kullanımını artırmayı hedefliyor. Bu kapsamda şirket, yapay zekâ destekli bir kolye geliştirmekte ve yıl sonuna kadar dört yeni akıllı gözlük modeli piyasaya sürecek.

Meta'nın giyilebilir teknoloji stratejisinde yeni dönem

Söz konusu iddiaların merkezinde, yapay zekâ destekli bir kolye bulunuyor. Meta'nın 2025 yılında yapay zekâ girişimi Limitless'ı satın almasının ardından böyle bir ürün üzerinde çalışacağı yönündeki beklentiler teknoloji sektöründe uzun süredir dile getiriliyordu. Limitless'ın geliştirdiği "Pendant" adlı cihaz, kullanıcının gün boyunca gerçekleştirdiği konuşmaları dinleyebilen ve kaydedebilen bir Bluetooth mikrofon olarak öne çıkıyordu. Sistem daha sonra bu verileri transkriptlere dönüştürüyor, özetler oluşturuyor ve konuşmaların aranabilir bir veri tabanında saklanmasını sağlıyordu. Meta'nın geliştirdiği kolyenin de benzer bir işlevselliğe sahip olabileceği konuşulsa da teknik özellikler ve kullanım senaryoları hakkında henüz resmi bilgiler bulunmuyor.

Raporda dikkat çeken bir diğer unsur ise Meta'nın akıllı gözlük portföyünü önemli ölçüde genişletme hazırlığı. Şirketin mevcut Ray-Ban Meta ürün ailesinin ötesine geçerek farklı kullanıcı segmentlerine hitap edecek yeni modeller üzerinde çalıştığı belirtiliyor. Habere göre "Modelo" kod adlı yeni gözlük modelinin Haziran ayında piyasaya sürülmesi planlanırken, "Luna" ve "RBM2 Refresh" isimli modeller sonbahar döneminde kullanıcılarla buluşacak. Yılın son ayında ise "Mojito VIP" kod adlı bir başka modelin satışa sunulması hedefleniyor.

Astronotların yeni yardımcısı: Helios uzay robotu tanıtıldı 1 gün önce eklendi

Meta'nın uzun vadeli planları yalnızca bu modellerle sınırlı görünmüyor. Şirketin "Artemis" ve "SSG" olarak adlandırılan yeni nesil gözlük konseptlerini de test ettiği ifade ediliyor. Özellikle "süper algılama" özelliklerine sahip olduğu belirtilen SSG projesi, yapay zekâ destekli çevresel farkındalık teknolojilerinin gelecekteki yönüne dair ipuçları veriyor. Ancak bu projelerin hangi aşamada olduğu ve ne zaman ticari ürüne dönüşeceği henüz netleşmiş değil.

Donanım yatırımlarının yanında Meta'nın iş modeli tarafında da yeni adımlar attığı görülüyor. Şirketin "Wearables for Work" yani "İş İçin Giyilebilir Cihazlar" adı altında kurumsal müşterilere yönelik abonelik tabanlı bir hizmet hazırladığı bildiriliyor. İç kaynaklardan aktarılan bilgilere göre amaç, daha fazla kullanıcının Meta'nın yapay zekâ modelleriyle etkileşime girmesini sağlamak ve zamanla ücretli abonelik ekosistemini büyütmek. Bu planın bir parçası olarak şirketin geliştirme aşamasındaki yapay zekâ ajanı Hatch'in de abonelik modeliyle sunulabileceği ifade ediliyor.

Şirketin hedefleriyse oldukça iddialı. Meta'nın giyilebilir cihazlardan sorumlu başkan yardımcısı Alex Himel'in çalışanlara gönderdiği notta, şirketin yalnızca yeni ürünler geliştirmeyi değil, aynı zamanda bu ürünleri daha fazla ülkede satışa sunmayı amaçladığı belirtiliyor. Buna göre Meta, 2026 yılının ikinci yarısında toplam 10 milyon giyilebilir cihaz satmayı hedefliyor. Kurumsal tarafta ise "İş İçin Giyilebilir Cihazlar" programına en az 10 şirketin katılması ve her biri 100 cihazlık dağıtım gereksinimi bulunan en az iki büyük kurumsal müşteriye ulaşılması planlanıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Giyilebilir Teknolojiler Haberleri

Meta, AI kolye ve 4 yeni akıllı gözlük üzerinde çalışıyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: