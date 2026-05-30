Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Meta, giyilebilir teknolojide vites yükseltiyor: Akıllı kolye ve 4 yeni gözlük yolda

    Teknoloji devlerinden Meta, yapay zeka destekli kolye ve dört yeni akıllı gözlük modeli üzerinde çalışıyor. İşte şirketin giyilebilir teknoloji stratejisindeki son gelişmeler:

    Meta, AI kolye ve 4 yeni akıllı gözlük üzerinde çalışıyor Tam Boyutta Gör
    Ortaya çıkan yeni bilgilere göre Meta, giyilebilir teknoloji ekosistemini genişletirken aynı zamanda yapay zekâ servislerinin kullanımını artırmayı hedefliyor. Bu kapsamda şirket, yapay zekâ destekli bir kolye geliştirmekte ve yıl sonuna kadar dört yeni akıllı gözlük modeli piyasaya sürecek.

    Meta'nın giyilebilir teknoloji stratejisinde yeni dönem

    Söz konusu iddiaların merkezinde, yapay zekâ destekli bir kolye bulunuyor. Meta'nın 2025 yılında yapay zekâ girişimi Limitless'ı satın almasının ardından böyle bir ürün üzerinde çalışacağı yönündeki beklentiler teknoloji sektöründe uzun süredir dile getiriliyordu. Limitless'ın geliştirdiği "Pendant" adlı cihaz, kullanıcının gün boyunca gerçekleştirdiği konuşmaları dinleyebilen ve kaydedebilen bir Bluetooth mikrofon olarak öne çıkıyordu. Sistem daha sonra bu verileri transkriptlere dönüştürüyor, özetler oluşturuyor ve konuşmaların aranabilir bir veri tabanında saklanmasını sağlıyordu. Meta'nın geliştirdiği kolyenin de benzer bir işlevselliğe sahip olabileceği konuşulsa da teknik özellikler ve kullanım senaryoları hakkında henüz resmi bilgiler bulunmuyor.

    Raporda dikkat çeken bir diğer unsur ise Meta'nın akıllı gözlük portföyünü önemli ölçüde genişletme hazırlığı. Şirketin mevcut Ray-Ban Meta ürün ailesinin ötesine geçerek farklı kullanıcı segmentlerine hitap edecek yeni modeller üzerinde çalıştığı belirtiliyor. Habere göre "Modelo" kod adlı yeni gözlük modelinin Haziran ayında piyasaya sürülmesi planlanırken, "Luna" ve "RBM2 Refresh" isimli modeller sonbahar döneminde kullanıcılarla buluşacak. Yılın son ayında ise "Mojito VIP" kod adlı bir başka modelin satışa sunulması hedefleniyor.

    Meta'nın uzun vadeli planları yalnızca bu modellerle sınırlı görünmüyor. Şirketin "Artemis" ve "SSG" olarak adlandırılan yeni nesil gözlük konseptlerini de test ettiği ifade ediliyor. Özellikle "süper algılama" özelliklerine sahip olduğu belirtilen SSG projesi, yapay zekâ destekli çevresel farkındalık teknolojilerinin gelecekteki yönüne dair ipuçları veriyor. Ancak bu projelerin hangi aşamada olduğu ve ne zaman ticari ürüne dönüşeceği henüz netleşmiş değil.

    Donanım yatırımlarının yanında Meta'nın iş modeli tarafında da yeni adımlar attığı görülüyor. Şirketin "Wearables for Work" yani "İş İçin Giyilebilir Cihazlar" adı altında kurumsal müşterilere yönelik abonelik tabanlı bir hizmet hazırladığı bildiriliyor. İç kaynaklardan aktarılan bilgilere göre amaç, daha fazla kullanıcının Meta'nın yapay zekâ modelleriyle etkileşime girmesini sağlamak ve zamanla ücretli abonelik ekosistemini büyütmek. Bu planın bir parçası olarak şirketin geliştirme aşamasındaki yapay zekâ ajanı Hatch'in de abonelik modeliyle sunulabileceği ifade ediliyor.

    Şirketin hedefleriyse oldukça iddialı. Meta'nın giyilebilir cihazlardan sorumlu başkan yardımcısı Alex Himel'in çalışanlara gönderdiği notta, şirketin yalnızca yeni ürünler geliştirmeyi değil, aynı zamanda bu ürünleri daha fazla ülkede satışa sunmayı amaçladığı belirtiliyor. Buna göre Meta, 2026 yılının ikinci yarısında toplam 10 milyon giyilebilir cihaz satmayı hedefliyor. Kurumsal tarafta ise "İş İçin Giyilebilir Cihazlar" programına en az 10 şirketin katılması ve her biri 100 cihazlık dağıtım gereksinimi bulunan en az iki büyük kurumsal müşteriye ulaşılması planlanıyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk seri üretim insanlı mecha robotu

    Profil resmi
    Müştemilat Bey 1 hafta önce

    Japonlar bunu nasıl kaptırdı yahu?

    Profil resmi
    M0meNtS 2 hafta önce

    titanfall gerçek oluyor desenize

    Profil resmi
    Nat Alianovna 2 hafta önce

    Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    gaz alarm cihazı sürekli ötüyor eu4 türkçe yama mi 17 pro max çamaşır makinesi tavsiye 2026 ncz to dwg

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Samsung Galaxy A07
    Samsung Galaxy A07
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Asus Expertbook B5
    Asus Expertbook B5
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum