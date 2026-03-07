Giriş
    Meta, AI modellerinin eğitimi için özel işlemci geliştirecek

    Meta, Nvidia ve AMD ile yapılan anlaşmaların yanı sıra geleceğin yapay zeka modellerini eğitmek için kendi bünyesinde özel AI işlemcileri geliştirmeyi planlıyor.

    Meta, AI modellerinin eğitimi için özel işlemci geliştirecek
    Meta, son dönemde önde gelen çip üreticileriyle büyük anlaşmalara imza atmasına rağmen kendi özel işlemcilerini geliştirme hedeflerinden vazgeçmemiş gibi görünüyor. Şirketin finans direktörü Susan Li, düzenlenen bir teknoloji konferansında, gelecekteki yapay zeka modellerinin eğitiminde kullanılmak üzere özel çipler geliştirme planlarını açıkladı.

    Eğitimde kullanılacaklar

    Li, konferansta yaptığı açıklamada bazı iş yüklerinin Meta’ya özgü şekilde oldukça özelleşmiş olduğunu vurguladı. Özellikle sıralama ve öneri algoritmaları gibi uygulamalarda şirketin kendi geliştirdiği özel silikon çözümlerini en geniş ölçekte kullanmaya başladığını belirtti. Li, bu yaklaşımın ilerleyen dönemlerde AI modellerinin eğitimi gibi alanlara da genişleyeceğini ifade etti.

    Meta, bir bulut hizmeti sağlayıcısı olmasa da AI modellerini eğitmek ve çalıştırmak için kullanılan veri merkezlerinin en büyük işletmecilerinden biri konumunda. Şirket, son haftalarda AI iş yüklerini destekleyen çip ve ekipmanlar için piyasa lideri Nvidia ve ve rakibi AMD ile kapsamlı anlaşmalar yaptı. Bunun yanında, şirket bünyesinde geliştirdiği yapay zeka çipleri üzerindeki çalışmalarını da sürdürüyor.

    Li, Meta’nın farklı iş yüklerini yönetmek için çeşitli türde çipler satın aldığını ve her kullanım senaryosu için en uygun çipi seçmeye özen gösterdiklerini söyledi. Şirket, bu yaklaşım sayesinde AI eğitim süreçlerinde hem performans hem de verimlilik avantajı elde etmeyi hedefliyor.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Robot din adamı Japonya'da göreve başladı

    Profil resmi
    Thomas Anderson 1 gün önce

    dinimizi robotlardan öğrenecek değiliz

    E
    erdogduknn 1 gün önce

    tüm sistemini hırsızlık üzerine kurmuş bir ülkeden bahsediyoruz, şaşırmadım

