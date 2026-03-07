Meta, AI modellerinin eğitimi için özel işlemci geliştirecek

Eğitimde kullanılacaklar
Li, konferansta yaptığı açıklamada bazı iş yüklerinin Meta’ya özgü şekilde oldukça özelleşmiş olduğunu vurguladı. Özellikle sıralama ve öneri algoritmaları gibi uygulamalarda şirketin kendi geliştirdiği özel silikon çözümlerini en geniş ölçekte kullanmaya başladığını belirtti. Li, bu yaklaşımın ilerleyen dönemlerde AI modellerinin eğitimi gibi alanlara da genişleyeceğini ifade etti.
Meta, bir bulut hizmeti sağlayıcısı olmasa da AI modellerini eğitmek ve çalıştırmak için kullanılan veri merkezlerinin en büyük işletmecilerinden biri konumunda. Şirket, son haftalarda AI iş yüklerini destekleyen çip ve ekipmanlar için piyasa lideri Nvidia ve ve rakibi AMD ile kapsamlı anlaşmalar yaptı. Bunun yanında, şirket bünyesinde geliştirdiği yapay zeka çipleri üzerindeki çalışmalarını da sürdürüyor.
Li, Meta'nın farklı iş yüklerini yönetmek için çeşitli türde çipler satın aldığını ve her kullanım senaryosu için en uygun çipi seçmeye özen gösterdiklerini söyledi. Şirket, bu yaklaşım sayesinde AI eğitim süreçlerinde hem performans hem de verimlilik avantajı elde etmeyi hedefliyor.
