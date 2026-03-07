Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Meta, son dönemde önde gelen çip üreticileriyle büyük anlaşmalara imza atmasına rağmen kendi özel işlemcilerini geliştirme hedeflerinden vazgeçmemiş gibi görünüyor. Şirketin finans direktörü Susan Li, düzenlenen bir teknoloji konferansında, gelecekteki yapay zeka modellerinin eğitiminde kullanılmak üzere özel çipler geliştirme planlarını açıkladı.

Eğitimde kullanılacaklar

Li, konferansta yaptığı açıklamada bazı iş yüklerinin Meta’ya özgü şekilde oldukça özelleşmiş olduğunu vurguladı. Özellikle sıralama ve öneri algoritmaları gibi uygulamalarda şirketin kendi geliştirdiği özel silikon çözümlerini en geniş ölçekte kullanmaya başladığını belirtti. Li, bu yaklaşımın ilerleyen dönemlerde AI modellerinin eğitimi gibi alanlara da genişleyeceğini ifade etti.

Intel'in 18A planı genişliyor: Apple ve Nvidia radarda 1 gün önce eklendi

Meta, bir bulut hizmeti sağlayıcısı olmasa da AI modellerini eğitmek ve çalıştırmak için kullanılan veri merkezlerinin en büyük işletmecilerinden biri konumunda. Şirket, son haftalarda AI iş yüklerini destekleyen çip ve ekipmanlar için piyasa lideri Nvidia ve ve rakibi AMD ile kapsamlı anlaşmalar yaptı. Bunun yanında, şirket bünyesinde geliştirdiği yapay zeka çipleri üzerindeki çalışmalarını da sürdürüyor.

Li, Meta’nın farklı iş yüklerini yönetmek için çeşitli türde çipler satın aldığını ve her kullanım senaryosu için en uygun çipi seçmeye özen gösterdiklerini söyledi. Şirket, bu yaklaşım sayesinde AI eğitim süreçlerinde hem performans hem de verimlilik avantajı elde etmeyi hedefliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

Meta, AI modellerinin eğitimi için özel işlemci geliştirecek

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: