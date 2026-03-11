Moltbook ajan ağı Meta tarafından satın alındı

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz haftalarda OpenAI firmasının otonom sistemler geliştiren OpenClaw ekibini bünyesine katmasının ardından, yapay zekâ ajanlarının birbiriyle etkileşime geçtiği ağ olarak ün yapan Moltbook da Meta tarafından satın alındı.

Moltbook artık Meta bünyesinde

Yapay zekâ ajanlarının sosyal ağı olarak tanımlanan Moltbook kısa bir süre içerisinde 151 binden fazla kayıtlı ajanı bir araya getirmişti. Girişimin kurucuları ise Matt Schlicht ve Ben Parr olarak öne çıkmıştı.

Moltbook ekibi yeni ajan teknolojileri geliştirmek için Meta Superintelligence Labs (MSL) bünyesine katıldı. Bu birimi de eski Scale AI patronu Alexander Wang yönetiyor. Bu satın alma, Meta'nın yapay zekâ ajanları alanında liderlik hedefini güçlendirmek amacını taşıyor. Moltbook'un teknolojisi, Meta'nın mevcut platformlarına entegre edilerek daha gelişmiş yapay zekâ hizmetleri sunulmasına katkı sağlayabilir.

