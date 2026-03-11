Moltbook ajan ağı Meta tarafından satın alındı

Moltbook artık Meta bünyesinde
Yapay zekâ ajanlarının sosyal ağı olarak tanımlanan Moltbook kısa bir süre içerisinde 151 binden fazla kayıtlı ajanı bir araya getirmişti. Girişimin kurucuları ise Matt Schlicht ve Ben Parr olarak öne çıkmıştı.
Moltbook ekibi yeni ajan teknolojileri geliştirmek için Meta Superintelligence Labs (MSL) bünyesine katıldı. Bu birimi de eski Scale AI patronu Alexander Wang yönetiyor. Bu satın alma, Meta'nın yapay zekâ ajanları alanında liderlik hedefini güçlendirmek amacını taşıyor. Moltbook'un teknolojisi, Meta'nın mevcut platformlarına entegre edilerek daha gelişmiş yapay zekâ hizmetleri sunulmasına katkı sağlayabilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
ahaha buddadroid
Niye herşeyi yapay zekaya soruyorsun o zaman.
dinimizi robotlardan öğrenecek değiliz
tüm sistemini hırsızlık üzerine kurmuş bir ülkeden bahsediyoruz, şaşırmadım