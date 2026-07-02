Meta, akıllı gözlüklerindeki bazı özelliklere kullanım sınırı getiriyor: Ek kota ücretli olacak

Tam Boyutta Gör Meta'nın yapay zekâ destekli akıllı gözlükleri, son dönemde giyilebilir teknolojiler pazarında en dikkat çeken ürünlerden biri hâline gelmiş durumda. Sesli komutlarla çalışan Meta AI asistanının yanı sıra gerçek zamanlı çeviri, görüntü analizi ve çeşitli erişilebilirlik özellikleri sunan bu gözlükler, yapay zekâyı günlük hayatın bir parçası hâline getirme hedefinin önemli bir parçası olarak görülüyor. Nitekim diğer şirketler de şimdi kendi benzer ürünlerini geliştiriyor. Ancak bu gözlüklerde sınırsız yapay zekâ hizmeti sunmak teknoloji şirketlerini epey zorlayacak gibi görünüyor. Nitekim Meta cephesinde bunun ilk örneklerini görmeye başladık.

Hatırlarsanız bu hafta başında gelen haberler, AI'ın giderek artan iş yükünün Google'ı bile zorlamaya başladığını ve mevcut veri merkezleriyle talebi karşılamakta zorlanan Google'ın çareyi Meta gibi şirketlerin kullanımını sınırlamakta bulduğunu ortaya çıkarmıştı. Bunun bir yansıması mıdır bilinmez ama şimdi Meta da benzer bir kısıtlamayı kullanıcılara getiriyor. Şirket, akıllı gözlük kullanıcılarına bugüne kadar herhangi bir ek ücret gerektirmeden sunulan bazı özelliklere kullanım sınırı getirmeye başladı.

Meta tarafından güncellenen destek sayfasına göre, akıllı gözlüklerde yer alan"Conversation Focus" özelliği yakında aylık üç saatlik bir kullanım kotasına sahip olacak. Bu sınırı aşmak isteyen kullanıcıların ise aylık 19,99 dolar ücretle sunulan "Meta One Premium" aboneliğine geçmesi gerekecek. Gerçi aboneler için bile bu özelliğin kullanım süresi aylık 15 saat ile sınırlandırılmış durumda.

Kullanıcılar, Meta'nın Kararını Hoş Karşılamadı

Şirket, bunun zorunlu bir abonelik olmadığını, yalnızca belirli yapay zekâ özelliklerine "kullanım limiti" uygulandığını söylüyor. Ancak daha şimdiden bu karara tepkiler gelmeye başlamış durumda. Kullanıcılar bu konuda haksız da sayılmaz. Netice kullanıcılar bu gözlükleri alırken sunulan özellikleri istedikleri gibi kullanabilecekleri vaadiyle satın almıştı. Şimdi sahip oldukları üründeki bir özelliğe Meta kota koymuş olacak.

Üstelik yeni kota sisteminin odağında bulunan Conversation Focus özelliği doğrudan cihaz üzerinde çalışan bir özellik. Conversation Focus, kalabalık ve gürültülü ortamlarda konuştuğunuz kişinin sesini öne çıkararak daha net duymanızı sağlıyor.Meta'nın geçen yıl yaptığı açıklamaya göre sistem; gözlükte yer alan açık kulak hoparlörleri, beamforming teknolojisi ve gerçek zamanlı uzamsal ses işleme algoritmalarını kullanarak tamamen cihaz üzerinde çalışıyor. Yani bu özellik, Meta'nın bulut sunucularına ihtiyaç duyan üretken yapay zekâ servislerinden farklı olarak internet bağlantısı olmadan da kullanılabiliyor. Bu yüzden Meta'nın kendi sunucularını kullanmayan ve ek bir bulut maliyeti oluşturmayan bir özelliği aylık saat kotasına bağlaması tepkileri artırıyor.

Yapay zeka dünyasında bu hafta (29 Haziran 2026) 2 gün önce eklendi

Ama tabii cihazın kendi işlem gücünü buna ayırdığı zamanlarda başka görevler için veri merkezlerine yük bindirdiğini göz ardı etmemek gerekiyor. Yani bu özelliğin yerel olarak çalışması, Meta'nın veri merkezlerine yük oluşturmadığı anlamına gelmiyor.

Şimdilik Meta'nın bu yaklaşımı yalnızca Conversation Focus özelliğiyle sınırlı görünüyor. Ancakşirketin ilerleyen dönemde cihaz üzerinde çalışan başka özellikleri de benzer şekilde abonelik sistemine dâhil edip etmeyeceği merak ediliyor. Meta'ya bu konuda yöneltilen sorulara henüz resmi bir yanıt verilmiş değil. Eğer şirket bu modeli yaygınlaştırırsa, gelecekte kullanıcılar satın aldıkları donanımın tüm özelliklerine erişebilmek için aylık abonelik ücreti de ödemek zorunda kalabilir.

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