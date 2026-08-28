Artan endişelerin ardından Meta, akıllı gözlüklerini daha güvenli hale getirdi

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Meta, akıllı gözlüklerinin kamera kullanımında çevredeki kişilerin mahremiyetini korumaya yönelik yeni bir güncelleme yayınladı. Şirket ayrıca kayıt LED'inin ne anlama geldiğini anlatmak için yeni bir reklam kampanyası başlattı. Şirketin akıllı gözlüklerinin LED ışığı kapatılarak kayıt alınabiliyordu. Bu durum ciddi mahremiyet sorunları yaratmış ve cihazlar “sapık gözlüğü” olarak nitelendirilmeye başlanmıştı.

LED kapatılırsa kamera artık çalışmayacak

Meta'nın yapay zeka destekli akıllı gözlüklerinde, kayıt sırasında ön taraftaki LED ışığının kapatılmasıyla kameranın çalışmaya devam etmesini sağlayan bir açık bulunuyordu. Kullanıcılar kayıt başladıktan sonra LED ışığını fiziksel olarak kapatarak gözlüğün kayıt yaptığını çevredekilerden gizleyebiliyordu.

Meta'nın artırılmış gerçeklikten sorumlu başkan yardımcısı Alex Himel, Threads üzerinden yaptığı açıklamada bu açığın giderildiğini belirtti. Yeni düzenlemeyle birlikte kayıt sırasında LED ışığının üzeri kapatılırsa kamera otomatik olarak duracak.

Akıllı gözlüklerdeki kamera zaten normal kullanımda, kayıt ışığının üzeri kapatıldığında devre dışı kalıyor. Yanıp sönen bu LED, gözlüğün fotoğraf çektiğini veya video kaydettiğini çevredeki kişilere bildirmek için kullanılıyor. Ancak daha önce bazı kullanıcılar, kayıt başladıktan sonra ışığın üzerini kapatarak bu korumayı aşabiliyordu.

Meta daha önce de kayıt ışığına fiziksel olarak müdahale edildiğine kamerayı kapatan bir güncelleme yayınlamıştı.

Himel, Meta'nın benzer güncellemeleri sürdüreceğini ve kayıt LED'inin insanların fotoğraf veya videolarının gözlük üzerinden kaydedildiğini çevredeki kişilere güvenilir biçimde bildirmesini sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Akıllı gözlükler mahremiyet tartışmalarının odağında

Tam Boyutta Gör Meta'nın akıllı gözlükleri uzun süredir mahremiyet ve taciz endişeleriyle gündeme geliyor. Bazı kullanıcıların çevrelerindeki kişileri izinsiz şekilde kaydetmesi ve rastgele insanları hedef alan sosyal medya "şakaları" için gözlükleri kullanması, ürünün kullanım biçimine ilişkin tartışmaları büyüttü.

Modern çağın yeni mahremiyet sorunu: Akıllı gözlükler 5 gün önce eklendi

Buna ek olarak Meta'nın gözlüklere yüz tanıma özelliği eklemeyi değerlendirdiğine ilişkin bir rapor da endişeleri artırdı. Bu gelişmelerin ardından akıllı gözlüklere karşı küresel ölçekte bir tepki kampanyası ortaya çıktı.

Şirket, akıllı gözlük satışlarının yüksek olduğu bölgelerde kayıt LED'inin işlevi konusunda farkındalık oluşturmayı hedefleyen yeni bir kampanya başlattı. Los Angeles'ta yayınlanan reklamlardan birinde Meta'nın akıllı gözlükleri gösterilirken, yanında "Kamera anı yakalamanızı sağlar. Işık ise bunu yaptığınızda etrafınızdaki herkesin bilmesini sağlar" mesajı yer alıyor.

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