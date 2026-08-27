Meta, binlerce kişiyi işten çıkarma planını askıya alındı

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Meta'nın yapay zekanın çalışanların günlük görevlerinin önemli bölümünü üstlenmesini hedefleyen ve binlerce kişiyi işten çıkarmayı öngören Project OT adlı yeniden yapılanma planını askıya aldığı bildirildi. Reuters'a göre şirket, yıl boyunca yapay zekayla daha küçük ekipler oluşturmayı ve çalışanların rollerini yeniden şekillendirmeyi test etti.

Meta şimdilik frene bastı

Project OT kapsamında mühendis, tasarımcı ve ürün yöneticilerinin daha genel rollere geçmesi, orta kademe yönetimin azaltılması ve yapay zeka ajanlarının küçük insan ekipleri tarafından yönetilmesi planlanıyordu. Bazı ekiplerde çalışan sayısının yüzde 60'a kadar azaltılması değerlendirilirken işten çıkarmaların yanı sıra açık pozisyonların kaldırılması ve düşük performans gösteren çalışanların kovulması da seçenekler arasındaydı.

Aktarılanlara göre bu plan, Meta'nın 2023'te iş gücünün yüzde 25'ini azaltmasından daha büyük bir küçülmeye dahi dönüşebilirdi. İlk taslakta kasım ayında ikinci bir işten çıkarma dalgası da bulunuyordu ancak Mark Zuckerberg bu bölümü iptal etti veya erteledi. Meta, ikinci bir planın varlığını kabul ederken daha kapsamlı kesintilerin yalnızca değerlendirilen senaryolar olduğunu belirtti.

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Bu kararın arkasında yapay zekanın beklenen hızda gelişmemesi etkili olmuş olabilir. Meta'nın yapay zeka platformları ve altyapısındaki kod değişiklikleri yıllık bazda yüzde 220 artmasına rağmen kullanıcıya ulaşan yeni veya geliştirilmiş özelliklerdeki artış yüzde 36'da kaldı. Aynı dönemde teknik ve güvenlik olayları yüzde 40, çalışanların bu sorunlara ayırdığı süre ise yüzde 70 arttı.

Zuckerberg de temmuz ayında yapay zekanın gelişim hızını fazla tahmin ettiğini kabul etti. Meta CEO'su yapay zeka ajanlarının son aylardaki gelişiminin bekledikleri kadar hızlanmadığını ve yatırımların henüz beklenen sonucu vermediğini söyledi.

Çalışan tepkisi de baskıyı artırdı

Meta'nın ABD'deki çalışanların bilgisayarlarına kurduğu ve fare hareketleri ile klavye kullanımını izleyen takip sistemi de tepki çekti. Bu verilerin gelecekte çalışanların yerini alabilecek yapay zeka ajanlarını eğitmek için kullanılması planlanırken şirket içindeki şikayetler bu dönemde ciddi şekilde arttı. Çalışan memnuniyeti 19 puan geriledi ve örgütlenme girişimleri güçlendi.

Yapay zekadan beklenen verimlilik artışının gelmemesi ve çalışanların artan tepkisi, Zuckerberg’ün ikinci işten çıkarma dalgasından vazgeçmesinin nedenleri arasında gösteriliyor. Her ne kadar Meta frene basmış olsa da yapay zeka odaklı dönüşüm planları aynı şekilde devam ediyor. Dolayısıyla bu yıl olmasa da gelecek yıl kapsamlı iş kesintisi riski halen masada.

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Meta, binlerce kişiyi işten çıkarma planını askıya alındı

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