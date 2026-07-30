Meta’daki 80 milyar dolarlık finansal kara delik: Reality Labs yine zarar yazdı

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Tam Boyutta Gör Meta'nın sanal gerçeklik ve giyilebilir teknolojilere odaklanan Reality Labs birimi, 2026'nın ikinci çeyreğinde 4,62 milyar dolar faaliyet zararı açıkladı. Şirketin finansal sonuçlarına göre birimin gelirleri artış gösterse de zarar büyümeye devam etti.

80 milyar dolarlık kayıp

Meta'nın açıkladığı verilere göre Reality Labs, ikinci çeyrekte 431 milyon dolar gelir elde etti. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 370 milyon dolar seviyesindeydi. Buna karşın faaliyet zararı 4,53 milyar dolardan 4,62 milyar dolara yükseldi. Birim hakkındaki iyi haber ise beklentileri aşması oldu. Zira piyasa beklentileri ise birimin 423,4 milyon dolar gelir ve 5,07 milyar dolar zarar açıklaması yönündeydi.

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Reality Labs, Meta'nın Quest markalı sanal gerçeklik gözlükleri ile Ray-Ban Meta akıllı gözlüklerini geliştiriyor. Birim, 2020'nin sonlarından bu yana 80 milyar doların üzerinde toplam faaliyet zararı oluşturdu.

Artık odak yapay zekalı cihazlar

CEO Mark Zuckerberg, insanların gelecekte dijital dünyalarda çalışacağı, sosyalleşeceği ve vakit geçireceği metaverse vizyonuna büyük yatırım yapmıştı. Bu nedenle 2021 yılında Facebook'un adını Meta olarak değiştirmişti. Ancak sanal gerçeklik pazarı beklenen hızda büyümeyince şirket stratejisini kademeli olarak değiştirdi.

Meta, son dönemde Reality Labs bünyesinde özellikle EssilorLuxottica ile geliştirilen Ray-Ban Meta akıllı gözlükleri gibi yapay zeka destekli giyilebilir ürünlere daha fazla odaklanıyor.

Öte yandan Meta'nın genel finansal sonuçlarında da yapay zeka yatırımlarının etkisi hissedildi. Şirketin ikinci çeyrek gelirleri yüzde 28 artarak 60,8 milyar dolara yükseldi. Ancak dev yatırımlar nedeniyle serbest nakit akışı 8,55 milyar dolardan 784 milyon dolara geriledi.

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Meta’daki 80 milyar dolarlık finansal kara delik: Reality Labs

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