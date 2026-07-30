Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Meta’daki 80 milyar dolarlık finansal kara delik: Reality Labs yine zarar yazdı

    Meta'nın Reality Labs birimi zarar etmeye devam ediyor. Şirketin açıkladığı son finansal verilerle birlikte Reality Labs biriminin toplam zararı 80 milyar doları geçti.

    Meta’daki 80 milyar dolarlık finansal kara delik: Reality Labs Tam Boyutta Gör
    Meta'nın sanal gerçeklik ve giyilebilir teknolojilere odaklanan Reality Labs birimi, 2026'nın ikinci çeyreğinde 4,62 milyar dolar faaliyet zararı açıkladı. Şirketin finansal sonuçlarına göre birimin gelirleri artış gösterse de zarar büyümeye devam etti.

    80 milyar dolarlık kayıp

    Meta'nın açıkladığı verilere göre Reality Labs, ikinci çeyrekte 431 milyon dolar gelir elde etti. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 370 milyon dolar seviyesindeydi. Buna karşın faaliyet zararı 4,53 milyar dolardan 4,62 milyar dolara yükseldi. Birim hakkındaki iyi haber ise beklentileri aşması oldu. Zira piyasa beklentileri ise birimin 423,4 milyon dolar gelir ve 5,07 milyar dolar zarar açıklaması yönündeydi.

    Meta’daki 80 milyar dolarlık finansal kara delik: Reality Labs Tam Boyutta Gör

    Reality Labs, Meta'nın Quest markalı sanal gerçeklik gözlükleri ile Ray-Ban Meta akıllı gözlüklerini geliştiriyor. Birim, 2020'nin sonlarından bu yana 80 milyar doların üzerinde toplam faaliyet zararı oluşturdu.

    Artık odak yapay zekalı cihazlar

    CEO Mark Zuckerberg, insanların gelecekte dijital dünyalarda çalışacağı, sosyalleşeceği ve vakit geçireceği metaverse vizyonuna büyük yatırım yapmıştı. Bu nedenle 2021 yılında Facebook'un adını Meta olarak değiştirmişti. Ancak sanal gerçeklik pazarı beklenen hızda büyümeyince şirket stratejisini kademeli olarak değiştirdi.

    Meta, son dönemde Reality Labs bünyesinde özellikle EssilorLuxottica ile geliştirilen Ray-Ban Meta akıllı gözlükleri gibi yapay zeka destekli giyilebilir ürünlere daha fazla odaklanıyor.

    Öte yandan Meta'nın genel finansal sonuçlarında da yapay zeka yatırımlarının etkisi hissedildi. Şirketin ikinci çeyrek gelirleri yüzde 28 artarak 60,8 milyar dolara yükseldi. Ancak dev yatırımlar nedeniyle serbest nakit akışı 8,55 milyar dolardan 784 milyon dolara geriledi.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Sürücüsüz nakliye çağına hazır mısınız?

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    arabayı duvara sürttüm nasıl çıkar whatsapp da karşı tarafta numaram yoksa nasıl anlarım 1.6 crdi motor oxygen not included türkçe yama arçelik ac 7030

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Redmi 15C
    Redmi 15C
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Lenovo IdeaPad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum