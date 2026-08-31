Meta'dan Apple CarPlay sürprizi: Siri AI beklemede

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Tam Boyutta Gör Apple, iOS 26.4'ten beri CarPlay'de konuşma tabanlı uygulamaları destekliyor. Bu kategoriye yapay zeka sohbet botu uygulamaları da dahil. Siri AI, şu anda beta aşamasında olan iOS 27 ile birlikte CarPlay'e gelecek. Bu arada, Apple CarPlay desteğiyle dördüncü üçüncü taraf yapay zeka botu da geldi: Meta AI.

iOS 27 ile Apple CarPlay'e gelecek yeni özellikler 1 hf. önce eklendi

Meta yapay zekası bazı Apple CarPlay kullanıcılarına geldi

Tam Boyutta Gör Apple, bu yılın başlarında iOS 26.4 ile CarPlay'i konuşma tabanlı yapay zeka uygulamalarına açtı. İlk olarak OpenAI’ın ChatGPT'si, ardından Perplexity ve xAI’ın Grok'u geldi. Meta AI, iPhone uygulamasında entegrasyonu sunan son uygulama oldu ancak yapay zeka bazı kullanıcılara açılmış gibi görünüyor. CarPlay’de Meta AI’ı açarken "Desteklenmiyor" mesajı görürseniz yalnız değilsiniz.

Dört AI sohbet botu da sürüş sırasında sesli etkileşimle, gözü yoldan ayırmadan eller serbest konuşma, soruları yanıtlama ve genel yapay zeka yardımı sunuyor.

Siri AI, Eylül'de iOS 27 ile gelecek

Apple'ın ChatGPT ve Gemini’a cevabı olan yeniden tasarlanmış Siri AI, şu anda iOS 27'nin bir parçası olarak beta aşamasında ve Eylül ayında iPhone 18 Pro ile birlikte gelmesi bekleniyor. Geldiğinde, Siri yapay zekası, üçüncü taraf sohbet botlarının yerini almak yerine onlarla birlikte kullanılabilir olacak. Şimdilik, arabalarında yapay zeka isteyen iPhone kullanıcılarının dört seçeneği var. Bunların hiçbiri Apple’ın değil.

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