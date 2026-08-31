Meta'dan Apple CarPlay sürprizi: Siri AI beklemede

Meta yapay zekası bazı Apple CarPlay kullanıcılarına geldi
Dört AI sohbet botu da sürüş sırasında sesli etkileşimle, gözü yoldan ayırmadan eller serbest konuşma, soruları yanıtlama ve genel yapay zeka yardımı sunuyor.
Siri AI, Eylül'de iOS 27 ile gelecek
Apple'ın ChatGPT ve Gemini’a cevabı olan yeniden tasarlanmış Siri AI, şu anda iOS 27'nin bir parçası olarak beta aşamasında ve Eylül ayında iPhone 18 Pro ile birlikte gelmesi bekleniyor. Geldiğinde, Siri yapay zekası, üçüncü taraf sohbet botlarının yerini almak yerine onlarla birlikte kullanılabilir olacak. Şimdilik, arabalarında yapay zeka isteyen iPhone kullanıcılarının dört seçeneği var. Bunların hiçbiri Apple’ın değil.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Güzel görünüyor, iğneyi görmemek rahatlatıcı olmuş, damar bulamadım diye kolu delik deşik eden insanlardan daha iyi.
daha korkutucu bişey görmedim