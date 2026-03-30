Meta’dan dev veri merkezi için 7 doğal gaz santrali kuracak

Meta ile Entergy Louisiana arasında yapılan anlaşma kapsamında şirket, yedi yeni doğal gaz santralinin kurulumu, 240 mil uzunluğunda iletim hattı ve üç farklı noktada bataryalı enerji depolama sistemlerinin finansmanını üstlenecek.
Dev veri merkezine güç verecek
Kurulacak santrallerin toplam üretim kapasitesi 5.200 megavat seviyesine ulaşacak. İletim hatlarının ise 500 kilovolt kapasiteyle çalışacağı belirtiliyor. Bu dev enerji yatırımı, Meta’nın Louisiana’nın Richland Parish bölgesinde inşa ettiği ve tamamlandığında şirketin bugüne kadarki en büyük tesisi olacak veri merkezine güç sağlayacak. Yaklaşık 371.612 metrekarelik alana yayılan tesis, halen inşa aşamasında bulunuyor.
Meta’nın planı yalnızca fosil yakıtla sınırlı değil. Şirket ayrıca 2.500 megavata kadar yeni yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesine finansal destek sağlamayı taahhüt etti. Bunun yanında gelecekteki nükleer enerji projeleri için bir mutabakat anlaşmasına da imza atıldığı ifade ediliyor.
Şirketin de dahil olduğu büyük teknoloji firmaları daha önce yerel halkın artan enerji maliyetlerinden etkilenmemesi için gerekli enerji üretimini kendilerinin karşılayacağına dair bir taahhütte bulunmuştu. Ancak bu taahhütlerin bağlayıcı olmaması ve denetim mekanizması içermemesi, artan enerji fiyatları nedeniyle eleştirilerin devam etmesine neden oluyor.