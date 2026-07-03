Meta'dan iddialı çıkış: Yeni yapay zeka modeli GPT-5.5'i yakaladı

Tam Boyutta Gör Yapay zeka yarışında rakiplerinin gerisinde kalan Meta, yeni modeliyle aradaki farkı kapatmayı hedefliyor. Meta'nın yapay zeka çalışmalarını yöneten Alexandr Wang'ın şirket içi bir toplantıda yaptığı açıklamaya göre, şirketin geliştirmekte olduğu yeni nesil yapay zeka modeli "Watermelon", OpenAI'ın GPT-5.5 modeliyle aynı seviyeye ulaşmış olabilir.

Konuya yakın kaynakların aktardığına göre Wang, bu değerlendirmeyi yapay zeka sektöründe yakından takip edilen performans testlerine dayandırdı. Ancak hangi test sonuçlarının referans alındığı açıklanmadı.

10 kat daha fazla hesaplama gücü kullanıyor

Şirket içinde kullanılan kod adıyla "Watermelon", Meta'nın Nisan ayında tanıttığı Muse Spark model ailesinin devamı niteliğinde geliştiriliyor. Wang, modelin eğitim sürecinin devam ettiğini belirterek, Watermelon'un Muse Spark'ın dahili kod adı olan "Avocado" modeline kıyasla yaklaşık 10 kat daha fazla hesaplama gücü kullandığını söyledi.

Wang, Meta'nın yapay zeka alanındaki ilerlemesine sosyal medya platformu X üzerinden de değindi. Muse Spark için yakında önemli bir güncelleme yayınlanacağını belirten Wang, özellikle kod yazma ve yapay zeka ajanı yeteneklerinde büyük gelişmeler sağlanacağını ifade etti. Bir kullanıcının Anthropic'in Claude Opus modeli seviyesinde bir kodlama modelinin ne zaman geleceği sorusuna ise "çok yakında" yanıtını verdi.

Meta'nın hedefi yapay zeka yarışında zirveye çıkmak

Meta uzun süredir OpenAI, Google ve Anthropic gibi rakiplerle arasındaki farkı kapatmaya çalışıyor. Şirket, son yıllarda veri merkezleri, yapay zeka çipleri ve uzman araştırmacılar için milyarlarca dolarlık yatırım yapmasına rağmen modellerini sektör liderleriyle aynı seviyede konumlandırmakta zorlanıyordu. Wang'ın değerlendirmesinin doğru çıkması halinde, bu gelişme Meta'nın agresif yatırım stratejisinin ilk büyük sonuçlarından biri olarak görülebilir.

OpenAI, GPT-5.5 modelini bu yılın nisan ayında kullanıma sunmuştu. Şirket daha sonra daha gelişmiş GPT-5.6 modelini tanıtsa da, ABD hükümetinin talepleri doğrultusunda modeli henüz genel kullanıma açmadı.

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Zuckerberg yatırımları artırıyor

Meta CEO'su Mark Zuckerberg, yapay zeka yarışında öne geçmek için son dönemde yatırımlarını önemli ölçüde artırdı. Geçen yıl Alexandr Wang'ı şirketin yapay zeka çalışmalarının başına getiren Zuckerberg, birimin adını da "Meta Superintelligence Labs" olarak değiştirdi.

Wang'ın liderliğindeki ekip, şirket içindeki seçkin yapay zeka araştırmacılarından oluşan özel bir grupla birlikte yeni nesil modeller üzerinde çalışıyor. Meta'nın son dönemde üst düzey yapay zeka uzmanlarını transfer etmek için yüz milyonlarca doları bulan teklifler sunduğu da daha önce gündeme gelmişti.

Şirket ayrıca altyapı yatırımlarını da hızlandırıyor. Meta, 2026 yılı için veri merkezleri, çipler ve diğer yapay zeka altyapısına 125 ila 145 milyar dolar arasında yatırım yapmayı hedefliyor. Bu rakam, daha önce açıklanan 115 ila 135 milyar dolarlık tahminin üzerine çıkıyor.