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    Meta’nın yeni yapay zekası sizin için pazarlık yapabilecek: Karşınızda Muse!

    Meta, yapay zeka yarışında rakipleriyle arasındaki farkı kapatmak için kişisel AI ajanı Muse’u tanıttı. Muse, kullanıcı adına alışverişten e-postaya birçok görevi bağımsız yürütebilecek.

    Meta’dan kişisel yapay zeka ajanı atılımı: Muse duyuruldu Tam Boyutta Gör
    Meta, yapay zeka stratejisinin merkezine yerleştirdiği yeni kişisel asistanı Muse’u kullanıma sunuyor. Alışverişten e-posta göndermeye, seyahat planlamadan üçüncü taraf servislerde işlem yapmaya kadar birçok görevi bağımsız şekilde gerçekleştirebilen Muse, teknik bilgi gerektirmemesi ve gizlilik seçenekleriyle rakiplerinden ayrışmayı hedefliyor.

    Hedefi kendi başına gerçekleştirebiliyor

    Meta’nın yeni ürünü Muse, şirketin tanımıyla bir “kişisel yapay zeka ajanı”. Geleneksel sohbet botlarından farklı olarak yalnızca sorulara yanıt vermek yerine kullanıcının verdiği bir hedef doğrultusunda plan oluşturabiliyor ve görevin önemli bölümünü bağımsız şekilde yürütebiliyor.

    Örneğin kullanıcıdan bir seyahat planlamasını isteyen Muse, tarayıcı açabiliyor, internet sitelerinde formları doldurabiliyor ve gerekli durumlarda kullanıcının adına pazarlık yapabiliyor. Alışveriş tarafında ise ürünleri araştırıp fiyatları karşılaştırabiliyor, alışveriş listeleri hazırlayabiliyor. İşlemler için kullanıcı onayı gerektiğinde ise işlemi tamamlamak üzere kullanıcıdan onay istiyor.

    Meta’dan kişisel yapay zeka ajanı atılımı: Muse duyuruldu Tam Boyutta Gör
    Uzun süren görevlerde sistemin uygulama kapatıldıktan sonra bile arka planda çalışmaya devam etmesi planlanıyor. Bir değişiklik olduğunda veya satın alma gibi bir işlem için kullanıcı onayı gerektiğinde Muse yeniden devreye girerek kullanıcıya bildirimde bulunuyor.

    Meta CEO’su Mark Zuckerberg’in uzun süredir üzerinde durduğu yaklaşım da buna dayanıyor. Şirket, kullanıcıların sürekli çalışan ve günlük işleri arka planda ilerleten yapay zeka ajanlarına sahip olduğu bir gelecek tasarlıyor.

    Üçüncü taraf servislerle de çalışacak

    Meta’dan kişisel yapay zeka ajanı atılımı: Muse duyuruldu Tam Boyutta Gör
    Muse’un yapabildikleri, kullanıcının dijital hayatına ne kadar erişim verdiğine bağlı olacak. Sistem Meta’nın kendi uygulamalarının yanı sıra Google Workspace, Ticketmaster, OpenTable, Spotify ve Apple Health gibi üçüncü taraf servislerle bağlantı kurabilecek.

    Örneğin kullanıcı, Instagram ve Facebook üzerinde kaydettiği yemek tariflerinin tamamını incelemesini ve bunları daha düzenli bir formata dönüştürmesini Muse’dan isteyebilecek. Ardından Muse bu tariflerden gerekli malzemeleri çıkararak market listesi hazırlayabilecek, farklı seçeneklerin fiyatlarını karşılaştırabilecek ve kullanıcının adına sipariş verebilecek.

    Meta’nın yapay zeka ürünlerinden sorumlu başkan yardımcısı Vishal Shah’a göre Muse’un yetenekleri burada da sınırlı kalmayacak. Bir hizmetin herkese açık API’si bulunuyorsa Muse kendi bağlantısını oluşturabilecek. Tabi bunlar Muse’a verilecek erişim izinleri sayesinde mümkün olacak veya olmayacak.

    Kullanımı için teknik bilgi gerekmeyecek

    Meta’dan kişisel yapay zeka ajanı atılımı: Muse duyuruldu Tam Boyutta Gör
    Meta’nın Muse için en fazla öne çıkardığı özelliklerden biri kullanım kolaylığı. Şirket, Muse’un herkes tarafından kullanılabileceğini ve herhangi bir teknik deneyim gerektirmediğini belirtiyor.

    Kullanıcıların ajanla iletişim kurması da geleneksel mesajlaşmaya benzer şekilde gerçekleşecek. Muse uygulaması veya Meta’nın mesajlaşma platformlarından biri olan mümkün olacak. Meta ayrıca Muse’u akıllı gözlüklerine getirmeye hazırlanıyor.

    Tüm bunlar teoride etkileyici olsa da bir AI ajanının kullanıcı adına işlem yapabilmesi, beraberinde ciddi güvenlik ve gizlilik riskleri getiriyor. Muse’un e-postalara, alışveriş hesaplarına ve çeşitli kişisel verilere erişebilmesi nedeniyle Meta, güvenlik tarafına özellikle odaklanıyor.

    Meta’dan kişisel yapay zeka ajanı atılımı: Muse duyuruldu Tam Boyutta Gör
    Muse, bulutta çalışan ve kullanıcıların ajanlarını birbirinden ayırmak üzere tasarlanmış özel bir sanal bilgisayarda çalışıyor. Meta, ajanın kullanıcıların şifrelerini veya ödeme yöntemlerini doğrudan göremediğini belirtiyor.

    Sistemin çalıştığı sanal makinede ayrıca Sentinel isimli başka bir yapay zeka ajanı bulunuyor. Sentinel’in görevi, Muse’un gerçekleştirdiği işlemleri denetlemek ve Muse’un kullanıcı onayı olmadan internete erişmesini engellemek.

    Ödeme tarafında ise 1Password ve Shop Pay desteğinin geleceği açıklandı. Muse halihazırda Stripe’ın Link hizmeti üzerinden güvenli ödeme gerçekleştirebiliyor.

    Meta’nın AI yarışındaki yeni hamlesi

    [instagram=https://www.instagram.com/reels/DdCYVC5Bjca/]

    Meta, Muse ile geride kaldığı yapay zeka yarışında rakiplerini yakalamak istiyor. Şirket, Muse’u “herkes için geliştirilen dünyanın ilk kişisel yapay zeka ajanı” olarak tanımlasa da benzer teknolojiler son dönemde rakip şirketlerde de ortaya çıkmaya başladı. OpenAI’ın ChatGPT Work, Anthropic’in Claude Cowork, Microsoft’un Copilot Tasks ve SpaceXAI’ın Grok Bot gibi ürünlerinin yanı sıra açık kaynaklı Moltbot da yapay zeka ajanları alanında dikkat çekiyor. Google ise kısa süre önce duyurduğu Gemini Spark ile benzer şekilde geniş bir kullanıcı kitlesini hedefliyor.

    Meta’nın avantajı ise milyarlarca kişiye ulaşan sosyal medya ve mesajlaşma platformları. Şirket Muse’u iOS, Android ve muse.ai üzerinden ABD’de kullanıma açacak. Yapay zeka ajanının akıllı gözlüklere entegrasyonu ise daha sonra gerçekleştirilecek.

    Muse’un çoğu kullanıcı için ücretsiz olması planlanıyor. Ancak Meta, daha fazla özellik ve kullanım isteyen kişiler için ücretli abonelik seçenekleri sunacağını açıkladı. Şirket henüz bu aboneliklerin fiyatlarını, kapsamını veya ücretsiz kullanıcılara uygulanacak sınırları açıklamadı.

    Kaynakça https://www.engadget.com/2253133/meta-reveals-its-ai-agent-that-can-shop-send-emails-and-plan-trips-on-your-behalf/ https://about.fb.com/news/2026/09/introducing-muse-personal-ai-agent/ https://muse.ai/
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