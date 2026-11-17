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Oynat Meta, Instagram'dan bağımsız yeni mesajlaşma uygulaması Direct'i Türkiye'de test etmeye başladı. Instagram hesabı olmadan da kullanılabilen uygulama; özel sohbet arka planları, Notlar ve ebeveyn denetimi gibi özellikler sunuyor. Güvenlik önlemleriyle dikkat çeken platforma mevcut sohbetler kolayca taşınabiliyor. WhatsApp'a rakip olup olamayacağı merak edilen uygulamanın küresel kullanımı hakkında henüz açıklama yapılmadı. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Meta, Instagram'ın mesajlaşma özelliklerini ayrı bir uygulamaya taşıyan yeni servisi Direct'i test etmeye başladı. Instagram'ın gelen kutusuna benzer bir arayüz sunan uygulama, mevcut kullanıcıların sohbetlerini bağımsız şekilde sürdürmesine olanak tanıyor. Üstelik Direct'i kullanmak için Instagram hesabına sahip olmak da gerekmiyor.

Instagram hesabı olmadan da kullanılabilecek

Şirketin açıklamasına göre Direct'in test süreci şimdilik Türkiye ve Tayland ile sınırlı. Instagram hesabıyla giriş yapan kullanıcılar, mevcut sohbetlerini yeni uygulamaya taşıyabiliyor. Arayüz tarafında ise Instagram'ın mesaj kutusuna oldukça benzeyen bir tasarım tercih edilmiş. Kullanıcılar bireysel sohbetler için özel arka planlar belirleyebiliyor ve Instagram'daki Notlar özelliğini de kullanabiliyor.

Direct'in en önemli farkı, Instagram hesabı bulunmayan kişilere de mesajlaşma imkânı sunması. Kullanıcılar e-posta adresi veya telefon numarasıyla kayıt oluşturarak uygulamayı kullanabiliyor. Ancak Instagram hesabı olmayanların yeni sohbet başlatması biraz daha zahmetli olacak. Bu kullanıcıların arkadaşlarını Instagram kullanıcı adları veya QR kodları üzerinden manuel olarak eklemesi gerekiyor.

Tam Boyutta Gör Meta, yeni uygulamada bazı güvenlik özelliklerine de yer veriyor. Buna göre kullanıcılar, daha önce bağlantı kurmadıkları kişilerden doğrudan mesaj alamayacak. Ayrıca Meta'nın ebeveyn denetimi özelliklerini kullanan aileler, gençlerin kimlerle mesajlaştığını ve uygulamada ne kadar zaman geçirdiğini takip edebilecek.

Şirket, gençlerle yaşanabilecek uygunsuz etkileşimleri tespit etmek ve bunlara müdahale etmek için teknolojiler kullanacağını da belirtiyor. Ancak bu sistemin nasıl çalışacağına ilişkin henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmış değil.

WhatsApp ile rekabet edebilir mi?

Direct'in bağımsız bir uygulama olarak test edilmesi, Meta'nın mesajlaşma stratejisi açısından da önemli. Instagram yöneticisi Adam Mosseri, daha önce platformun en çok kullanılan özelliklerinden birinin mesajlaşma olduğunu belirtmişti. Buna rağmen Instagram'ın mesaj kutusunu Threads'e taşıma fikrine, birden fazla uygulama üzerinden aynı kişilere ulaşmanın gereksiz olabileceği gerekçesiyle mesafeli yaklaşmıştı.

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Yeni uygulama, Meta'nın diğer mesajlaşma servisi WhatsApp ile ilişkisi açısından da bazı soru işaretleri doğuruyor. Instagram hesabı olmayan kişilerin de Direct üzerinden mesajlaşabilmesi, özellikle uygulamanın yaygınlaşması durumunda WhatsApp kullanımını kısmen etkileyebilir. Ancak Direct'in Instagram merkezli yapısının WhatsApp'ın yerini alması şimdilik pek olası görünmüyor. Uygulamanın Türkiye ve Tayland dışındaki ülkelere ne zaman açılacağı veya genel kullanıma sunulup sunulmayacağı konusunda ise henüz bir açıklama paylaşılmadı.

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