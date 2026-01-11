Giriş
    Meta’dan yapay zeka için nükleer enerji hamlesi: 6,6 GW’lık tarihi anlaşma

    Meta, yapay zeka veri merkezleri için 2035’e kadar 6,6 GW nükleer enerji anlaşması yaptı. Oklo, TerraPower ve Vistra ortaklığıyla kesintisiz ve karbonsuz elektrik sağlanacak.

    Meta’dan yapay zeka için tarihi nükleer enerji hamlesi Tam Boyutta Gör
    Meta, yapay zeka altyapısının hızla artan enerji ihtiyacını karşılamak için 2035 yılına kadar toplam 6,6 gigawatt (GW) nükleer enerji tedarikini güvence altına alan bir dizi anlaşmaya imza attı. Oklo, TerraPower ve Vistra ile imzalanan bu anlaşmalar, Meta’nın yeni nesil yapay zeka sistemleri için karbonsuz, kesintisiz ve güvenilir elektrik sağlamayı hedefliyor.

    Anlaşmaların merkezinde Meta’nın Ohio eyaletinde kurduğu Prometheus süper kümesi yer alıyor. Şirket, bu devasa yapay zeka altyapısını beslemek için günün her saati kesintisiz enerjiye ihtiyaç duyuyor. Meta, nükleer enerjinin yalnızca şirketin yapay zeka hedeflerini desteklemekle kalmayacağını, aynı zamanda ülkenin enerji altyapısını güçlendirerek herkes için temiz ve güvenilir elektrik sağlayacağını vurguluyor.

    Üç ayaklı nükleer enerji stratejisi

    Meta’dan yapay zeka için tarihi nükleer enerji hamlesi Tam Boyutta Gör
    Meta’nın nükleer enerji planı, enerji sektörünün farklı alanlarını kapsayan üçlü bir strateji üzerine kurulu. Bill Gates’in kurucusu olduğu TerraPower ile yapılan anlaşma kapsamında Natrium teknolojisine sahip iki yeni ünitenin geliştirilmesi desteklenecek. Bu ünitelerin 2032 gibi erken bir tarihte devreye girerek 690 MW seviyesinde kesintisiz enerji üretmesi hedefleniyor. Ayrıca Meta, toplamda 2,8 GW baz yük kapasitesi sunabilecek altı ek ünite için enerji alım hakkı elde ederken bu sistemlere entegre 1,2 GW’lık depolama kapasitesi de anlaşmanın bir parçası olacak.
    Meta’dan yapay zeka için tarihi nükleer enerji hamlesi Tam Boyutta Gör
    Öte yandan şirket, Oklo ile birlikte gelişmiş bir nükleer teknoloji kampüsü hayata geçirecek. 2030 yılına kadar faaliyete geçmesi planlanan bu tesis, PJM enerji piyasasına 1,2 GW’a kadar temiz baz yük gücü sunabilecek. Aurora Powerhouse reaktörleri üzerine kurulu sistem, hem yeni hem de yeniden değerlendirilmiş yakıt kullanabilen, kanıtlanmış hızlı reaktör tasarımlarına dayanıyor.

    Kısa ve orta vadeli enerji ihtiyacını güvence altına almak için Meta, Vistra ile 20 yıllık anlaşmalar imzaladı. Bu kapsamda nükleer santrallerinden 2,1 GW’ın üzerinde enerji satın alınacak. Anlaşmalar, reaktörlerin kapasitesini artırmaya yönelik fiziksel iyileştirmeler için finansman da içeriyor. Bu çalışmalar sayesinde toplam 433 MW ek kapasitenin 2030’lu yılların başında devreye alınması bekleniyor.

