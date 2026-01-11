Meta’dan yapay zeka için nükleer enerji hamlesi: 6,6 GW’lık tarihi anlaşma

Anlaşmaların merkezinde Meta’nın Ohio eyaletinde kurduğu Prometheus süper kümesi yer alıyor. Şirket, bu devasa yapay zeka altyapısını beslemek için günün her saati kesintisiz enerjiye ihtiyaç duyuyor. Meta, nükleer enerjinin yalnızca şirketin yapay zeka hedeflerini desteklemekle kalmayacağını, aynı zamanda ülkenin enerji altyapısını güçlendirerek herkes için temiz ve güvenilir elektrik sağlayacağını vurguluyor.
Üç ayaklı nükleer enerji stratejisi
Kısa ve orta vadeli enerji ihtiyacını güvence altına almak için Meta, Vistra ile 20 yıllık anlaşmalar imzaladı. Bu kapsamda nükleer santrallerinden 2,1 GW’ın üzerinde enerji satın alınacak. Anlaşmalar, reaktörlerin kapasitesini artırmaya yönelik fiziksel iyileştirmeler için finansman da içeriyor. Bu çalışmalar sayesinde toplam 433 MW ek kapasitenin 2030’lu yılların başında devreye alınması bekleniyor.