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    Meta’dan yapay zeka ile oyun geliştirmeyi sağlayan uygulama: Pocket

    Meta, kullanıcıların yapay zeka yardımıyla metin komutları vererek mini oyunlar oluşturmasını sağlayan Pocket uygulamasını sessizce yayınladı. Uygulama şimdilik tüm ülkelerde kullanılamıyor.

    Meta’dan yapay zeka ile oyun geliştirmeyi sağlayan uygulama Tam Boyutta Gör
    Meta, kullanıcıların yalnızca metin komutlarıyla kendi mini oyunlarını oluşturmasına olanak tanıyan Pocket adlı yeni uygulamasını sessiz sedasız kullanıma sundu. Henüz resmi olarak duyurulmayan uygulama, 29 Haziran'dan bu yana iOS ve Android platformlarında erişilebilir durumda olsa da tüm ülkelerde kullanıma açılmış değil.

    Resmi duyuru yapılmadı

    Uygulamanın varlığı Alessandro Paluzzi tarafından fark edilirken Pocket'ın birkaç gündür hem App Store hem de Google Play'de yer aldığı doğrulandı. Ancak Meta'nın yardım sayfasında “Pocket uygulaması henüz her yerde mevcut değil” ifadesi yer alıyor. Dolayısıyla kademeli bir dağıtım veya sınırlı bir test söz konusu.

    Bu kapsamda Meta, Pocket'ın hangi ülkelerde test edildiği veya ne zaman daha geniş çapta kullanıma açılacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapmadı. Pocket, kullanıcıların yapay zekaya verdikleri komutlarla küçük ölçekli etkileşimli oyunlar ve deneyimler oluşturmasına odaklanıyor. Pocket, kendisini “gizmo'lar oluşturmak ve paylaşmak için yaratıcı bir platform” olarak tanımlıyor.

    Uygulama, Meta'nın bu yıl bünyesine kattığı Gizmo ekibinin çalışmalarının bir sonucu olabilir. Gizmo, kullanıcıların metin komutlarıyla etkileşimli deneyimler oluşturmasını sağlayan yapay zeka tabanlı bir uygulamaydı. Bu ihtimali güçlendiren bir diğer ayrıntı ise Pocket'ın aynı terminolojiyi kullanması. Ayrıca Google Play'deki uygulamanın "com.facebook.gizmo" kısa kodunu taşıması da Pocket ile Gizmo arasında doğrudan bir bağlantı olabileceğine işaret ediyor.

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    Skoda tarihinin en büyüğü: Elektrikli Peaq

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    eski_nesil 5 gün önce

    Aynen önde iki tane farı var.

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    funky soul 5 gün önce

    thanks

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    enreka_tr 1 hafta önce

    On bildiğin Kia olmuş

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