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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Meta AI Başkanı Alexandr Wang, yapay zekanın kontrolden çıkabileceği konusunda uyardı. Wang, yapay zekanın zorlu matematik problemlerini çözme kapasitesinin atom bombasını geliştirmekten bile daha büyük bir adım olduğunu söyledi. Modellerin kendi kendini geliştirdiği bir gelecekte, insanlığın bu hızı ve sonuçları denetlemesinin imkansız hale gelebileceğini vurguladı. Bu yüzden odak noktası sadece güç değil, acilen güvenlik mekanizmaları olmalıdır. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Meta'nın yapay zeka biriminin başındaki Alexandr Wang, süper zekanın ortaya çıkışının artık uzak bir ihtimal olmadığını ve insanlığın kritik bir dönemece girdiğini söyledi. X üzerinden kapsamlı bir değerlendirme paylaşan Wang, önümüzdeki bir yıl içinde alınacak kararların yapay zekanın gelecekteki rolünü ve insanlığın teknoloji üzerindeki kontrolünü belirleyebileceğini ifade etti.

Wang'ın değerlendirmesinde matematiğin en önemli çözülmemiş problemlerinden biri olan Riemann hipotezinin kanıtlanması da merkezde yer aldı. Bu gelişmeyi insanlık tarihindeki en büyük entelektüel başarılardan biri olarak nitelendiren Wang, keşfin insan zekasının sınırlarını aşan ve henüz tam olarak anlayamadığımız bir yapay zeka kapasitesini ortaya koyduğunu savundu.

Atom bombasının yapıldığı Los Alamos’ta büyüdüğünü belirten Wang, burada yetişen çok sayıda fizikçinin de üzerinde uzlaşabileceğini düşündüğü çarpıcı bir karşılaştırma yaptı. Wang'a göre atom bombasının keşfi, Riemann gipotezinin kanıtlanmasıyla karşılaştırıldığında bir ev ödevi problemi kadar kolay kalıyor.

Yapay zekanın önündeki en büyük engel artık zeka değil

Wang, yapay zeka modellerinin matematikteki ilerlemesini Aralık 2024'te OpenAI'ın o3 modeliyle Amerikan Davetli Matematik Sınavı (AIME) sorularında elde edilen başarıya benzetti. Ona göre bu gelişme, yapay zekanın yalnızca belirli görevlerde yardımcı olan araçlar olmaktan çıkıp insan uzmanlığını aşabilecek sistemlere dönüşmesinde önemli bir dönüm noktasıydı.

Wang, AIME sınavının lise çağındaki öğrenciler için düzenlenen bir matematik yarışması olduğunu, Riemann hipotezinin ise yaklaşık 150 yıldır dünyanın en başarılı matematikçilerinin üzerinde çalıştığı çok daha ileri bir problem olduğunu vurguladı. Bununla birlikte AIME'nin en zor sorularının bile günlük mühendislik, yazılım geliştirme ve iş dünyasındaki problemlerin çoğundan daha yüksek bir ham entelektüel kapasite gerektirdiğini savundu.

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Wang'a göre yapay zeka modellerinin farklı alanlarda kullanılmasını başlangıçta zorlaştıran unsur, yeterli zekaya sahip olmamaları değildi. Alan bilgisi, uygulama deneyimi, bağlam ve teknik altyapı gibi eksiklikler modellerin gerçek dünyadaki görevlerde başarılı olmasını sınırlıyordu. Son iki yılda bu engellerin önemli ölçüde aşılmasıyla birlikte yapay zekanın yazılım geliştirme, siber güvenlik ve otonom görev yürütme alanlarındaki yetenekleri hızla gelişti.

Wang, insanlığı farklı alanlarda geride bırakabilecek yapay zeka modellerinin önündeki temel engellerin artık alana özgü bilgi, teknik altyapı ve deneysel süreçler olduğunu düşünüyor. Bu nedenle yapay zekanın neredeyse bütün bilimsel ve ekonomik alanlarda ilerlemenin en büyük itici gücü haline gelebileceğini belirtiyor.

Yapay zekanın kendini geliştirmesi

Wang'ın dikkat çektiği bir diğer konu yapay zekanın kendi araştırma ve geliştirme süreçlerini üstlenebilmesi. Ona göre yapay zeka araştırmaları, Riemann Hipotezi gibi problemlere kıyasla daha düşük bir entelektüel zorluk seviyesine sahip. Bu nedenle mevcut modellerin yeterli kapasiteye ulaşmasıyla birlikte yapay zeka araştırmalarının da büyük ölçüde otomatikleştirilmesi mümkün olabilir.

Wang, modellerin yalnızca araştırmacıların görevlerini yerine getirmekle kalmayıp kendi yeteneklerini insan seviyesinin üzerinde geliştirebilecek bir kapasiteye ulaşacağını öngörüyor. Bu sürecin biyoloji, silah teknolojileri ve ekonomi araştırmaları dahil olmak üzere çok sayıda alandaki ilerlemeyi hızlandırabileceğini belirtiyor.

Ancak bu gelişmenin önemli bir riski de beraberinde getirdiğine dikkat çekiyor. Bilimsel araştırmaların ve teknolojik ilerlemenin hızı, insanların sonuçları anlayabileceği veya denetleyebileceği seviyenin üzerine çıkabilir. Wang'a göre yapay zeka alanındaki gelişmelerin etkileri yalnızca teknoloji sektörüyle sınırlı kalmayacak. Riemann hipotezinde de bunu görüyoruz. 17 milyon satırdan oluşan kanıt, henüz insanların anlayabileceği bir format haline getirilmiş değil. Yani kanıtın doğru olduğunu biliyoruz ancak neden doğru olduğunu bilmiyoruz. İster yapay zeka, isterseniz de süper zeka deyin, bu sistemler için bahsedilen endişe bu.

Wang da yapay zekanın kendi kendini sürekli geliştirdiği sınırsız bir döngüde insanlığın kontrolü elinde tutmasının zor olduğunu düşünüyor. Benzer şekilde, her alanda insanlardan 1000 kat daha zeki ve yetenekli bir süper zekanın ortaya çıktığı bir dünyada insanların kontrolü nasıl sürdüreceğinin de belirsiz olduğunu ifade ediyor.

Bu nedenle yapay zeka araştırmalarında önceliğin yalnızca modellerin yeteneklerini artırmak olmaması gerektiğini savunuyor. Güvenlik, insan değerleriyle uyum ve sistemlerin kötüye kullanılmasını önleyecek koruma mekanizmalarının geliştirilmesini acil bir ihtiyaç olarak değerlendiriyor.

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