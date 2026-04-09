Meta’dan yapay zekada köklü değişim: Muse Spark tanıtıldı

Meta, yapay zeka çalışmalarında yeni bir dönemin kapısını aralayan Muse Spark adlı modelini resmen duyurdu. Şirketin baştan aşağı yeniden inşa edilen yapay zeka stratejisinin ilk adımı olarak tanımladığı model, hem teknik altyapısı hem de kullanım senaryolarıyla Meta'nın rekabette geri kaldığı alanları kapatmayı hedefliyor.

Muse Spark, Meta’nın geçtiğimiz yıl kurduğu Meta Superintelligence Labs bünyesinde geliştirilen ilk model olma özelliğini taşıyor. CEO Mark Zuckerberg’in, Llama modellerinin ChatGPT ve Claude gibi rakiplerin gerisinde kalmasından duyduğu memnuniyetsizlik sonrası başlatılan bu yeniden yapılanma sürecinde, Scale AI’ın eski CEO’su Alexandr Wang liderliğe getirilmiş ve şirkete 14,3 milyar dolarlık yatırım karşılığında %49 ortaklık sağlanmıştı.

Çok modlu yapı ve çoklu ajan sistemi öne çıkıyor

Muse Spark, “doğal olarak çok modlu” bir model olarak tasarlandı. Yani metin, görsel ve farklı veri türlerini birlikte anlayıp işleyebiliyor. Model araç kullanımı, görsel düşünme zinciri (visual chain of thought) ve çoklu yapay zeka ajanlarının birlikte çalışması gibi gelişmiş yeteneklere sahip.

Meta’nın en dikkat çekici yeniliklerinden biri ise “Contemplating (Derin Düşünme) modu”. Bu mod, aynı problem üzerinde paralel çalışan birden fazla yapay zeka ajanını devreye sokarak daha karmaşık sorunların çözümünü mümkün kılıyor. Şirkete göre bu yaklaşım, işlem süresini ciddi şekilde artırmadan daha yüksek doğruluk sağlıyor.

Bu sistem sayesinde Muse Spark, zorlu testlerde de dikkat çekici sonuçlar elde etti. Modelin Humanity's Last Exam testinde %58, FrontierScience Research değerlendirmesinde ise %38 başarı yakaladığı açıklandı.

Daha az hesaplama gücüyle daha yüksek verim

Meta, Muse Spark’ın yalnızca yetenekleriyle değil, verimliliğiyle de öne çıktığını vurguluyor. Şirketin açıklamasına göre yeni model, önceki nesil Llama 4 Maverick’e kıyasla aynı performansı elde etmek için bir büyüklük mertebesi daha az hesaplama gücüne ihtiyaç duyuyor. Bu da hem maliyet hem de ölçeklenebilirlik açısından kritik bir avantaj anlamına geliyor.

Bununla birlikte modelin geliştirme sürecinde ise üç temel eksene odaklanıldı: ön eğitim (pretraining), pekiştirmeli öğrenme (reinforcement learning) ve test anında akıl yürütme (test-time reasoning).

Sağlık ve günlük kullanım senaryoları hedefte

Meta, modeli “kişisel süper zeka” vizyonunun ilk adımı olarak konumlandırıyor. Bu kapsamda modelin, kullanıcının çevresini analiz edebilen ve günlük yaşamda yardımcı olabilen bir yapıya sahip olduğu belirtiliyor.

Meta, modelin eğitimi için 1.000’den fazla doktorla iş birliği yapıldığını ve bu sayede daha doğru ve kapsamlı sağlık yanıtları üretilebildiğini açıkladı. Muse Spark, örneğin bir yiyeceğin besin değerlerini ya da egzersiz sırasında çalışan kas gruplarını etkileşimli görsellerle açıklayabiliyor.

Bunun yanı sıra modelin görsel STEM (bilim, teknoloji, mühendislik, matematik) sorularında güçlü performans sergilediği ve bu sayede mini oyunlar oluşturma veya ev aletlerinde arıza tespiti gibi interaktif deneyimler sunabildiği ifade ediliyor.

Zuckerberg, yaptığı açıklamada gelecekte daha gelişmiş ve açık kaynaklı modellerin de yayınlanacağını belirterek hedeflerini net şekilde ortaya koydu. Meta’nın vizyonu yalnızca sorulara yanıt veren sistemler değil, aynı zamanda kullanıcı adına eyleme geçebilen yapay zeka ajanları geliştirmek.

Muse Spark şu anda web üzerinden ve Meta AI uygulaması aracılığıyla erişilebilir durumda. Ayrıca sınırlı sayıda kullanıcı için özel API ön izleme süreci de başlatılmış bulunuyor.

