Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Meta’dan yapay zekada köklü değişim: Muse Spark tanıtıldı

    Meta, yapay zekada köklü bir adım atarak Muse Spark’ı tanıttı. Çok modlu ve çoklu ajan sistemiyle çalışan model, sağlık, STEM ve günlük kullanımda etkileşimli deneyimler sunuyor.

    Meta’dan yapay zekada köklü değişim: Muse Spark tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Meta, yapay zeka çalışmalarında yeni bir dönemin kapısını aralayan Muse Spark adlı modelini resmen duyurdu. Şirketin baştan aşağı yeniden inşa edilen yapay zeka stratejisinin ilk adımı olarak tanımladığı model, hem teknik altyapısı hem de kullanım senaryolarıyla Meta’nın rekabette geri kaldığı alanları kapatmayı hedefliyor.

    Muse Spark, Meta’nın geçtiğimiz yıl kurduğu Meta Superintelligence Labs bünyesinde geliştirilen ilk model olma özelliğini taşıyor. CEO Mark Zuckerberg’in, Llama modellerinin ChatGPT ve Claude gibi rakiplerin gerisinde kalmasından duyduğu memnuniyetsizlik sonrası başlatılan bu yeniden yapılanma sürecinde, Scale AI’ın eski CEO’su Alexandr Wang liderliğe getirilmiş ve şirkete 14,3 milyar dolarlık yatırım karşılığında %49 ortaklık sağlanmıştı.

    Çok modlu yapı ve çoklu ajan sistemi öne çıkıyor

    Meta’dan yapay zekada köklü değişim: Muse Spark tanıtıldı Tam Boyutta Gör

    Muse Spark, “doğal olarak çok modlu” bir model olarak tasarlandı. Yani metin, görsel ve farklı veri türlerini birlikte anlayıp işleyebiliyor. Model araç kullanımı, görsel düşünme zinciri (visual chain of thought) ve çoklu yapay zeka ajanlarının birlikte çalışması gibi gelişmiş yeteneklere sahip.

    Meta’nın en dikkat çekici yeniliklerinden biri ise “Contemplating (Derin Düşünme) modu”. Bu mod, aynı problem üzerinde paralel çalışan birden fazla yapay zeka ajanını devreye sokarak daha karmaşık sorunların çözümünü mümkün kılıyor. Şirkete göre bu yaklaşım, işlem süresini ciddi şekilde artırmadan daha yüksek doğruluk sağlıyor.

    Meta’dan yapay zekada köklü değişim: Muse Spark tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Bu sistem sayesinde Muse Spark, zorlu testlerde de dikkat çekici sonuçlar elde etti. Modelin Humanity’s Last Exam testinde %58, FrontierScience Research değerlendirmesinde ise %38 başarı yakaladığı açıklandı.

    Daha az hesaplama gücüyle daha yüksek verim

    Meta, Muse Spark’ın yalnızca yetenekleriyle değil, verimliliğiyle de öne çıktığını vurguluyor. Şirketin açıklamasına göre yeni model, önceki nesil Llama 4 Maverick’e kıyasla aynı performansı elde etmek için bir büyüklük mertebesi daha az hesaplama gücüne ihtiyaç duyuyor. Bu da hem maliyet hem de ölçeklenebilirlik açısından kritik bir avantaj anlamına geliyor.

    Bununla birlikte modelin geliştirme sürecinde ise üç temel eksene odaklanıldı: ön eğitim (pretraining), pekiştirmeli öğrenme (reinforcement learning) ve test anında akıl yürütme (test-time reasoning).

    Sağlık ve günlük kullanım senaryoları hedefte

    Meta, modeli “kişisel süper zeka” vizyonunun ilk adımı olarak konumlandırıyor. Bu kapsamda modelin, kullanıcının çevresini analiz edebilen ve günlük yaşamda yardımcı olabilen bir yapıya sahip olduğu belirtiliyor.

    Meta, modelin eğitimi için 1.000’den fazla doktorla iş birliği yapıldığını ve bu sayede daha doğru ve kapsamlı sağlık yanıtları üretilebildiğini açıkladı. Muse Spark, örneğin bir yiyeceğin besin değerlerini ya da egzersiz sırasında çalışan kas gruplarını etkileşimli görsellerle açıklayabiliyor.

    Bunun yanı sıra modelin görsel STEM (bilim, teknoloji, mühendislik, matematik) sorularında güçlü performans sergilediği ve bu sayede mini oyunlar oluşturma veya ev aletlerinde arıza tespiti gibi interaktif deneyimler sunabildiği ifade ediliyor.

    Zuckerberg, yaptığı açıklamada gelecekte daha gelişmiş ve açık kaynaklı modellerin de yayınlanacağını belirterek hedeflerini net şekilde ortaya koydu. Meta’nın vizyonu yalnızca sorulara yanıt veren sistemler değil, aynı zamanda kullanıcı adına eyleme geçebilen yapay zeka ajanları geliştirmek.

    Muse Spark şu anda web üzerinden ve Meta AI uygulaması aracılığıyla erişilebilir durumda. Ayrıca sınırlı sayıda kullanıcı için özel API ön izleme süreci de başlatılmış bulunuyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ev alırken parayı elden vermek the server encountered an internal unspecified error that prevented it from fulfilling the request. samsung scx 4521f etme cahille muhabbet sözünün devamı 6 ay 6000 km şartı kimleri kapsıyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Vivo V60 LITE
    Vivo V60 LITE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    HP Omen
    HP Omen
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum