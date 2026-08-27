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    Meta tarihi davada uzlaşma yoluna gitti: 16.7 milyar dolar ödeyecek

    Meta, çocukları platformlarına bağımlı hâle getirmekle suçlandığı davada uzlaşma yoluna gitti. 1,4 trilyon dolara kadar tazminat riskiyle karşı karşıya olan şirket, 16.7 milyar dolar cezaya razı oldu.

    Meta tarihi davada uzlaşma yoluna gitti: 17 milyar dolar ödeyecek Tam Boyutta Gör
    Meta'nın çocukları platformlarına bağımlı hâle getirmekle suçlandığı dava, mahkeme salonuna taşındıktan sadece 10 gün sonra neticeye erdi. Normalde haftalarca sürmesi beklenen bu dava sürecinde Mark Zuckerberg başta olmak üzere Meta yöneticileinin de kürsüye çağrılması bekleniyordu. Ancak Meta bu sürecin lehine işlemeyeceğine kanaat getirmiş olacak ki uzlaşma yoluna gitti. Bunun için 16,7 milyar dolar tazminat ödemeye de razı oldu.

    İstenen Toplam Tazminat 1,4 Trilyon Dolara Kadar Çıkmıştı

    Söz konusu dava, Meta hakkında 2021'de ortaya çıkan ifşaların ardından yürütülen soruşturmanın sonucunda 2023'te açılmıştı. Şirketin eski çalışanı Frances Haugen, Meta'nın ürünlerinin gençlere zarar verebileceğini bildiğini ancak daha yüksek gelir hedefi nedeniyle gerekli değişiklikleri yapmadığını ifşa etmişti. Bunun üzerine ABD'de çok sayıda eyalet bir araya gelerek Meta'ya karşı önce soruşturma, ardından da toplu dava başlattı. Yıllardır süren bu dava nihayet 18 Ağustos'ta duruşma sürecine geçti. Toplamı 1,4 trilyona ulaşan çok sayıda tazminat talebi masadaydı. Meta'nın 16,7 milyar dolar gibi yüklü bir meblağa razı olması da aslında bundan. Çünkü dava süreci devam etse ve Meta suçlu bulunsa, ödeyeceği bedel çok daha yüksek olabilirdi.

    Tabii eyaletler sadece maddi tazminat almakla yetinmedi. Bunun yanı sıra Meta'nın bundan sonra çocukları ve gençleri ürünülerinin zararlı yönlerinden korumak adına daha fazla önlem alması için belli başlı teminatlar alındı. Şirketin bu anlaşma doğrultusunda, önümüzdeki dönemde belli başlı değişikler yapması bekleniyor.

    Taraflar arasında imzalanan uzlaşma, önümüzdeki günlerde mahkeme heyetine sunulacak. Davaya bakan yargıcın da anlaşmayı onaylamasıyla birlikte, bu tarihi dava eyaletlerin kısmi zaferiyle sona ermiş olacak.

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    J
    Jikoxmarley 5 gün önce

    daha korkutucu bişey görmedim

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