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    Meta içinde rahatsızlık büyüyor: Yapay zekâ birimi isyanın eşiğinde

    Meta yönetiminin kararları çalışanları patlama noktasına getirmiş durumda. Şirketin yapay zekâ eğitimine odaklanan Applied AI departmanında gerilimin iyice tırmandığı konuşuluyor.

    Meta içinde rahatsızlık büyüyor: Çalışanlar isyan ediyor Tam Boyutta Gör
    Yapay zekâ departmanı için bir "Avengers ekibi" toplamak isteyen Mark Zuckerberg, bu amaç doğrultusunda geçtiğimiz yıl pek çok önemli transfer yaptı ve Meta bünyesinde yepyeni bir AI ekibi kurdu. Ancak o günden beri gelen haberler, Mark Zuckerberg'in bu girişiminin istediği gibi gitmediğini gösteriyor. Daha ilk haftalarda ortaya çıkmaya başlayan çatlaklar, aradan geçen sürede daha da büyümüşe benziyor.

    Wired tarafından paylaşılan yeni bir habere göre Meta’nın birkaç ay önce kurduğu “Applied AI” ekibi, şirket içinde adeta bir kriz noktası hâline gelmiş durumda. Yaklaşık 6.500 mühendis ve ürün yöneticisinden oluşan bu ekip, Meta’nın yapay zekâ modellerini eğitmek ve geliştirmek için görevlendirildi. Ancak çalışanların önemli bir kısmı, bu ekibe kendi istekleri dışında dâhil edildiklerini ve çalışma koşullarının son derece yıpratıcı olduğunu söylüyor.

    Meta'nın Çalışan Toplantısında Kriz Çıktı

    Şirket içindeki gerilim bu hafta şirket içinde düzenlenen bir canlı yayın sırasında daha da görünür hâle geldi. Wired'ın edindiği bilgilere göre bir çalışan, yayını ele geçirerek Meta’nın üst düzey yapay zekâ yöneticilerinden birine ağır hakaretler etti. Wired’a göre bu çıkış, şirkette aylardır büyüyen öfkenin dışa vurumu olarak değerlendiriliyor.

    Meta’daki tartışmalı süreç aslında birkaç ay önce başladı. Business Insider tarafından daha önce paylaşılan bilgilere göre pek çok Meta çalışanı, Applied AI ekibine geçirildiğini sürpriz bir e-posta ile öğrendi. Çalışanların önemli bir kısmı bu süreci “rastgele bir zorunlu görevlendirme” olarak tanımlıyor. Hatta bazı çalışanlar kendilerini zorla askere alınan gençlere benzetiyor.

    Meta yönetiminin bu ekibi oluşturma amacı şirketin yapay zekâ modellerini özellikle teknik görevlerde geliştirmek. Şirket içi belgelerde, mevcut modellerin insanların bilgisayar üzerinde gerçekleştirdiği günlük görevleri hâlâ yeterince iyi anlayamadığı belirtiliyor. Özellikle kod yazma, problem çözme ve teknik görevlerde insan davranışlarını taklit edebilmek için gerçek kullanıcı verilerine ihtiyaç duyulduğu ifade ediliyor. Bu yüzden çalışanlardan çeşitli bulmacalar, kodlama problemleri ve görev senaryoları üretmeleri isteniyor. Bu veriler daha sonra Meta’nın yapay zekâ modellerini eğitmek için kullanılıyor.

    Ancak çalışanların aktardığına göre yapılan iş son derece monoton ve psikolojik olarak yıpratıcı. Wired’a konuşan bazı Meta çalışanları, yapılan işin “ruhu ezen” bir yapıya sahip olduğunu söylüyor. Ancak iddiaya göre çalışanlara açık şekilde “ya bu ekibe katılın ya da şirketten ayrılın” mesajı verildi. Meta CEO’su Mark Zuckerberg’in konu hakkındaki yaklaşımı da şirket içinde ayrı bir tartışma yaratmış durumda. Şirket içi toplantılardan sızdırılan ses kayıtlarına göre Zuckerberg, dışarıdan veri etiketleme şirketleriyle çalışmak yerine Meta çalışanlarını kullanmayı tercih ettiklerini söylüyor. Bunun sebeplerinden biri olarak da Meta çalışanlarının üçüncü taraf yüklenicilere kıyasla daha yüksek teknik yetkinliğe sahip olmasını gösteriyor.

    Meta İçindeki Huzursuzluk Applied AI Ekibiyle Sınırlı Değil

    Üstelik Meta içindeki huzursuzluk yalnızca Applied AI ekibiyle sınırlı değil. Gelen bilgilere göre Meta genelinde 1.600’den fazla çalışan, şirketin çalışan hareketlerini ve klavye kullanımını takip eden yeni izleme sistemine karşı imza topladı. Bu sistemin, çalışan davranışlarından yeni yapay zekâ eğitim verileri üretmek için kullanıldığı öne sürülüyor. Wired’ın haberine göre Meta’nın ürün şefi Chris Cox da kısa süre önce çalışanlarla yaptığı görüşmede şirket içindeki ortamı “acımasız” olarak tanımladı. Zuckerberg ise cuma günü çalışanlara gönderdiği şirket içi mesajda son dönemde yapılan değişikliklerin “rahatsızlık yarattığını” kabul etti. Şirketin bazı hatalar yaptığını söyleyen Zuckerberg, bu sorunların çözülmesi için adımlar atacaklarını belirtti.

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