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    Meta, kamerasız akıllı gözlüğünü tanıttı: Ray-Ban Meta Audio

    Meta, mahremiyet endişelerini azaltmak için kamerasız, yapay zeka odaklı Ray-Ban Meta Audio akıllı gözlüğü tanıttı. Şirket ayrıca Ray-Ban Meta (Gen 3) modelini de duyurdu.

    Ray-Ban Meta Audio Tam Boyutta Gör
    Meta, Connect etkinliği kapsamında akıllı gözlük ürün ailesini genişleterek kamera içermeyen Ray-Ban Meta Audio modelini ve daha ince tasarıma sahip Ray-Ban Meta (Gen 3) modelini duyurdu. Şirket ayrıca 249 dolardan başlayan yeni Meta Glasses serisini de tanıttı.

    Kamerasız model çıktı

    Meta’nın yeni Ray-Ban Meta Audio modeli, şirketin ilk kamerasız akıllı gözlüğü olarak öne çıkıyor. Fotoğraf ve video çekimi ile görüntü işleme özelliklerinden vazgeçen model, bunun yerine ses ve yapay zeka özelliklerine odaklanıyor. Bu yaklaşım, kamera bulunan akıllı gözlüklerin kullanımında gündeme gelen mahremiyet endişelerini ve “sapık gözlüğü” söylemlerini azaltmayı da hedefliyor.

    Ray-Ban Meta Audio özellikleri Tam Boyutta Gör
    Ray-Ban Meta Audio müzik ve podcast dinleme, telefon görüşmeleri yapma ve mesajlara sesli yanıt verme gibi işlevler sunuyor. Kullanıcılar aynı zamanda gözlük üzerinden Meta AI ile iletişim kurabiliyor. Hava durumunu öğrenme, web üzerinde arama yapma, sorulara gerçek zamanlı yanıt alma ve canlı çeviri gibi özellikler sesli komutlarla kullanılabiliyor.

    Kameranın kaldırılmasıyla birlikte ağırlık da azalıyor. 43 gram ağırlığındaki Ray-Ban Meta Audio, mevcut kamera özellikli modellere kıyasla daha hafif bir yapıya sahip. Gözlük tek şarjla 12 saate kadar kullanım sunarken, şarj kutusu bu süreye 48 saat daha ekliyor.

    Meta, konfor tarafında profesyonel olarak ayarlanabilen sap uçları, değiştirilebilir veya ayarlanabilir burun pedleri ve farklı kafa yapılarına uyum sağlayan esnek menteşeler kullanıyor. Kamera ve kayıt göstergesinin bulunmaması sayesinde ürünün dışarıdan bakıldığında geleneksel bir Ray-Ban gözlüğünden ayırt edilmesi de daha zor hale geliyor.

    Ray-Ban Meta Audio, Clubmaster ve Burbank olmak üzere iki farklı çerçeve tasarımıyla sunuluyor. Retro görünümlü Clubmaster ve klasik dikdörtgen Burbank modelleri, toplam 23 farklı çerçeve ve cam kombinasyonuna sahip. Her iki model de reçeteli camlarla kullanılabiliyor.

    Ray-Ban Meta Audio için ön siparişler bugün başlarken ürünün 13 Ekim’de gönderilmesi planlanıyor. Başlangıç fiyatı ise 349 dolar olarak açıklandı.

    Ray-Ban Meta Gen 3 tanıtıldı

    Meta, kamerasız akıllı gözlüğünü tanıttı: Ray-Ban Meta Audio Tam Boyutta Gör

    Meta etkinlikte yeni nesil Ray-Ban Meta (Gen 3) modelini de duyurdu. Önceki nesle kıyasla daha ince bir gövdeye sahip olan gözlük, pil ömründe de iyileştirme getiriyor. Gen 3, tek şarjla 9 saate kadar kullanılabiliyor. Bu değer, ikinci nesle göre yaklaşık 1 saatlik artış anlamına geliyor.

    Kamera tarafında ise önceki nesildeki temel yetenekler korunuyor. Gözlük 3K çözünürlükte video kaydı yapabiliyor ve Meta’nın yapay zeka özelliklerini kullanmaya devam ediyor. Yeni modelde de profesyonel olarak ayarlanabilen sap uçları bulunuyor.

    Meta, Ray-Ban Meta Gen 3 için seçenek sayısını da artırıyor. Gözlük Aviator, Wayfarer ve Zena çerçeve tasarımlarıyla birlikte toplam 27 farklı kombinasyonda sunulacak.

    Ray-Ban Meta (Gen 3) bugün satışa çıkarken fiyatı 449 dolardan başlıyor.

    249 dolarlık en ucuz model de geldi

    Meta, kamerasız akıllı gözlüğünü tanıttı: Ray-Ban Meta Audio Tam Boyutta Gör

    Şirketin kendi markasıyla sunduğu Meta Glasses ailesine de yeni bir model ekleniyor. Meta Adventurer adı verilen model, siyah çerçeve ve gri cam seçeneğiyle geliyor. Ürünle birlikte takılıp çıkarılabilen bir şarj kutusu da sunuluyor.

    Meta Adventurer'ın satışına 23 Ekim'de başlanacak ve başlangıç fiyatı 249 dolar olacak.

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