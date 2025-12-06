Giriş
    Meta, Limitless satın alımıyla giyilebilir yapay zekayı büyütüyor

    Meta, Limitless satın alımıyla giyilebilir yapay zeka teknolojilerine güçlü bir adım atıyor. Şirketin gelecekteki donanım stratejisine dair önemli sinyaller de gün yüzüne çıkıyor. İşte detaylar:

    Meta, Limitless satın alımıyla giyilebilir yapay zekayı büyütüyor Tam Boyutta Gör
    Meta’nın Limitless’ı satın alması, şirketin yapay zeka odaklı giyilebilir cihazlara yöneldiğini gösteren önemli ve güncel bir hamle olarak öne çıkıyor. Meta giyilebilir yapay zeka cihazları odağındaki bu satın alma, firmanın yalnızca VR başlıkları ve akıllı gözlüklerle sınırlı olmayan daha geniş bir donanım ekosistemi oluşturma hedefini doğruluyor.

    Meta’nın genişleyen yapay zeka donanım ekosisteminde neler değişiyor?

    Limitless CEO’su Dan Siroker, satınalma duyurusunda Meta’nın yeni vizyonunun merkezinde kişisel bir süper zeka deneyimini herkes için erişilebilir kılmanın bulunduğunu vurguladı. Şirketin bu vizyonu paylaşarak Meta’ya katılması, gelecekte daha gelişmiş giyilebilir yapay zeka cihazlarının ortaya çıkabileceğine işaret ediyor. Bu birliktelik, yapay zeka modellerinin güçlü olduğu konuşmadan yazıya dönüştürme ve otomatik özetleme gibi yeteneklerin günlük hayatın doğal bir parçası haline gelmesine katkı sağlayabilir.

    Limitless, ilk olarak Rewind adlı masaüstü üretkenlik yazılımıyla dikkat çekmişti. Rewind, bilgisayarda yapılan işlemleri kaydediyor ve bunları aranabilir bir veritabanına dönüştürerek yapay zeka aracılığıyla erişilebilir hale getiriyordu. Pendant ise benzer yaklaşımı bu kez ses odaklı bir giyilebilir mikrofon üzerinden sunuyordu. Kullanıcılar gün boyunca söyledikleri veya duydukları bilgileri, yapay zeka destekli bir sohbet robotu üzerinden geri çağırabiliyor ve organize edebiliyordu. Buna rağmen gizlilik tartışmaları, cihazın yaygınlaşmasını sınırlayan noktalar arasında yer almıştı.

    Satın alma sonrası Limitless Pendant artık satışa sunulmayacak olsa da mevcut kullanıcılar en az bir yıl boyunca destek almaya devam edecek. Üstelik kullanıcılar, abonelik ücreti ödemeden mevcut tüm özelliklere erişmeye devam edebilecekler. Limitless, kullanılabilirliğin bölgeden bölgeye değişebileceğini belirtiyor. Kullanıcıların verilerini dışa aktarma veya tamamen silme seçeneğine sahip olması ise Meta’nın bu geçiş sürecinde kullanıcı kontrolünü önemsediğini gösteriyor.

    Meta’nın bu alana yönelmesinin ardındaki nedenlerden biri, herkesin akıllı gözlük kullanmak istemeyeceği gerçeği. Bunun yerine daha hafif, daha esnek ve günlük kullanıma uygun giyilebilir yapay zeka cihazları potansiyel olarak çok daha geniş bir kullanıcı kitlesine hitap edebilir. Bu durum sektördeki genel bir yönelimin de parçası. Nitekim Amazon da Temmuz 2025’te Bee adındaki giyilebilir yapay zeka girişimini satın almıştı. İki büyük teknoloji şirketinin benzer stratejik hamlelere yönelmesi, giyilebilir yapay zeka pazarının hızla büyüyeceğinin güçlü bir göstergesi olarak kabul ediliyor.

