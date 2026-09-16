Meta, “sapık gözlüğü” söylemlerini sonlandıracak: Kamerasız model geliyor

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Meta, akıllı gözlüklerinde kamera kullanımına yönelik artan gizlilik tartışmalarının ardından kamerasız yeni bir model üzerinde çalışıyor. Şirket içinde Luna kod adıyla anılan gözlüğün önümüzdeki haftalarda tanıtılması ve ekim ayında satışa sunulması planlanıyor. Meta’nın kameralı gözlükleri yaşanan olayların ardından “sapık gözlüğü” olarak nitelendirilmeye başlanmıştı.

Kamera yerine sese odaklanacak

Meta'nın mevcut akıllı gözlükleri fotoğraf ve video çekme özellikleriyle öne çıkarken Luna modeli bu donanımı kullanmadan sesli etkileşime odaklanacak. Şirketin yeni ürünüyle birlikte akıllı gözlükleri yapay zeka asistanlarıyla daha fazla entegre etme yaklaşımını sürdürmesi bekleniyor.

The Information’ın haberine göre Luna'nın teknik özellikleri arasında altı dahili mikrofon bulunuyor. Bu mikrofonlar, kullanıcıların sesli komutlarla Meta AI sohbet botuyla iletişim kurmasını sağlayacak. Gözlük, şirketin kısa süre önce kullanıma sunduğu tüketici odaklı yapay zeka ajanı Muse desteği de sunacak.

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Gözlüğün yan tarafında yer alan fiziksel bir düğme, Meta AI'ı hızlı şekilde etkinleştirmek için kullanılabilecek. Böylece kullanıcılar, yapay zeka asistanına erişmek için her seferinde sesli komut vermek zorunda kalmayacak.

Meta’nın Luna’yı gelecek hafta çarşamba ve perşembe günleri düzenlenecek yıllık Connect geliştirici konferansında tanıtabileceği belirtiliyor. Satışların ise ekim ayında başlayabileceği bildirildi. Ancak henüz Meta tarafından resmi bir açıklama gelmiş değil. Dolayısıyla tarihlerde değişiklik yaşanabilir.

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