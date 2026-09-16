Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Meta, “sapık gözlüğü” söylemlerini sonlandıracak: Kamerasız model geliyor

    Meta, gizlilik tartışmalarının odağındaki kameralı akıllı gözlüklerine alternatif olarak Luna kod adlı yeni bir model geliştiriyor. Kamerasız gözlüğün ses odaklı olacağı bildirildi.

    Meta, Luna adlı kamerasız akıllı gözlük tanıtacak Tam Boyutta Gör

    Meta, akıllı gözlüklerinde kamera kullanımına yönelik artan gizlilik tartışmalarının ardından kamerasız yeni bir model üzerinde çalışıyor. Şirket içinde Luna kod adıyla anılan gözlüğün önümüzdeki haftalarda tanıtılması ve ekim ayında satışa sunulması planlanıyor. Meta’nın kameralı gözlükleri yaşanan olayların ardından “sapık gözlüğü” olarak nitelendirilmeye başlanmıştı.

    Kamera yerine sese odaklanacak

    Meta'nın mevcut akıllı gözlükleri fotoğraf ve video çekme özellikleriyle öne çıkarken Luna modeli bu donanımı kullanmadan sesli etkileşime odaklanacak. Şirketin yeni ürünüyle birlikte akıllı gözlükleri yapay zeka asistanlarıyla daha fazla entegre etme yaklaşımını sürdürmesi bekleniyor.

    The Information’ın haberine göre Luna'nın teknik özellikleri arasında altı dahili mikrofon bulunuyor. Bu mikrofonlar, kullanıcıların sesli komutlarla Meta AI sohbet botuyla iletişim kurmasını sağlayacak. Gözlük, şirketin kısa süre önce kullanıma sunduğu tüketici odaklı yapay zeka ajanı Muse desteği de sunacak.

    Gözlüğün yan tarafında yer alan fiziksel bir düğme, Meta AI'ı hızlı şekilde etkinleştirmek için kullanılabilecek. Böylece kullanıcılar, yapay zeka asistanına erişmek için her seferinde sesli komut vermek zorunda kalmayacak.

    Meta’nın Luna’yı gelecek hafta çarşamba ve perşembe günleri düzenlenecek yıllık Connect geliştirici konferansında tanıtabileceği belirtiliyor.  Satışların ise ekim ayında başlayabileceği bildirildi. Ancak henüz Meta tarafından resmi bir açıklama gelmiş değil. Dolayısıyla tarihlerde değişiklik yaşanabilir.

    Kaynakça https://www.reuters.com/business/meta-plans-launch-camera-free-smart-glasses-fall-information-reports-2026-09-15/ https://www.theinformation.com/articles/meta-launch-camera-free-smart-glasses-amid-mounting-privacy-concerns
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tükettiğinden çok elektrik üreten elektrikli otomobil

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    daewoo klima 12000 hifree g1 the guild 3 türkçe yama 31 nasıl bırakabilirim viski soda ile içilir mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing CMF Phone 1
    Nothing CMF Phone 1
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000-50.000 TL Arası Laptoplar
    Monster Abra A5 V21.9
    Monster Abra A5 V21.9
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum