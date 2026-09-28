Meta Muse'a açık kaynaklı alternatif geldi: OpenMuse, kendi AI ajanınızı oluşturuyor

Tam Boyutta Gör Yapay zekânın bir sonraki evrimi olarak görülen AI ajanlarına geçtiğimiz günlerde bir yenisi daha eklendi. Meta, şu ana kadar yapay zekâ alanında attığı en dikkat çekici adımlardan birini atarak, kendi AI ajanı Meta Muse'u tanıttı. Web'de gezinebilen, farklı araçları kullanabilen ve böylece çeşitli görevleri kendi başına yerine getirebilen bu AI ajanı, epey ilgi de gördü. Ancak şimdi açık kaynak tarafından gelen alternatifi, Meta Muse'un pabucunu dama attırabilir. Zira bir Meta Muse klonu olarak dikkat çeken OpenMuse, kullanıcılara kendi sunucularında çalıştırabilecekleri bir AI ajanı yaratma imkânı sunuyor.

CopilotKit tarafından geliştirilen ve GitHub üzerinden kullanıcılara sunulan OpenMuse; tarayıcıya ve dosyalara erişebilen, uzun süreli görevleri kendi başına sürdürebilen ve en önemlisi kendi sunucunuzda barındırabileceğiniz açık kaynaklı bir AI ajanı olarak dikkat çekmeyi başardı.

OpenMuse nedir ve ne işe yarar?

OpenMuse'u klasik bir sohbet botundan ayıran temel nokta, yalnızca metin üretmek yerine bilgisayar üzerinde görev gerçekleştirebilen bir yapay zeka ajanı olması. Kullanıcı, asistana doğrudan bir sonuç veya hedef verebiliyor; Bunun üzerine OpenMuse görevi planlıyor, gerekli işlemleri gerçekleştiriyor ve ortaya çıkan sonucu kullanıcıya sunuyor. Örneğin bir kullanıcı OpenMuse'tan internette belirli bir konuyu araştırmasını istediğinde ajan Chromium tabanlı tarayıcı üzerinden web sitelerini ziyaret edebiliyor, bilgileri toplayabiliyor ve sonuçları sohbet içerisinde gösteriyor.

OpenMuse, isteğe bağlı olarak bir Linux çalışma alanı da oluşturabiliyor. Docker içerisinde çalışan bu ortamda komutlar çalıştırılabiliyor, dosyalar düzenlenebiliyor ve PDF dosyalarıyla işlem yapılabiliyor. Projenin mevcut alpha sürümünde Gmail ve Google Calendar entegrasyonları da bulunuyor. Ajan Gmail'deki konuşmaları arayabiliyor, e-postaların tamamını ve eklerini inceleyebiliyor, taslaklar hazırlayabiliyor ve takvimdeki etkinlikleri görüntüleyebiliyor. Takvime etkinlik ekleme, değiştirme veya silme gibi işlemler de hazırlanabiliyor.

OpenMuse'un Meta Muse'den En Büyük Farkı Açık Kaynak Olması

OpenMuse'un Meta Muse'tan ayrıldığı en önemli noktalardan biri çalışma modeli. Meta'nın Muse'u şirketin kendi altyapısı üzerinde çalışan kapalı bir servisken, OpenMuse'un kaynak kodu MIT lisansı altında GitHub üzerinden yayınlanıyor. Kullanıcılar projeyi kendi sunucularında çalıştırabiliyor ve kaynak kodunu ihtiyaçlarına göre değiştirebiliyor. Bu yapı, özellikle verilerinin ve yapay zekâ ajanının çalışma ortamının kontrolünü kendi elinde tutmak isteyen kullanıcılar için daha avantajlı bir model ortaya koyuyor. E-posta, dosya, tarayıcı oturumları ve görev verileri kendi kurduğu sistem üzerinde tutulabiliyor.

Tabii OpenMuse şu anda Meta Muse'de olan tüm özelliklere sahip değil. OpenMuse şu anda alpha aşamasında ve daha çok geliştiricilerin kendi kişisel yapay zekâ ajanlarını oluşturabileceği açık kaynaklı bir temel olarak sunuluyor. Meta Muse'da yer alan otonom alışveriş ve rezervasyon, ses özellikleri, daha geniş sosyal ve finansal bağlantılar gibi bazı özellikler şimdilik OpenMuse'da yok. Ancak projenin arkasındaki isimlerin belirlediği yol haritasında yer alıyor.

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OpenMuse nasıl kullanılır?

Henüz alpha sürecinde olan OpenMuse şu aşamada ChatGPT veya Gemini gibi doğrudan internet sitesine girip kullanılabilen bir yapay zekâ hizmeti değil. Proje, GitHub üzerinden açık kaynak olarak sunuluyor ve kendi bilgisayarınızda veya sunucunuzda çalıştırmanız gerekiyor. Projenin kaynak koduna buradan ulaşabilirsiniz.

Projenin resmi GitHub sayfasındaki Quick Start bölümü, gerekli yazılımların kurulmasından web arayüzünün başlatılmasına kadar temel adımları içeriyor. Kurulum için öncelikle Node.js 24 LTS ve pnpm 11.19.0 gerekiyor. Ardından OpenMuse'un GitHub deposu bilgisayara klonlanarak gerekli paketler kuruluyor. Temel kurulum tamamlandıktan sonra uygulamanın web arayüzü yerel olarak çalıştırılabiliyor ve tarayıcı üzerinden OpenMuse'a erişilebiliyor.

OpenMuse'un yalnızca temel arayüzünü denemek için başlangıç kurulumu yeterli olurken, yapay zekânın gerçekten web sitelerinde gezinmesini ve görevleri yerine getirmesini istiyorsanız ek yapılandırmalar gerekiyor. Bunun için bir yapay zekâ modeli yapılandırılması ve Chromium tabanlı tarayıcı işçisinin çalıştırılması gerekiyor. OpenMuse; OpenAI, Anthropic ve Google gibi farklı sağlayıcıların modelleriyle yapılandırılabiliyor. Model sağlayıcısına ait API anahtarı ise sunucu tarafında tutuluyor.

OpenMuse'un bir diğer kullanım seçeneği ise mobil cihazlar. Proje, React Native tabanlı istemcisi sayesinde iOS ve Android için geliştirme sürümleri sunuyor. Ancak bunlar da mağazadan indirip kullanılabilecek hazır tüketici uygulamaları değil; mobil sürümleri çalıştırmak için ilgili geliştirme araçlarının ve OpenMuse sunucusunun yapılandırılması gerekiyor.

Kısacası OpenMuse'u kullanmak isteyenlerin önünde iki temel seçenek bulunuyor: Projeyi kendi bilgisayarında çalıştırarak denemek veya daha sürekli kullanım için kendi sunucusunda barındırmak.

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Meta Muse'a açık kaynaklı alternatif geldi: OpenMuse

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