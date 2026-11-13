Meta’nın yapay zekası artık sizin yerinize telefon görüşmesi yapabiliyor

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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Meta'nın yapay zeka asistanı Muse, artık kullanıcılar yerine telefon görüşmesi yapabiliyor. Ücretli abonelere sunulan özellikle asistan; işletmeleri arayıp randevu alabiliyor ve hatta bekleyebiliyor. Paylaşılan örneklerde Muse'un bir otomobil bayisini başarıyla aradığı, ancak kendisini doğrudan yapay zeka olarak tanıtmadığı görüldü. Kullanıcı sayısı on milyonu geçen asistan, gelişmeye devam ediyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Meta, yapay zeka asistanı Muse'un yeteneklerini genişletmeye devam ediyor. Şirketin yeni güncellemesiyle birlikte Muse, kullanıcılar adına telefon görüşmeleri yapabilir hale geldi. Böylece işletmeleri aramak, randevu oluşturmak ve rezervasyon yaptırmak gibi işlemler yapay zeka asistanına bırakılabiliyor.

Meta'nın Yapay Zeka Direktörü Alexandr Wang tarafından duyurulan özellik, şimdilik ayrı bir Muse ücretli aboneliğine sahip kullanıcılara sunuluyor. Ek token hakkı ve bazı ilave özellikler içeren bu abonelik, Muse'un telefon görüşmesi yapabilmesini de sağlıyor.

Yeni özellikle Muse, yalnızca arama yapmakla kalmıyor, karşı tarafta bir görevlinin yanıt vermesini bekleyebiliyor. Böylece özellikle uzun süre hatta beklemeyi gerektiren işlemlerde kullanıcıların zaman kazanması hedefleniyor.

Muse, Volvo bayisini arayarak hatta bekledi

Özelliğe daha önce erişim sağlayan bazı kullanıcılar, Muse'un telefon görüşmelerini gerçekleştirebildiğini gösteren örnekler paylaştı. Moltbook'un kurucusu ve Meta Superintelligence çalışanı Matt Schlicht de geçen ay yapay zeka asistanının bir Volvo bayisiyle yaptığı görüşmenin kaydını paylaştı.

Paylaşılan görüşmede Muse, gerekli bilgileri alabilmek için bayi çalışanının hatta yanıt vermesini bekledi. Bu örnek, asistanın karşı tarafın yanıt vermesini gerektiren işlemleri de üstlenebildiğini gösteriyor.

Bununla birlikte görüşmede dikkat çeken bir ayrıntı bulunuyor. Muse, kendisini açıkça bir yapay zeka olarak tanıtmıyor. Ancak kullanıcısı adına arama yaptığını ve görüşmeyi kayda aldığını belirtiyor. Bu yaklaşım, basit işlemlerde yeterli olabilir ancak karşı tarafın bir yapay zeka ile konuştuğunu fark etmesi durumunda görüşme karmaşık bir hal alabilir. Özellikle beklenmedik soruların gündeme geldiği görüşmelerde asistanın zorlanması veya karşı tarafın telefonu kapatması mümkün.

Muse'un kullanıcı sayısı 10 milyonu aştı

Meta, Muse için yeni özellikler geliştirmeyi sürdürüyor. Şirketin açıklamasına göre yapay zeka asistanının kullanıcı sayısı 10 milyonu aşmış durumda.

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Muse'a eklenen bir diğer özellik ise asistan için özel bir e-posta adresi tanımlanabilmesi. Kullanıcılar bu adresi önemli yazışmalara dahil ederek asistanın belirli e-postaları takip etmesini sağlayabiliyor. Böylece yapay zekaya gelen kutusunun tamamına erişim izni vermeden önemli mesajlardan haberdar olması mümkün hale geliyor.

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Meta Muse artık sizin yerinize telefon görüşmesi yapabiliyor

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