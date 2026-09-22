Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Meta Muse’da kritik açık: Yapay zeka ajanı ele geçirilebiliyor

    Meta’nın yapay zeka asistanı Muse’da saldırganların kullanıcı hesabını ele geçirmesine ve kamera ile dosyalara erişmesine imkan veren kritik bir güvenlik açığı bulundu.

    Meta Muse’da kritik açık: Yapay zeka ajanı ele geçirilebiliyor Tam Boyutta Gör
    Meta'nın yeni yapay zeka asistanı Muse, saldırganların uygulamanın kontrolünü ele geçirmesine izin verebilecek bir güvenlik açığı nedeniyle kısa süre önce güncellendi. macOS uygulamasında bulunan açık, bilgisayarda çalışan başka bir uygulamanın Muse'un bazı ayarlarını değiştirmesine ve kullanıcı hesabına erişim sağlayan bilgileri ele geçirmesine imkan tanıyordu.

    Kamera ve dosyalar bile kullanılabiliyordu

    Güvenlik araştırmacısı Patrick Wardle tarafından keşfedilen açık, Muse'un sesli komutları işleme biçiminden kaynaklanıyordu. Muse normalde konuşmaları Meta'nın sunucularına göndererek işliyor. Açığı kullanan bir saldırgan ise bu işlemin yapılacağı adresi kendi sunucusuyla değiştirebiliyordu. Böylece Muse'un kullanıcı hesabına bağlanmasını sağlayan hassas bilgiler saldırgana ulaşabiliyordu.

    [twitter= https://x.com/patrickwardle/status/2102045926474785265]

    Bu bilgiler ele geçirildiğinde saldırgan, Muse'un kullanıcı adına yapabildiği işlemlerden yararlanabilecek duruma gelebiliyordu.

    Sorunun etkisini artıran bir diğer konu ise Muse'un bilgisayarda sahip olduğu geniş erişim izinleri. Uygulama, görevlerini yerine getirebilmek için dosyalara erişme, mikrofon ve kamerayı kullanma, konum ve takvim bilgilerine ulaşma gibi çeşitli izinlere ihtiyaç duyuyor.

    Patrick Wardle, açığı test etmek için hazırladığı örnek saldırılarda Muse üzerinden bilgisayara zararlı dosyalar yazabildiğini ve fotoğraf çekebildiğini gösterdi. Üstelik bazı durumlarda kullanıcıya bu işlemlerin yapıldığına dair herhangi bir uyarı gösterilmedi.

    Meta hızlıca güncelleme yayınladı

    Meta Muse’da kritik açık: Yapay zeka ajanı ele geçirilebiliyor Tam Boyutta Gör
    Meta, açığın ortaya çıkmasının ardından macOS için bir güncelleme yayınlayarak sorunu giderdi. Şirket, saldırının internet üzerinden doğrudan gerçekleştirilemediğini ve saldırganın öncelikle kullanıcının bilgisayarında kendi yazılımını çalıştırabilmesi gerektiğini belirtti.

    Meta Superintelligence Labs yöneticisi David Singleton, bu nedenle gerçek dünyadaki riskin düşük olduğunu söyledi. Bununla birlikte şirket, sorunu gidermek için Muse'a hızlı bir güvenlik güncellemesi yayınladı.

    Meta’nın Muse asistanı bilindiği üzere randevu alma, formları doldurma, müşteri hizmetleriyle iletişim kurma, alışveriş yapma, belge ve görsel oluşturma gibi işlemleri kullanıcı adına gerçekleştirebiliyor. Ayrıca WhatsApp, e-posta, takvim ve sosyal medya hesaplarıyla bağlantı kurabiliyor. Bu özellikleri nedeniyle Muse, yoğun ilgi gördü. Mobil uygulamanın ABD ve Kanada'daki ilk 12 günlük indirme sayısının, ChatGPT'nin aynı dönemdeki çıkış performansını geçtiği aktarılıyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Güneş enerjisiyle şarj olabilen elektrikli traktör

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    net framework 4.8 kia niro hybrid sym orbit 50 denizli dershane önerisi sp football life 2026

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    General Mobile GM24 PRO
    General Mobile GM24 PRO
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000-50.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Lenovo IdeaPad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum