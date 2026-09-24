Meta, Muse yapay zekasını avuç içine getiriyor, oldukça sevimli bir şekilde

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Meta, yeni yapay zeka ajanı Muse'u bağımsız bir donanım cihazına dönüştürmeye hazırlanıyor. Şirketin Connect etkinliğinde Mark Zuckerberg tarafından gösterilen Muse Charm, küçük yapısıyla dikkat çekerken telefon veya uygulama açmadan yapay zeka ile konuşmayı mümkün hale getiriyor. Muse Charm esasında Tamagotchi’leri andırıyor. Hatırlarsanız bunlar "Sanal Bebek" adıyla 1990'ların sonunda çok popüler hale gelmişti.

Şimdilik yalnızca birkaç prototip üretildi

Meta'nın etkinlikte kısa süreliğine gösterdiği Muse Charm’ın ön bölümünde küçük bir ekrana sahip. Taşımak için de küçük bir askıya sahip. Ekranda Muse'un kullanıcıyla iletişim kurarken görsel temsilcisi olarak kullanılan küçük ve değiştirilebilir bir avatar bulunuyor. Bu ekranın daha fazla işlev sunup sunmayacağı belirsiz.

Tam Boyutta Gör Cihazın sağ üst köşesinde ise bir parmak izi sensörü yer alıyor. Kullanıcı bu sensöre dokunarak Muse'u etkinleştirip doğrudan konuşmaya başlayabiliyor. Ön bölümde ayrıca küçük bir kamera ve en az üç mikrofon deliği görülüyor. Meta, telefonu açmaya veya herhangi bir uygulamayı çalıştırmaya gerek kalmadan doğrudan Muse ile iletişim kurulabileceğini belirtiyor.

Tam Boyutta Gör Zuckerberg, şirketin Muse deneyimini, gerçek zamanlı ses ve avatar altyapısıyla birlikte anahtarlığa sığabilecek bir cihaza taşıdığını söyledi. Ancak cihazın Meta sunucularına nasıl bağlanacağı konusunda henüz ayrıntı paylaşılmadı.

Bununla birlikte Muse Charm'ın donanımı ve tasarımı da henüz tamamlanmış değil. Meta şu ana kadar cihazdan yalnızca birkaç adet üretti ve son tasarımda kullanılacak dış malzemenin de kesinleştirilmesi gerekiyor.

Şirket, cihazı bu yıl aralık ayında tatil dönemine yetişecek şekilde satışa sunmayı hedefliyor. Zuckerberg, Muse Charm hakkında daha fazla ayrıntının kısa süre içinde paylaşılacağını söyledi.

Muse da daha fazla yetenek kazanıyor

Tam Boyutta Gör Öte yandan Meta, Muse'un yeteneklerini de genişletiyor. İlk olarak sohbet tabanlı bir yapay zeka ajanı olarak sunulan Muse, yakında canlı video görüşmelerinde kullanıcılarla iletişim kurabilecek. Kullanıcılar kendi Muse avatarlarıyla görüntülü konuşabilecek ve avatarın görünümünün yanı sıra sesini de kişiselleştirebilecek.

Bu deneyimin arkasında yeni Muse Realtime Avatar modeli bulunuyor. Model, avatarın konuşma sırasında hareketlerini ve ifadelerini oluşturmak için kullanılacak.

Muse ajanlarına ayrıca kendi e-posta adresleri verilecek. Bu adresler üzerinden kullanıcılarla iletişim kurulabileceği gibi ajanlar, kendilerine verilen görevleri yerine getirirken e-postayı da kullanabilecek. Meta'nın kısa süre önce yayınladığı Muse Mac uygulamasına ise bilgisayarı kullanabilme yeteneği eklenecek.

Meta'nın akıllı gözlüklerine de geliyor

Meta, Muse'u akıllı gözlüklerine taşımak için de çalışıyor. Şirketin planına göre kullanıcılar gözlükleri üzerinden Muse'un adını söyleyerek yapay zekayı etkinleştirebilecek.

Meta'nın yeni gözlükleriyle Muse'un çevredeki görüntüleri anlayabilmesi de kullanım alanlarını genişletecek. Böylece kullanıcı, gözlük üzerinden gördüğü bir nesne veya ortam hakkında Muse'a doğrudan soru sorabilecek.

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Meta, Muse yapay zekasını avuç içine getiriyor: Muse Charm

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