Meta, Muse yapay zekasını avuç içine getiriyor, oldukça sevimli bir şekilde

Meta, yeni yapay zeka ajanı Muse'u bağımsız bir donanım cihazına dönüştürmeye hazırlanıyor. Şirketin Connect etkinliğinde Mark Zuckerberg tarafından gösterilen Muse Charm, küçük yapısıyla dikkat çekerken telefon veya uygulama açmadan yapay zeka ile konuşmayı mümkün hale getiriyor. Muse Charm esasında Tamagotchi’leri andırıyor. Hatırlarsanız bunlar "Sanal Bebek" adıyla 1990'ların sonunda çok popüler hale gelmişti.
Şimdilik yalnızca birkaç prototip üretildi
Meta'nın etkinlikte kısa süreliğine gösterdiği Muse Charm’ın ön bölümünde küçük bir ekrana sahip. Taşımak için de küçük bir askıya sahip. Ekranda Muse'un kullanıcıyla iletişim kurarken görsel temsilcisi olarak kullanılan küçük ve değiştirilebilir bir avatar bulunuyor. Bu ekranın daha fazla işlev sunup sunmayacağı belirsiz.
Bununla birlikte Muse Charm'ın donanımı ve tasarımı da henüz tamamlanmış değil. Meta şu ana kadar cihazdan yalnızca birkaç adet üretti ve son tasarımda kullanılacak dış malzemenin de kesinleştirilmesi gerekiyor.
Şirket, cihazı bu yıl aralık ayında tatil dönemine yetişecek şekilde satışa sunmayı hedefliyor. Zuckerberg, Muse Charm hakkında daha fazla ayrıntının kısa süre içinde paylaşılacağını söyledi.
Muse da daha fazla yetenek kazanıyor
Bu deneyimin arkasında yeni Muse Realtime Avatar modeli bulunuyor. Model, avatarın konuşma sırasında hareketlerini ve ifadelerini oluşturmak için kullanılacak.
Muse ajanlarına ayrıca kendi e-posta adresleri verilecek. Bu adresler üzerinden kullanıcılarla iletişim kurulabileceği gibi ajanlar, kendilerine verilen görevleri yerine getirirken e-postayı da kullanabilecek. Meta'nın kısa süre önce yayınladığı Muse Mac uygulamasına ise bilgisayarı kullanabilme yeteneği eklenecek.
Meta'nın akıllı gözlüklerine de geliyor
Meta, Muse'u akıllı gözlüklerine taşımak için de çalışıyor. Şirketin planına göre kullanıcılar gözlükleri üzerinden Muse'un adını söyleyerek yapay zekayı etkinleştirebilecek.
Meta'nın yeni gözlükleriyle Muse'un çevredeki görüntüleri anlayabilmesi de kullanım alanlarını genişletecek. Böylece kullanıcı, gözlük üzerinden gördüğü bir nesne veya ortam hakkında Muse'a doğrudan soru sorabilecek.Kaynakça https://www.engadget.com/2267229/meta-put-muse-in-a-tamagotchi-like-charm-device/ https://www.theverge.com/tech/999454/meta-muse-ai-agent-video-chat-connect-2026 https://www.theverge.com/tech/999673/meta-connect-2026-muse-glasses-features Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: