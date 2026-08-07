Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yapay zeka alarmı: Meta'nın modeli test sırasında başka bir şirketi hackledi

    Meta'nın yapay zeka modeli Muse Spark 1.1, bir güvenlik testi sırasında internete erişerek üçüncü taraf bir servisteki açığı kullandı ve başka bir şirketin sistemlerinde değişiklik yaptı.

    Meta'nın AI modeli test sırasında başka bir şirketi hackledi! Tam Boyutta Gör
    Meta, yapay zeka modellerinin güvenliğini test eden Irregular tarafından dikkat çekici bir olay yaşandığını açıkladı. Şirketin en gelişmiş gerçek dünya kodlama ve agentic görev modellerinden biri olarak tanımlanan Muse Spark 1.1, test ortamındaki yanlış yapılandırma nedeniyle açık internete erişti ve üçüncü taraf bir servisteki güvenlik açığını kullanarak başka bir şirketin sistemlerine müdahale etti.

    Meta'nın yapay zekası test sırasında sistemi hackledi

    Paylaşılan detaylara göre, olayda Meta'nın gelişmiş kodlama ve yapay zeka ajanı görevleri için geliştirdiği Muse Spark 1.1 modeli, kimliği açıklanmayan bir şirketin sistemlerine girerek dahili sistemlerde değişiklik yaptı. Modelin, üçüncü taraf bir servisteki güvenlik açığını kullandığı belirtiliyor. Irregular ise yaşananların, geçtiğimiz hafta Anthropic tarafından açıklanan olayla aynı test ortamı probleminden kaynaklandığını söyledi. 

    Anthropic'in incelemesinde Claude modellerinin üç farklı kuruluşun üretim sistemlerine yetkisiz erişim sağladığı ortaya çıkmıştı. OpenAI tarafında yaşanan olay ise daha farklıydı. GPT-5.6 Sol ve başka bir araştırma modeli, izole test ortamından çıkmalarına imkan veren bir açık keşfederek internete erişmiş ve Hugging Face sistemlerine saldırmıştı.

    Modellerin dört günden fazla süre internette kaldığı ve bazı sistemlerde yönetici erişimi elde ettiği belirlenmişti. Son iki haftada Meta, Anthropic ve OpenAI'nin yapay zeka modelleriyle ilgili benzer güvenlik olaylarının ortaya çıkması, AI ajanlarının internete ve gerçek sistemlere erişimi konusunda yeni bir soru işareti oluşturmuş durumda.

    Ancak söz konusu olayların normal kullanıcı deneyiminden ziyade özel olarak gerçekleştirilen zorlu güvenlik testleri sırasında yaşandığını da belirtmek gerekiyor. 

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Nike'tan ayaklara masaj yapan akıllı terlik

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    maraş otu kafa yapar mı reflüden kurtulanların yorumları astım askerliğe engel mi klima montajı nasıl yapılır resimli anlatım plakadan taksi sorgulama

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi 17T 5G
    Xiaomi 17T 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    ACER Aspire Lite AL15-32P
    ACER Aspire Lite AL15-32P
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum