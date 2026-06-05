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    Meta’nın AI uygulamasında gizli yüz tanıma özelliği bulundu

    Meta AI uygulamasında ortaya çıkan kodlar Meta'nın akıllı gözlükler için "NameTag" adlı bir yüz tanıma sistemi geliştirdiğini gösterdi. Ancak özellik henüz kullanıma sunulmadı.

    Meta’nın AI uygulamasında gizli yüz tanıma özelliği bulundu Tam Boyutta Gör
    Meta'nın yapay zeka uygulaması Meta AI’da bulunan kodlar, şirketin akıllı gözlüklerinde kullanılabilecek yeni bir yüz tanıma özelliği üzerinde çalıştığına işaret etti. Aktarılanlara göre uygulama içerisinde keşfedilen "NameTag" adlı sistem, gözlük kamerasıyla daha önce kaydedilen kişilerin yüzlerini tanıyıp kullanıcıya bildirim gönderebilecek şekilde tasarlanmış görünüyor.

    Şu anda özelliğin aktif olmadığı, kullanıcılara sunulmadığı ve herhangi bir biyometrik verinin Meta sunucularına gönderilmediği belirtiliyor. Ancak daha önceki Meta AI sürümlerinde kullanıcılara "tanıştığınız kişileri hatırlayın" önerisi sunan bir "Connections" menüsünün yer aldığı ifade ediliyor.

    Araştırma aşamasında

    Esasında geçtiğimiz aylarda da Meta'nın akıllı gözlüklerde yüz tanıma teknolojisini değerlendirdiği bildirilmişti. Öte yandan Meta sözcüsü Ryan Daniels, ortaya çıkan kodların şirketin yürüttüğü araştırmaların bir parçası olduğunu belirterek henüz tüketicilere sunulan bir ürün bulunmadığını ve nihai bir karar alınmadığını söyledi. Daniels ayrıca Meta'nın merkezi bir yüz veritabanı oluşturmadığını vurguladı.

    Meta, Facebook'taki fotoğraf etiketleme sistemi kapsamında kullandığı yüz tanıma teknolojisini 2021 yılında gizlilik endişeleri nedeniyle sonlandırmıştı. Şirket, 2024'te ise teknolojiyi Facebook ve Instagram'da dolandırıcılık amaçlı reklamları tespit etmek için yeniden kullanmaya başlamıştı. NameTag'ın gelecekteki Ray-Ban veya Oakley markalı akıllı gözlüklere gelip gelmeyeceği ise bilinmiyor.

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    Nat Alianovna 2 gün önce

    Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.

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    PoTemKiN_02 2 gün önce

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