Meta’nın AI uygulamasında gizli yüz tanıma özelliği bulundu

Şu anda özelliğin aktif olmadığı, kullanıcılara sunulmadığı ve herhangi bir biyometrik verinin Meta sunucularına gönderilmediği belirtiliyor. Ancak daha önceki Meta AI sürümlerinde kullanıcılara "tanıştığınız kişileri hatırlayın" önerisi sunan bir "Connections" menüsünün yer aldığı ifade ediliyor.
Araştırma aşamasında
Esasında geçtiğimiz aylarda da Meta'nın akıllı gözlüklerde yüz tanıma teknolojisini değerlendirdiği bildirilmişti. Öte yandan Meta sözcüsü Ryan Daniels, ortaya çıkan kodların şirketin yürüttüğü araştırmaların bir parçası olduğunu belirterek henüz tüketicilere sunulan bir ürün bulunmadığını ve nihai bir karar alınmadığını söyledi. Daniels ayrıca Meta'nın merkezi bir yüz veritabanı oluşturmadığını vurguladı.
Meta, Facebook'taki fotoğraf etiketleme sistemi kapsamında kullandığı yüz tanıma teknolojisini 2021 yılında gizlilik endişeleri nedeniyle sonlandırmıştı. Şirket, 2024'te ise teknolojiyi Facebook ve Instagram'da dolandırıcılık amaçlı reklamları tespit etmek için yeniden kullanmaya başlamıştı. NameTag'ın gelecekteki Ray-Ban veya Oakley markalı akıllı gözlüklere gelip gelmeyeceği ise bilinmiyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.
449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.