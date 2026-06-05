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Tam Boyutta Gör Meta'nın yapay zeka uygulaması Meta AI’da bulunan kodlar, şirketin akıllı gözlüklerinde kullanılabilecek yeni bir yüz tanıma özelliği üzerinde çalıştığına işaret etti. Aktarılanlara göre uygulama içerisinde keşfedilen "NameTag" adlı sistem, gözlük kamerasıyla daha önce kaydedilen kişilerin yüzlerini tanıyıp kullanıcıya bildirim gönderebilecek şekilde tasarlanmış görünüyor.

Şu anda özelliğin aktif olmadığı, kullanıcılara sunulmadığı ve herhangi bir biyometrik verinin Meta sunucularına gönderilmediği belirtiliyor. Ancak daha önceki Meta AI sürümlerinde kullanıcılara "tanıştığınız kişileri hatırlayın" önerisi sunan bir "Connections" menüsünün yer aldığı ifade ediliyor.

Araştırma aşamasında

Esasında geçtiğimiz aylarda da Meta'nın akıllı gözlüklerde yüz tanıma teknolojisini değerlendirdiği bildirilmişti. Öte yandan Meta sözcüsü Ryan Daniels, ortaya çıkan kodların şirketin yürüttüğü araştırmaların bir parçası olduğunu belirterek henüz tüketicilere sunulan bir ürün bulunmadığını ve nihai bir karar alınmadığını söyledi. Daniels ayrıca Meta'nın merkezi bir yüz veritabanı oluşturmadığını vurguladı.

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Meta, Facebook'taki fotoğraf etiketleme sistemi kapsamında kullandığı yüz tanıma teknolojisini 2021 yılında gizlilik endişeleri nedeniyle sonlandırmıştı. Şirket, 2024'te ise teknolojiyi Facebook ve Instagram'da dolandırıcılık amaçlı reklamları tespit etmek için yeniden kullanmaya başlamıştı. NameTag'ın gelecekteki Ray-Ban veya Oakley markalı akıllı gözlüklere gelip gelmeyeceği ise bilinmiyor.

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Meta’nın AI uygulamasında gizli yüz tanıma özelliği bulundu

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