Meta’nın akıllı gözlükleri resmen Türkiye’ye geliyor: İşte tarih

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Tam Boyutta Gör Meta, Connect 2026 etkinliği kapsamında akıllı gözlük ailesini Türkiye’ye genişleteceğini açıkladı. Şirketin duyurusuna göre Ray-Ban Meta, Ray-Ban Meta Optics ve Oakley Meta modelleri yıl sonuna kadar, dördüncü çeyrek içerisinde Türkiye’de satışa sunulacak.

Ray-Ban ve Oakley akıllı gözlükler Türkiye’ye geliyor

Meta, Connect etkinliğinde Türkiye’nin yanı sıra Polonya, Portekiz, İsrail, Güney Afrika, Endonezya, Tayland, Hong Kong, Yeni Zelanda, Malezya ve Filipinler’in de yeni pazarlar arasına ekleneceğini duyurdu. Şirket, yıl sonuna kadar Ray-Ban, Oakley ve Meta Glasses markaları altında 100’den fazla farklı akıllı gözlük seçeneği sunmayı planlıyor.

Meta, kamerasız akıllı gözlüğünü tanıttı: Ray-Ban Meta Audio 1 sa. önce eklendi

Etkinlikte Türkiye duyurusunun yanı sıra Ray-Ban Meta Audio, Ray-Ban Meta (Gen 3), yeni Meta Glasses modelleri ve Meta VR Glasses gibi yeni ürünler de tanıtıldı.

Yeni modeller tanıtıldı

Etkinlikte tanıtılan Ray-Ban Meta Audio, şirketin ilk kamerasız akıllı gözlüğü olarak öne çıkarken 43 gram ağırlık, 12 saate kadar pil ömrü ve Meta AI desteği sunuyor. Model 349 dolar fiyatla satışa çıkıyor.

Ray-Ban Meta (Gen 3) ise daha ince tasarım, 9 saate kadar pil ömrü, 12 MP kamera ve 3K Ultra HD video kaydı özellikleriyle geliyor. Yeni nesil modelde ayrıca altı mikrofonlu sistem ve Meta AI'a hızlı erişim sağlayan özelleştirilebilir aksiyon tuşu bulunuyor. Başlangıç fiyatı 449 dolar.

Meta Glasses ailesine Capri ve Nova olmak üzere yeni tasarımlar eklenirken Kylie Jenner ve LISA ile hazırlanan özel koleksiyonlar da duyuruldu. Şirket ayrıca 249 dolardan başlayan yeni Meta Adventurer modelini tanıttı.

Meta'nın etkinlikte duyurduğu bir diğer ürün ise Meta VR Glasses oldu. 100 gram ağırlığındaki gözlük, 5K 120 Hz micro-OLED ekran, Snapdragon Reality Elite işlemci ve harici işlem birimiyle çalışıyor. Model 1.299 dolar fiyatla satışa çıkıyor.

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