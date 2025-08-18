Giriş
    Meta’nın beklenen ekranlı akıllı gözlüğünün çıkış tarihi netleşti

    Meta, ekran deneyimini Hypernova akıllı gözlükleri ile kullanıcılara sunmayı planlıyor. Yeni bilgilere göre Meta Hypernova akıllı gözlükleri eylül ayında tanıtılabilir.

    Meta’nın beklenen ekranlı akıllı gözlüğünün çıkış tarihi netleşti Tam Boyutta Gör
    Meta, uzun süredir dedikodusu yapılan ekranlı akıllı gözlükleri Hypernova’yı önümüzdeki ay tanıtmaya hazırlanıyor. Bloomberg muhabiri Mark Gurman’ın raporuna göre, cihaz önceki tahminlerin aksine daha uygun bir fiyatla satışa sunulacak.

    Hypernova, Ray-Ban Meta Smart Glasses’ın üst düzey bir versiyonu olacak ve sağ camın alt kısmında kullanıcının sadece kendisinin görebileceği küçük bir ekran barındıracak. Bu ekran, 2022’de ilk kez tanıtılan Ceres adlı bileklik aksesuarıyla kontrol edilebilecek.

    Cihazda Qualcomm işlemci bulunacak ve özel bir Android sürümü ile çalışacak. Ana ekranda uygulamalar yatay olarak sıralanacak. Kamera, galeri ve yapay zeka gibi özel uygulamalar da olacak. Daha akıcı bir kullanım için gözlüğün her iki yanında kapasitif dokunmatik kontroller de bulunacak.

    Eylül’de tanıtılması bekleniyor

    İlk olarak Nisan ayında Hypernova’nın 1000–1400 dolar aralığında olacağı belirtilmişti. Ancak şirkete yakın kaynaklara göre Meta, talebi artırmak amacıyla fiyatı ciddi şekilde düşürdü. Buna göre gözlükler 800 dolardan satışa sunulacak. Bahsedilen fiyatalndırma, iPhone 16 ile aynı fiyat seviyesine denk geliyor. Stil seçenekleri ve reçeteli lensler ise ayrı olarak ücretlendirilecek.

    Yeni rapor, önceki belirsiz zaman çizelgesinin aksine lansmanın önümüzdeki ay gerçekleşeceğini belirtiyor. Bu gelişme, Meta’nın Oakley markalı ilk akıllı gözlüklerini tanıttığı tarihten yaklaşık iki ay sonra geliyor. Oakley modeli 499 dolardan başlayan fiyatla sunuluyor ve Ray-Ban Smart Glasses’a göre daha gelişmiş özellikler sunuyor. Oakley gözlükleri özellikle sporcuları hedef alıyordu.

    Meta, ayrıca Project Orion üzerinde de çalışıyor. Geçen yılki Meta Connect etkinliğinde tanıtılan Orion, Quest 3 VR başlıklarının avantajlarını daha hafif ve şık bir gözlük formunda sunmayı hedefliyor. CEO Mark Zuckerberg, bu cihazı “dünyanın gördüğü en gelişmiş gözlükler” olarak nitelendiriyor ve geleceğin bilgisayar kullanımının bu tarz cihazlarda şekilleneceğini vurguluyor.

