Meta’nın Muse yapay zekası inanılmaz bir işlem gücü talep edebilir

Her kullanıcıya özel sanal makine
Web sitelerinde gezinme, işlemleri kullanıcı adına yürütme ve uygulama kapatıldıktan sonra bile görevleri arka planda sürdürme gibi yeteneklere sahip olan Muse sistemi, kullanıcı verilerini ve giriş bilgilerini korumak amacıyla her kullanıcı için izole bir sanal makine (VM) üzerinde çalışıyor.
Bu sanal makinede 2 sanal işlemci (vCPU), 8 GB RAM ve 100 GB SSD bulunuyor. Meta ayrıca işlemleri sürekli denetleyen Sentinel adlı bir güvenlik katmanı kullanıyor. Sentinel, kullanıcının açık onayı ve kendi onayı olmadan işlemlerin tamamlanmasını engelliyor.
100 milyon kullanıcıya ulaşırsa 1,58 milyon işlemci gerekebilir
Hesaplamalara göre 126 çekirdekli AMD Ryzen EPYC işlemciler temel alınırsa, tüm kullanıcıların kaynaklarının sürekli ayrılması senaryosunda yaklaşık 1,58 milyon işlemci gerekiyor. Meta, kullanıcıların işlemci kaynaklarını paylaşmasını sağlayarak bu sayıyı ciddi biçimde azaltabilir. Örneğin kullanıcıların yüzde 50’sinin aynı anda aktif olduğu bir yapıda ihtiyaç yaklaşık 790 bin işlemciye düşüyor.
RAM ve depolama tarafında ise kaynakların sürekli hazır tutulması gerektiği için tablo daha zorlu. 100 milyon kullanıcı için teorik olarak 800 petabayt RAM ve 10.000 petabayt SSD kapasitesi söz konusu. Gerçek kullanımın bu seviyelere ulaşması beklenmese de Muse’un ölçeği büyüdükçe altyapı ihtiyacı da hızla artacak.
Meta’nın Muse’u ileride WhatsApp ve Instagram gibi platformlara daha geniş şekilde açması halinde bu ihtiyaç daha da büyüyebilir. Şirketin son dönemde işlem gücüne yaptığı yatırımlar da bu eğilimle örtüşüyor. Meta, Mart 2026’da Arm AGI CPU’nun geliştirilmesinde ve dağıtımında önemli bir ortak haline gelirken, Nisan ayında AWS Graviton tabanlı on milyonlarca işlemci çekirdeğini altyapısına ekledi.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: