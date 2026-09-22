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    Meta’nın Muse yapay zekası inanılmaz bir işlem gücü talep edebilir

    Meta’nın Muse yapay zeka asistanı 100 milyon kullanıcıya ulaşırsa teorik olarak 800 petabayt RAM, 10.000 petabayt SSD ve 1,58 milyon AMD EPYC işlemci gerektirebilir.

    Meta’nın Muse yapay zekası inanılmaz işlem gücü talep edebilir Tam Boyutta Gör
    Meta’nın çok adımlı görevleri arka planda gerçekleştirebilen kişisel yapay zeka asistanı Muse, 100 milyon kullanıcıya ulaşması halinde ciddi bir altyapı ihtiyacı oluşturabilir. Şirketin her kullanıcı için ayırdığı sanal makine modeli, işlemci, RAM ve depolama tarafında büyük bir kaynak gerektiriyor.

    Her kullanıcıya özel sanal makine

    Web sitelerinde gezinme, işlemleri kullanıcı adına yürütme ve uygulama kapatıldıktan sonra bile görevleri arka planda sürdürme gibi yeteneklere sahip olan Muse sistemi, kullanıcı verilerini ve giriş bilgilerini korumak amacıyla her kullanıcı için izole bir sanal makine (VM) üzerinde çalışıyor.

    Bu sanal makinede 2 sanal işlemci (vCPU), 8 GB RAM ve 100 GB SSD bulunuyor. Meta ayrıca işlemleri sürekli denetleyen Sentinel adlı bir güvenlik katmanı kullanıyor. Sentinel, kullanıcının açık onayı ve kendi onayı olmadan işlemlerin tamamlanmasını engelliyor.

    100 milyon kullanıcıya ulaşırsa 1,58 milyon işlemci gerekebilir

    Meta’nın Muse yapay zekası inanılmaz işlem gücü talep edebilir Tam Boyutta Gör
    Muse’un 100 milyon kullanıcıya ulaşması halinde, mevcut kaynak tahsisinin aynen korunması durumunda teorik olarak 200 milyon vCPU, 800 petabayt RAM ve 10.000 petabayt SSD kapasitesi gerekiyor.

    Hesaplamalara göre 126 çekirdekli AMD Ryzen EPYC işlemciler temel alınırsa, tüm kullanıcıların kaynaklarının sürekli ayrılması senaryosunda yaklaşık 1,58 milyon işlemci gerekiyor. Meta, kullanıcıların işlemci kaynaklarını paylaşmasını sağlayarak bu sayıyı ciddi biçimde azaltabilir. Örneğin kullanıcıların yüzde 50’sinin aynı anda aktif olduğu bir yapıda ihtiyaç yaklaşık 790 bin işlemciye düşüyor.

    RAM ve depolama tarafında ise kaynakların sürekli hazır tutulması gerektiği için tablo daha zorlu. 100 milyon kullanıcı için teorik olarak 800 petabayt RAM ve 10.000 petabayt SSD kapasitesi söz konusu. Gerçek kullanımın bu seviyelere ulaşması beklenmese de Muse’un ölçeği büyüdükçe altyapı ihtiyacı da hızla artacak.

    Meta’nın Muse’u ileride WhatsApp ve Instagram gibi platformlara daha geniş şekilde açması halinde bu ihtiyaç daha da büyüyebilir. Şirketin son dönemde işlem gücüne yaptığı yatırımlar da bu eğilimle örtüşüyor. Meta, Mart 2026’da Arm AGI CPU’nun geliştirilmesinde ve dağıtımında önemli bir ortak haline gelirken, Nisan ayında AWS Graviton tabanlı on milyonlarca işlemci çekirdeğini altyapısına ekledi.

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