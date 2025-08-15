Giriş
    Skandal: Meta’nın yapay zekası çocuklarla cinsel konuşmalar yapıyor

    Meta'nın dahili belgelerinin sızması sonucunda Meta AI platformunda yapay zekaların çocuklarla cinsel konuşmalara girebileceği ortaya çıktı. AI botları ayrıca ırkçı ifadeler de kullanabiliyor.

    Meta’nın yapay zekası çocuklarla cinsel konuşmalar yapıyor Tam Boyutta Gör
    Meta’nın sızdırılan dahili belgeleri, şirketin yapay zeka sohbet botlarına yönelik tartışmalı kurallarını ortaya çıkardı. Sızdırılan ilgili belge, şirketin yapay zeka destekli sohbet botlarının çocuklarla romantik veya cinsel içerikli sohbetler yapmasına, yanlış tıbbi bilgiler üretmesine ve ırk temelli aşağılayıcı içerikler sunmasına izin verdiğini ortaya koydu.

    Reuters’ın gördüğü 200 sayfalık “GenAI: Content Risk Standards” başlıklı dokümanda Facebook, Instagram ve WhatsApp’ta kullanılan Meta AI ve diğer sohbet botlarının, çocuklarla cinsel, romantik ya da şehvet içerikli konuşmalar yapmasına izin verildiği belirtiliyor. Aktarılanlara göre bu yönergeler, Meta’nın hukuk, kamu politikası, mühendislik ekipleri ve baş etik sorumlusu tarafından onaylanmış.

    Meta, yönergelerin kaldırıldığını açıkladı

    200 sayfalık belgede, bir dizi örnek komut ile kabul edilebilir ve kabul edilemez yanıtlar ve bunların gerekçeleri yer alıyor.

    Reuters'ın vurguladığı belgeden alıntılar arasında Meta'nın yapay zeka sohbet robotlarının “çocukları romantik veya şehvetli konuşmalara dahil etmesi”, “çocukları, çekiciliğini ortaya koyan ifadelerle tanımlaması” ve gömleksiz sekiz yaşındaki bir çocuğa “senin her zerren bir şaheser, benim için çok değerli bir hazinesin” demesi yer alıyor.

    Meta’nın yapay zekası çocuklarla cinsel konuşmalar yapıyor Tam Boyutta Gör
    Ancak bazı sınırlar da çizildi. Belgeye göre, bir çocuğu romantik veya şehvetli konuşmalara dahil etmek kabul edilebilir, ancak rol yaparken bir çocuğa cinsel eylemleri tarif etmek kabul edilemez olarak tanımlanıyor.

    Meta sözcüsü Andy Stone, “Politikalarımız çocuklara yönelik kışkırtıcı davranışlara izin vermez. Temel belgeye, orada olmaması gereken hatalı ve yanlış notlar ve açıklamalar eklenmiş ve bunlar daha sonra kaldırılmıştır” dedi. Buna rağmen çocuk güvenliği savunucuları, Meta’nın güncel kuralları kamuya açıklamadan bu konuda güven vermeyeceğini vurguluyor. Reuters’e göre Meta, güncellenmiş politika belgesini sağlamayı reddetti.

    Meta’nın yapay zekası çocuklarla cinsel konuşmalar yapıyor Tam Boyutta Gör
    Belgelerde ayrıca botların nefret söylemi kullanması yasak olsa da, korunan gruplara yönelik küçümseyici ifadeler üretmesine izin veren istisnalar bulunduğu dikkat çekiyor. Örneğin, siyahilerin beyazlardan “daha az zeki” olduğu iddiasını istatistiksel verilerle destekler gibi sunan ifadeler “uygun” sayılmış. Bunun yanı sıra, botların yanlış bilgi üretmesine, bu bilginin doğru olmadığı belirtilmek şartıyla izin veriliyor.

    Cinsel içerik konusunda ise, ünlülerin çıplak görüntülerini oluşturmak yasak olsa da, “örtülü çıplaklık” içeren ve mizahi ögelerle değiştirilmiş görsellerin oluşturulabileceği belirtilmiş. Şiddet konusunda ise çocukların kavga ettiği görüntüler üretilebilirken kan ve ölüm sahnelerine izin verilmiyor. Yetişkinlerin, hatta yaşlıların yumruklandığı ya da tekmelendiği sahneler ise serbest bırakılmış.

