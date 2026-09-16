Meta One abonelikleri duyuruldu: İşte fiyatı ve paketler

Meta, ana uygulamalarının ve Meta AI'ın ücretsiz kalmaya devam edeceğini belirtiyor. Yeni abonelikler ise kullanıcılara mevcut hizmetlerin yanında daha geniş yapay zeka erişimi ve ek özellikler sunacak.
Meta One abonelikleri neler sunuyor?
Meta'nın mevcut tek ürün abonelikleri de devam ediyor. Facebook Plus aylık 55.99 TL, Instagram Plus 55.99 TL ve WhatsApp Plus 41.99 TL fiyatla sunuluyor. Şirket bunun yanında birden fazla hizmeti ve Meta AI özelliklerini bir araya getiren paketleri de devreye alıyor. Core paketinin aylık fiyatı 259 TL, Premium paketin fiyatı ise 729 TL olarak belirlenmiş durumda.
- Meta One Essential - 259 TL
- Meta One Advanced - 869 TL
- Meta One Expert - 2.599 TL
- Meta One Max - 8.699 TL
Daha üst seviyedeki Advanced paket Instagram için aylık 869 TL, Expert paket ise 2.599 TL fiyatla sunuluyor. Advanced paketinde Hikayeleri zamanlama ve gönderiler ile Reels açıklamalarına ayda dört adet tıklanabilir URL ekleme gibi özellikler bulunuyor. Her iki pakette de hesap erişiminin başka kişilere parola paylaşmadan devredilebilmesi, içeriklerin başka hesaplar tarafından yeniden paylaşılması durumunda bildirim alınması ve Instagram içi aramalarda daha fazla görünürlük gibi avantajlar yer alıyor.
Meta, yeni aboneliklerin daha önce test edilen planların genişletilmiş hali olduğunu belirtiyor. Şirkete göre mevcut abonelik ve deneme programlarına 15 milyondan fazla kayıt gerçekleşti. Meta ayrıca ücretli özellikleri gelecekte Edits video düzenleme uygulamasına ve yapay zeka destekli gözlüklerine de taşımayı planlıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: