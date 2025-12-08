Giriş
    Meta, “Phoenix” karma gerçeklik gözlüğünü 2027’ye erteledi

    Meta, “Phoenix” kod adlı karma gerçeklik gözlüklerinin çıkış tarihini 2027’nin ilk yarısına erteledi. Şirket, daha yüksek kalite ve sürdürülebilirlik için geliştirme sürecini uzatıyor.

    Meta, “Phoenix” karma gerçeklik gözlüğünü 2027’ye erteledi Tam Boyutta Gör

    Meta’nın yeni nesil karma gerçeklik gözlükleri için yürüttüğü çalışmalar beklendiği kadar hızlı ilerlemiyor. Şirketin “Phoenix” kod adlı karma gerçeklik gözlüklerini 2026’nın ikinci yarısında piyasaya sürme planı ertelendi ve takvim 2027’nin ilk yarısına kaydırıldı. Bu kararın, Reality Labs başkan yardımcısı Maher Saba’nın çalışanlara gönderdiği dahili not ile ortaya çıktı.

    Phoenix ertelendi

    Saba’nın aktardığına göre, yakın zamanda CEO Mark Zuckerberg’le yapılan değerlendirme toplantısında Reality Labs ekibine 2026 planlarıyla ilgili önemli geri bildirimler verildi. Bu geri bildirimler, birimin sürdürülebilir bir iş yapısına kavuşması ve ürün deneyimlerinin daha yüksek kaliteyle sunulabilmesi için ek zamana ihtiyaç duyulduğunu ortaya koydu. Saba, bu nedenle birçok Reality Labs ekibinin çalışma takvimlerini yeniden düzenlemek zorunda kalacağını belirtti.

    Meta içerisindeki başka bir notta, metaverse biriminin liderleri Gabriel Aul ve Ryan Cairns, tarih değişikliğinin ürünün en ince ayrıntılarına kadar mükemmelleştirilmesine katkı sağlayacağını ifade etti. İkili, şu an proje üzerinde sıkışık geliştirme takvimleri, kapsamlı arayüz değişiklikleri ve yoğun teknik revizyonların aynı anda yürütüldüğünü, bu nedenle aceleci bir lansmanın tercih edilmeyeceğini vurguladı.

    Meta’nın donanım planları Phoenix ile sınırlı değil. Saba’nın açıklamalarına göre şirket, 2026’da “Malibu 2” kod adlı sınırlı sayıda üretilecek yeni bir giyilebilir cihazı piyasaya çıkarmayı hedefliyor. Bunun yanında Meta, bir sonraki nesil Quest üzerinde de çalışmaya başladı.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk 50 metre kızılötesi gece görüş kameralı telefonu

    Profil resmi
    Irai3Eif 1 gün önce

    ileri casusluk ekipmanı...

