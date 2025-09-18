Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Meta, Quest VR ile gerçek dünyayı sanal dünyaya taşıyor

    Teknoloji devi Meta, Quest VR başlıklarıyla mekanları fotogerçekçi sanal kopyalara dönüştürüyor. Hyperscape uygulaması ile mekanlar taranıp sonrasında gezilebiliyor.

    Meta, Quest VR ile gerçek dünyayı sanal dünyaya taşıyor Tam Boyutta Gör
    Meta, yapay zeka alanındaki atılımlarının yanı sıra sanal gerçeklik (VR) alanındaki yatırımlarını da sürdürmeye devam ediyor. Meta, Quest VR başlığıyla gerçek dünyadaki mekanları dijital, fotogerçekçi VR kopyalarına dönüştürmenizi sağlayacak “Hyperscape” teknolojisini kullanıma sunuyor.

    Gerçek dünyadan sanal evrene

    Bugünden itibaren kademeli olarak başlayan bu yenilik sayesinde kullanıcılar, Quest 3 veya Quest 3S başlıklarıyla Hyperscape Capture beta uygulamasını kullanarak mekanları tarayıp sanal kopyalarını oluşturabilecek. Şu anda taranan alanları yalnızca kendiniz gezebiliyorsunuz ancak Meta, kullanıcıların yakında özel bir bağlantı paylaşarak bu mekanları birlikte ziyaret edebileceğini belirtiyor.

    Hyperscape, ilk olarak Connect 2024 etkinliğinde tanıtılmıştı. Teknoloji halen geliştirme aşamasında olsa da Meta, gerçek ortamların sanal yeniden yaratımlarının VR ve metaverse hedefleri için önemli bir kullanım alanı olabileceğini öngörüyor.

    Connect 2025 etkinliğinde önceden taranmış odaları gezme fırsatı bulan katılımcılar, mekanların gerçek hayattaki detaylara oldukça yakın olduğunu belirtiyor. Şirketin sağladığı örnekler arasında ünlü şef Gordon Ramsay’in ev mutfağı da yer alıyor. Aktarılanlara göre masadaki yiyecekler veya kitap yığınları gibi küçük detaylara yaklaşmak bile etkileyici bir deneyim sunuyor.

    Öte yandan Hyperscape uygulaması beta olsa da belirtilenlere göre Quest başlıklar ile tarama deneyimi kolay ve anlaşılır durumda. Tarama süreci başladığında uygulama çevredeki nesnelerin üzerine sanal bir ağ ekliyor ve daha sonra kullanıcıyı nesnelere daha da yaklaşmaya yönlendirerek ayrıntılı taramaları gerçekleştiriyor. Nesne veya bölge tarandığında sanal ağ da kayboluyor, bu sayede hangi detayların tarandığı görsel olarak gösteriliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Uçak kazalarına karşı devasa hava yastığı fikri

    B
    beyinsis 20 saat önce

    bu tür donanımların kazada hiç bir işe yaramayacağı bilimsel olarak açıklandı. nerden buluyosunuz bu saçmalıkları.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    20 gb 20 tl vodafone ek paket başka şehirden araba alınca plaka değişimi kanas leyla savcı mı üstün hakim mi protein tozu gaz yapar mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing CMF Phone 1
    Nothing CMF Phone 1
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo LOQ i5-12450HX
    Lenovo LOQ i5-12450HX
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum