Meta, Quest VR ile gerçek dünyayı sanal dünyaya taşıyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Meta, yapay zeka alanındaki atılımlarının yanı sıra sanal gerçeklik (VR) alanındaki yatırımlarını da sürdürmeye devam ediyor. Meta, Quest VR başlığıyla gerçek dünyadaki mekanları dijital, fotogerçekçi VR kopyalarına dönüştürmenizi sağlayacak “Hyperscape” teknolojisini kullanıma sunuyor.

Gerçek dünyadan sanal evrene

Bugünden itibaren kademeli olarak başlayan bu yenilik sayesinde kullanıcılar, Quest 3 veya Quest 3S başlıklarıyla Hyperscape Capture beta uygulamasını kullanarak mekanları tarayıp sanal kopyalarını oluşturabilecek. Şu anda taranan alanları yalnızca kendiniz gezebiliyorsunuz ancak Meta, kullanıcıların yakında özel bir bağlantı paylaşarak bu mekanları birlikte ziyaret edebileceğini belirtiyor.

Hyperscape, ilk olarak Connect 2024 etkinliğinde tanıtılmıştı. Teknoloji halen geliştirme aşamasında olsa da Meta, gerçek ortamların sanal yeniden yaratımlarının VR ve metaverse hedefleri için önemli bir kullanım alanı olabileceğini öngörüyor.

Connect 2025 etkinliğinde önceden taranmış odaları gezme fırsatı bulan katılımcılar, mekanların gerçek hayattaki detaylara oldukça yakın olduğunu belirtiyor. Şirketin sağladığı örnekler arasında ünlü şef Gordon Ramsay’in ev mutfağı da yer alıyor. Aktarılanlara göre masadaki yiyecekler veya kitap yığınları gibi küçük detaylara yaklaşmak bile etkileyici bir deneyim sunuyor.

Öte yandan Hyperscape uygulaması beta olsa da belirtilenlere göre Quest başlıklar ile tarama deneyimi kolay ve anlaşılır durumda. Tarama süreci başladığında uygulama çevredeki nesnelerin üzerine sanal bir ağ ekliyor ve daha sonra kullanıcıyı nesnelere daha da yaklaşmaya yönlendirerek ayrıntılı taramaları gerçekleştiriyor. Nesne veya bölge tarandığında sanal ağ da kayboluyor, bu sayede hangi detayların tarandığı görsel olarak gösteriliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Giyilebilir Teknolojiler Haberleri

Meta, Quest VR ile gerçek dünyayı sanal dünyaya taşıyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: