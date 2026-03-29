Meta Ray-Ban akıllı gözlükler, numaralı lens desteğiyle yenileniyor

Tam Boyutta Gör Meta, akıllı gözlük stratejisini genişletmeye hazırlanırken, özellikle görme düzeltmesi ihtiyacı olan kullanıcıları hedefleyen yeni Ray-Ban akıllı gözlük modelleri üzerinde çalıştığı bildirildi. Yeni bilgilere göre şirket, reçeteli lenslerle kullanılmak üzere tasarlanan iki farklı model geliştirdi ve bu ürünlerin yakın dönemde piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Meta’nın yeni akıllı gözlükleri Wi-Fi 6 ve reçeteli lens desteği sunacak

Scriber ve Blazer kod adlarıyla anılan bu yeni modellerin en dikkat çekici yönlerinden biri, tasarım ve teknik altyapı tarafında yapılan iyileştirmeler olarak öne çıkıyor. Rapora göre Meta, bu gözlükleri dikdörtgen ve yuvarlak olmak üzere iki farklı çerçeve formunda sunmayı planlıyor.

Mevcut Ray-Ban Meta akıllı gözlük modellerinde de reçeteli lens desteği bulunmasına rağmen, bu yeni serinin baştan itibaren bu kullanım senaryosuna göre tasarlandığı ifade ediliyor. Bu durum, ergonomi ve ağırlık dağılımı gibi unsurlarda önemli değişiklikler anlamına gelebilir. Örneğin, uzun süreli kullanımda rahatsızlık yaratmayan bir çerçeve yapısı ya da pil bileşenlerinin daha dengeli yerleştirilmesi, günlük gözlük deneyimini doğrudan etkileyen faktörler arasında yer alıyor. Ancak bu farklılıkların detayları henüz netleşmiş değil.

Teknik tarafta ise en önemli yeniliklerden biri Wi-Fi 6 standardının UNII-4 bandına verilen destek olarak öne çıkıyor. Bu bant, daha yüksek veri aktarım hızları ve daha düşük gecikme süreleri sunma potansiyeline sahip. Bu da özellikle gerçek zamanlı veri akışı gerektiren uygulamalar için önemli bir avantaj anlamına geliyor. Örneğin, akıllı gözlükler üzerinden canlı yayın yapılması veya yüksek çözünürlüklü video aktarımı gibi senaryolar, bu tür bir bağlantı altyapısıyla daha stabil hale gelebilir.

Cihazların ABD’deki düzenleyici kurum olan Federal İletişim Komisyonu’na sunulmuş olması, lansmanın teknik olarak son aşamalara yaklaştığını gösteriyor. Ayrıca Blazer modelinin farklı boyut seçenekleriyle sunulacağı bilgisi, Meta’nın farklı yüz tiplerine uygun çözümler geliştirmeye çalıştığını ortaya koyuyor.

Satış stratejisi tarafında ise Meta’nın geleneksel teknoloji mağazalarının ötesine geçerek optik mağazalarında de satışa sunulmayı planladığı ifade ediliyor. Böylece kullanıcılar hem görme düzeltmesi ihtiyaçlarını karşılayabilecek hem de aynı anda akıllı gözlük deneyimine erişebilecek. Bu model, akıllı gözlüklerin bir teknoloji ürünü olmanın ötesinde günlük bir aksesuar haline gelmesini hızlandırabilir.

