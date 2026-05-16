    Meta Ray-Ban Display gözlükleri üçüncü taraf uygulamalara açılıyor

    Meta, Ray-Ban Display akıllı gözlüklerini üçüncü taraf geliştiricilere açtı. Yeni uygulamalar, mini oyunlar, canlı altyazı ve el hareketiyle yazı yazma desteği geliyor.

    Meta, geçtiğimiz yıl tanıttığı artırılmış gerçeklik destekli akıllı gözlükleri Meta Ray-Ban Display’i artık üçüncü taraf geliştiricilere açacağını duyurdu. Böylece geliştiriciler, cihazın ekranından ve Neural Band adı verilen bilek kontrol aksesuarından yararlanabilen yeni uygulamalar geliştirebilecek.

    Şirketin açıklamasına göre platform iOS veya Android tarafında eşlik eden bir mobil uygulamaya sahip servislerle çalışabilecek. Ayrıca web tabanlı uygulamalar için de destek sunulacak. Meta, özellikle gözlüklerin sunduğu ekran deneyiminin daha çok hızlı bilgi erişimi için uygun olduğunu düşünüyor. Cihazın yaklaşık 20 derecelik görüş alanı sunan tek gözlü ekran yapısı, daha çok bilgi katmanları ve kısa süreli etkileşimler için optimize edilmiş durumda.

    Mikro uygulamalar ve mini oyunlar geliyor

    Meta CTO’su Andrew Bosworth tarafından paylaşılan örneklerden biri olan “Darkroom Buddy” uygulaması, bu yeni yaklaşımın nasıl kullanılabileceğini gösteriyor. Uygulama, analog film geliştirme sürecinde kullanıcıya adım adım rehberlik eden etkileşimli bir yardımcı olarak çalışıyor ve gözlüğün ekranında hızlı referans bilgileri sunuyor.

    Şirket ayrıca geliştiricilerin medya akışı, canlı skor takibi, durum güncellemeleri ve benzeri gerçek zamanlı veri gösterimleri için uygulamalar geliştirebileceğini belirtiyor. Meta’nın paylaştığı videolarda satranç, Snake ve tuğla kırma tarzı mini oyun örnekleri de yer aldı. Halihazırda gözlüklerde Meta tarafından geliştirilen bir bulmaca oyunu bulunuyor ancak şirket, üçüncü taraf desteğiyle içerik çeşitliliğini ciddi biçimde artırmayı hedefliyor.

    800 dolarlık gözlükler daha işlevsel hale gelebilir

    Meta Ray-Ban Display gözlükleri, piyasaya çıktığından beri dahili teleprompter ve el yazısı desteği gibi çeşitli yeni özellikler kazandı. Ancak cihazın yazılım ekosistemi şimdiye kadar oldukça sınırlıydı.

    Yeni geliştirici desteğiyle birlikte yemek tariflerinden navigasyona, spor skorlarından üretkenlik araçlarına kadar çok daha geniş bir uygulama yelpazesinin önü açılmış durumda. Meta henüz hangi büyük geliştiricilerin platforma destek vereceğini açıklamasa da şirket, cihazın günlük kullanım alanlarını genişletmeyi amaçlıyor.

    Sanal yazma özelliği herkese açıldı

    Meta’nın duyurduğu yenilikler yalnızca üçüncü taraf uygulamalarla sınırlı değil. Şirket, daha önce sınırlı erişimde sunduğu “neural handwriting” sanal yazma özelliğini artık tüm kullanıcılar için aktif hale getiriyor. Bu sistem sayesinde kullanıcılar, parmak hareketleriyle havaya harf çizerek mesaj yazabiliyor. Özellik WhatsApp, Messenger, Instagram ve yerel Android ile iOS mesajlaşma uygulamalarında çalışıyor

    Meta ayrıca ekran kaydı özelliğini de getiriyor. Yeni özellik kullanıcıların gözlük ekranında gördüklerini, gerçek dünyadaki görüntüyü ve çevresel sesi tek bir videoda kaydetmesine imkan tanıyacak. Canlı altyazı özelliği ise WhatsApp, Facebook Messenger ve Instagram DM sesli mesajlarında kullanılabilecek.

