    Meta, RISC-V AI GPU firması Rivos'u gözüne kestirdi

    Meta, RISC-V tabanlı çip girişimi Rivos’u satın almayı planlıyor. Bu adım, Nvidia’ya olan bağımlılığı azaltıp kendi AI hızlandırıcılarını geliştirme stratejisinin bir parçası olacak.

    Meta, RISC-V AI GPU firması Rivos'u gözüne kestirdi Tam Boyutta Gör
    Görünüşe göre Meta, RISC-V tabanlı çip girişimi Rivos’u satın almayı planlıyor. Bloomberg kaynaklı habere göre anlaşma henüz kamuoyuna duyurulmamış olsa da kaynaklar tarafından doğrulandı. Bu hamle, Meta’nın Nvidia GPU’larına olan bağımlılığını azaltma ve kendi çip geliştirme ekiplerini güçlendirme stratejisinin bir parçası olarak görülüyor.

    Rivos gizli bir çip girişimi olarak faaliyet gösteriyor ve RISC-V açık standardı üzerinde GPU’lar ve yapay zeka hızlandırıcılar tasarlamak üzerine odaklanıyor. Şirketin IP portföyü arasında SoC’ler ve PCIe hızlandırıcılar bulunuyor.

    Meta’dan RISC-V’ye yatırım

    Meta, uzun süredir kendi özel yapay zeka hızlandırıcıları üzerinde çalışıyor. Meta Training and Inference Accelerator (MTIA) adlı proje kapsamında Broadcom ile ortak tasarlanan RISC-V tabanlı çipler TSMC fabrikalarında üretilmişti. MTIA yapay zeka çipi, Mart ayında sınırlı ölçekte Meta veri merkezlerinde Nvidia GPU’ları ve diğer AI hızlandırıcılarla birlikte kullanıma alınmıştı.

    Öte yandan gündemdeki Rivos ile olası anlaşmanın detayları halen belirsiz. Şirket, yakın zamanda gerçekleştirdiği bir yatırım turunda 2 milyar dolar değerleme iddiasında bulunmuştu. Bu arada Rivos’un Meta’nın kendi iç ekiplerine katılmayı istemeyebileceği de belirtiliyor. Ayrıca, anlaşmanın tamamlanıp tamamlanmayacağı da dışarıdan kesin olarak bilinmiyor.

    Eğer Meta Rivos’u satın almayı başarırsa, dünya çapında dikkat çekecek bir RISC-V çipinin geliştirilmesi için önemli bir adım atılmış olacak. Şu anda RISC-V standardı ABD veri merkezlerinde büyük ölçüde kullanılmıyor. Çin tarafında ise RISC-V, sunucular haricinde kişisel bilgisayarlarda da kendisine yer ediniyor.

