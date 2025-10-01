Meta, RISC-V AI GPU firması Rivos'u gözüne kestirdi

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Görünüşe göre Meta, RISC-V tabanlı çip girişimi Rivos’u satın almayı planlıyor. Bloomberg kaynaklı habere göre anlaşma henüz kamuoyuna duyurulmamış olsa da kaynaklar tarafından doğrulandı. Bu hamle, Meta’nın Nvidia GPU’larına olan bağımlılığını azaltma ve kendi çip geliştirme ekiplerini güçlendirme stratejisinin bir parçası olarak görülüyor.

Rivos gizli bir çip girişimi olarak faaliyet gösteriyor ve RISC-V açık standardı üzerinde GPU’lar ve yapay zeka hızlandırıcılar tasarlamak üzerine odaklanıyor. Şirketin IP portföyü arasında SoC’ler ve PCIe hızlandırıcılar bulunuyor.

Meta’dan RISC-V’ye yatırım

Meta, uzun süredir kendi özel yapay zeka hızlandırıcıları üzerinde çalışıyor. Meta Training and Inference Accelerator (MTIA) adlı proje kapsamında Broadcom ile ortak tasarlanan RISC-V tabanlı çipler TSMC fabrikalarında üretilmişti. MTIA yapay zeka çipi, Mart ayında sınırlı ölçekte Meta veri merkezlerinde Nvidia GPU’ları ve diğer AI hızlandırıcılarla birlikte kullanıma alınmıştı.

Öte yandan gündemdeki Rivos ile olası anlaşmanın detayları halen belirsiz. Şirket, yakın zamanda gerçekleştirdiği bir yatırım turunda 2 milyar dolar değerleme iddiasında bulunmuştu. Bu arada Rivos’un Meta’nın kendi iç ekiplerine katılmayı istemeyebileceği de belirtiliyor. Ayrıca, anlaşmanın tamamlanıp tamamlanmayacağı da dışarıdan kesin olarak bilinmiyor.

Granite Rapids-WS: Intel, sonunda AMD’ye rakip oluyor 7 sa. önce eklendi

Eğer Meta Rivos’u satın almayı başarırsa, dünya çapında dikkat çekecek bir RISC-V çipinin geliştirilmesi için önemli bir adım atılmış olacak. Şu anda RISC-V standardı ABD veri merkezlerinde büyük ölçüde kullanılmıyor. Çin tarafında ise RISC-V, sunucular haricinde kişisel bilgisayarlarda da kendisine yer ediniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Ekran Kartı Haberleri

Meta, RISC-V AI GPU firması Rivos'u gözüne kestirdi

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: