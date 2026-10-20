Meta seçim sonuçlarını manipüle mi ediyor? Brezilya'da ciddi suçlamalar gündemde

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Tam Boyutta Gör Günümüzün başlıca haberleşme aracı hâline gelmiş olan sosyal medya, seçim süreçlerinde de kritik bir rol üstleniyor. Bu yüzden bu platformların siyasi içerikleri nasıl sıraladığı, hangi paylaşımları öne çıkardığı ve hangi içerikleri kısıtladığı belirleyici olabiliyor. Dolayısıyla teknoloji şirketlerinin seçim sonuçlarına etki edebileceği gerçeği uzun süredir tartışılan bir konu. Ancak son günlerde Brezilya'da yaşananlar bu tartışmayı farklı bir boyuta taşımış durumda. Zira Brezilya, şimdi Meta'yı ciddi yaptırımlarla tehdit ediyor.

Brezilya'nın mevcut Cumhurbaşkanı Lula ile bir önceki başkanın oğlu olan Flavio Bolsonaro arasında geçen başkanlık yarışında Meta'nın adil davranmadığı ve sonuçları manipüle etmeye çalıştığı iddia ediliyor. Bu suçlamaları gündemine alan Brezilya'nın en yüksek seçim mahkemesi, Meta'ya iki adayın seçim kampanyasına eşit muamele yaptığını ispatlaması için 24 saat verdi.

Meta'nın şimdi Lula ve Bolsonaro'nun seçim kampanyalarına yönelik uygulamalarında ayrım yapmadığını kanıtlaması gerekiyor. Aksi durumda Meta, her gün 1 milyon real (yaklaşık 200 bin dolar) para cezasıyla karşı karşıya kalacak. Tabii bu sadece istenen verileri sunmadığı için kesilecek günlük ceza. Eğer Meta bu isteği yerine getirmemekte ısrar ederse kısa süre sonra erişim engeli gibi çok daha ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir.

Meta, Bir Adayın İçeriklerini Bilerek Kısıtlamakla Suçlanıyor

Kararın arkasındaLula cephesinin internet devine yönelik suçlamaları bulunuyor. Lula cephesi, Meta'nın kendi kampanyalarına ait içerikleri sosyal medyada kısıtlayarak aşırı sağcı Flavio Bolsonaro'ya avantaj sağladığını öne sürüyor. Lula'nın ekibi, özellikle WhatsApp'ın yapay zekâ aracının seçimle ilgili içeriklere yaklaşımında tutarsızlıklar bulunduğunu savunuyor. İddialara göre Lula'yı destekleyen içerikler sınırlandırılırken Bolsonaro lehine olan içeriklere aynı şekilde müdahale edilmiyor.

Meta ise seçimde taraflardan birini kayırmak amacıyla herhangi bir işlem yapmadığını savunuyor. Şirket daha önce Lula'nın bazı kampanya reklamlarının teknik hatalar nedeniyle yanlışlıkla devre dışı bırakıldığını kabul etmiş, ancak bu sorunların yalnızca Brezilya'ya özgü olmadığını savunmuştu.

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Brezilya'da yaşanan bu gelişmeler, Meta gibi teknoloji şirketlerinin dünyanın dört bir yanında seçimleri nasıl etkileyebileceğini bir kez daha tartışmaya açıyor. Eğer şirket Brezilya'da seçim mahkemesini ikna edecek nitelikte deliller sunamazsa, bu durum tüm dünyada seçim güvenliğine dair soru işaretleri yaratabilir.

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Meta seçim sonuçlarını manipüle mi ediyor?

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