    Meta, ses getiren yapay zeka girişimi Manus’u satın aldı

    Meta, yapay zeka alanındaki agresif büyüme stratejisi sürdürüyor. Şirket, bu kapsamda dikkat çeken AI girişimi Manus’u yaklaşık 2 milyar dolara satın aldığını duyurdu.

    Meta, ses getiren yapay zeka girişimi Manus’u satın aldı Tam Boyutta Gör
    Meta Platforms, yapay zeka alanındaki agresif büyüme stratejisinin son adımı olarak Manus’u satın aldığını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamaya göre bu satın alma, Meta’nın hem tüketici hem de kurumsal ürünlerinde ileri düzey otomasyon ve yapay zeka yeteneklerini daha hızlı ölçeklendirme hedefinin bir parçası olarak hayata geçirildi.

    Kökeni Çin’e dayanan ve daha sonra köklü bir yeniden yapılanma ile Singapur’a taşınan Manus, bu yılın başlarında piyasaya sürdüğü genel amaçlı yapay zeka ajanı ile dikkat çekmişti. Söz konusu ajan pazar araştırması, yazılım geliştirme, veri analizi gibi karmaşık görevleri uçtan uca yerine getirebilme yeteneğine sahip olmasıyla öne çıkmıştı.

    Anlaşma 2 milyar doların üzerinde

    Meta, Manus’un halihazırda dünya genelinde milyonlarca kullanıcıya ve işletmeye hizmet verdiğini vurgularken bu kapasitenin Meta AI başta olmak üzere şirketin mevcut ürün ekosistemine entegre edilerek daha geniş bir kitleye ulaştırılacağını belirtti. Açıklamada, Manus’un abonelik tabanlı hizmetlerinin satın alma sürecinden etkilenmeden devam edeceği de özellikle not edildi.

    Satın almanın finansal detayları resmi olarak paylaşılmasa da Wall Street Journal’a konuşan kaynaklara göre anlaşmanın 2 milyar doların üzerinde bir değerleme ile tamamlandığı ifade ediliyor.

    Manus, başlangıçta Çinli girişim Butterfly Effect (diğer adıyla Monica.Im) bünyesinde geliştirilen bir ürün olarak ortaya çıkmış, zamanla bağımsız bir yapıya kavuşmuştu. Şirket, özellikle chatbot performansının OpenAI’ın Deep Research ajanından daha üstün olduğu yönündeki iddialarıyla bu yıl yapay zeka dünyasında geniş yankı uyandırdı.

    Meta, Çin için güvence verdi

    Mark Zuckerberg için Manus’un önemi yalnızca teknik kabiliyetleriyle sınırlı değil. Meta’nın yapay zekaya yönelik 60 milyar doları aşan altyapı yatırımları, yatırımcılar nezdinde sorgulanırken Manus gerçek anlamda gelir üreten bir yapay zeka ürünü olarak öne çıkıyor.

    Meta, satın almanın ardından Manus’un bağımsız şekilde faaliyet göstermeye devam edeceğini, ancak geliştirilen yapay zeka ajanlarının Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi platformlara entegre edileceğini açıkladı. Halihazırda bu uygulamalarda Meta AI asistanı kullanıcılara sunuluyor. Bu arada Meta, satın alma tamamlandıktan sonra Manus’un Çinli yatırımcılarla herhangi bir bağının kalmayacağını ve Çin’deki tüm operasyonlarının sona erdirileceğini duyurdu. Şirket, işlem sonrası Manus AI’da herhangi bir Çinli mülkiyet payı bulunmayacağını açıkça ifade etti.

