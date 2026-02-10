Meta, Snapchat'e doğrudan rakip olacak bir uygulama geliştiriyor: Instants

Tam Boyutta Gör Snapchat ile popülerlik kazanan kaybolan gönderiler gibi pek çok özellik zamanla Instagram ve TikTok gibi rakip platformlar tarafından da klonlandı. Bugün benzer özellikler pek çok sosyal medya uygulamasında bulunuyor. Ancak gelen son haberler, Meta'nın sadece belli başlı özellikleri kopyalamakla yetinmeyip, doğrudan Snapchat'e rakip olacak bir uygulama geliştirmekte olduğunu gösteriyor.

Meta, Snapchat'e Rakip Olacak Instants Uygulamasını Test Etmeye Başladı

Business Insider’ın aktardığı bilgilere göre Meta, “Instants” adını taşıyan ve yalnızca kaybolan fotoğraf gönderimine odaklanan bağımsız bir uygulamayı şirket içinde test etmeye başladı. Meta sözcüsü, uygulamanın şu anda yalnızca dâhili bir prototip olduğunu ve dış testlere açılmadığını doğruladı.

Meta'dan gelen bu açıklamayla birlikte varlığı doğrulanan Instants, bu ayın başında Alessandro Paluzzi tarafından gündeme taşınmış; Paluzzi, bu uygulamanın yolda olduğunu gösteren bir ekran görüntüsü paylaşmıştı. Şimdi bu görselin doğruluğu da bir nevi doğrulanmış oldu.

Aslında Instants tamamen yeni bir fikir değil. Bu özellik, Instagram ana uygulaması içinde bir süredir sınırlı ölçekte test ediliyor. Meta’nın açıklamasına göre “Shots” ve “Quicksnap” gibi farklı isimlerle bazı ülkelerde denenen bu özellik, kullanıcıların düzenleme yapmadan ve filtre uygulamadan hızlıca fotoğraf gönderip paylaşmasına imkân tanıyor. Gönderilen fotoğraflar açıldıktan sonra kayboluyor ve en geç 24 saat içinde tamamen siliniyor. Ayrıca içerikler yalnızca karşılıklı olarak birbirini takip eden kullanıcılar arasında paylaşılabiliyor. Bu kısıtlama, özelliğin daha mahrem ve arkadaş odaklı bir iletişim aracı olarak konumlandırıldığını gösteriyor.

Meta'nın son yıllarda farklı özellikleri ön plana çıkaran bağımsız uygulamalarının sayısını artırma konusunda daha agresif bir strateji izliyor olması dikkat çekiyor. 2023’te Twitter’a rakip olarak konumlanan Threads’i çıkaran şirket, sonraki yıllarda da Edits ve Meta AI ile bu yaklaşımı sürdürdü. Şirketin ayrıca yapay zekâ destekli video üretim özelliği Vibes için de bağımsız bir uygulama test ettiği biliniyor. Instants bu zincirin bir başka halkası olabilir.

