Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Meta, Snapchat'e doğrudan rakip olacak bir uygulama geliştiriyor: Instants

    Snapchat'in kaybolan gönderilerinden esinlenen pek çok özelliği Instagram'a ekleyen Meta, şimdi de doğrudan Snapchat'e rakip olacak ayrı bir uygulama geliştiriyor: Instants!

    Meta, Snapchat'e doğrudan rakip olacak bir uygulama geliştiriyor Tam Boyutta Gör
    Snapchat ile popülerlik kazanan kaybolan gönderiler gibi pek çok özellik zamanla Instagram ve TikTok gibi rakip platformlar tarafından da klonlandı. Bugün benzer özellikler pek çok sosyal medya uygulamasında bulunuyor. Ancak gelen son haberler, Meta'nın sadece belli başlı özellikleri kopyalamakla yetinmeyip, doğrudan Snapchat'e rakip olacak bir uygulama geliştirmekte olduğunu gösteriyor. 

    Meta, Snapchat'e Rakip Olacak Instants Uygulamasını Test Etmeye Başladı

    Business Insider’ın aktardığı bilgilere göre Meta, “Instants” adını taşıyan ve yalnızca kaybolan fotoğraf gönderimine odaklanan bağımsız bir uygulamayı şirket içinde test etmeye başladı. Meta sözcüsü, uygulamanın şu anda yalnızca dâhili bir prototip olduğunu ve dış testlere açılmadığını doğruladı.

    Meta'dan gelen bu açıklamayla birlikte varlığı doğrulanan Instants, bu ayın başında Alessandro Paluzzi tarafından gündeme taşınmış; Paluzzi, bu uygulamanın yolda olduğunu gösteren bir ekran görüntüsü paylaşmıştı. Şimdi bu görselin doğruluğu da bir nevi doğrulanmış oldu.

    Aslında Instants tamamen yeni bir fikir değil. Bu özellik, Instagram ana uygulaması içinde bir süredir sınırlı ölçekte test ediliyor. Meta’nın açıklamasına göre “Shots” ve “Quicksnap” gibi farklı isimlerle bazı ülkelerde denenen bu özellik, kullanıcıların düzenleme yapmadan ve filtre uygulamadan hızlıca fotoğraf gönderip paylaşmasına imkân tanıyor. Gönderilen fotoğraflar açıldıktan sonra kayboluyor ve en geç 24 saat içinde tamamen siliniyor. Ayrıca içerikler yalnızca karşılıklı olarak birbirini takip eden kullanıcılar arasında paylaşılabiliyor. Bu kısıtlama, özelliğin daha mahrem ve arkadaş odaklı bir iletişim aracı olarak konumlandırıldığını gösteriyor.

    Meta'nın son yıllarda farklı özellikleri ön plana çıkaran bağımsız uygulamalarının sayısını artırma konusunda daha agresif bir strateji izliyor olması dikkat çekiyor. 2023’te Twitter’a rakip olarak konumlanan Threads’i çıkaran şirket, sonraki yıllarda da Edits ve Meta AI ile bu yaklaşımı sürdürdü. Şirketin ayrıca yapay zekâ destekli video üretim özelliği Vibes için de bağımsız bir uygulama test ettiği biliniyor. Instants bu zincirin bir başka halkası olabilir.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en hızlı koşan insansı robotu: Bolt

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    en iyi yakıt tasarruf cihazı hangisi nissan qashqai triger zincir mi kayış mı kia rio 1.4 crdi sımsıkı taş gibi p0420 arıza kodu

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Poco X3 Pro
    Xiaomi Poco X3 Pro
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    HP Omen Max 16
    HP Omen Max 16
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum