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    Meta'dan tartışma yaratacak akıllı gözlük: Sürekli kayıt yapabilir

    Meta'nın geliştirdiği öne sürülen yeni akıllı gözlükler, sürekli ses kaydı alıp düzenli aralıklarla fotoğraf çekebilir. Bu iddia şimdiden güvenlik endişelerini gündeme getiriyor.

    Meta, süreklik kayıt yapan akıllı gözlük geliştiriyor Tam Boyutta Gör
    Meta'nın çevresini sürekli izleyebilen ve yapay zeka için kesintisiz veri toplayabilen yeni nesil akıllı gözlükler üzerinde çalıştığı öne sürüldü. Financial Times'ın haberine göre şirket, "super sensing" (süper algılama) adı verilen prototip teknoloji kapsamında sürekli ses kaydı alabilen ve birkaç saniyede bir fotoğraf çekebilen akıllı gözlükler geliştiriyor.

    Ham kayıtlar yerine meta veriler işlenecek

    Sistemin amacı kullanıcının gün boyunca çevresinde yaşananları yapay zekanın analiz etmesini sağlamak. Böylece kullanıcı, Meta AI'a daha önce kaydedilen görüntü ve seslerle ilgili sorular yöneltebilecek. Bu bir anlamda infiale neden olan Windows Recall’u anımsatıyor.

    Öte yandan Meta'nın bu versiyonunda ham görüntü ve ses kayıtları ne şirkette saklanacak ne de doğrudan kullanıcıya sunulacak. Bunun yerine ses ve görüntülerden elde edilen meta veriler çıkarılarak Meta'nın sunucularına aktarılacak ve yapay zeka sorguları bu veriler üzerinden gerçekleştirilecek.

    Gizlilik endişeleri daha da büyüyebilir

    Bu yaklaşımın ham kayıtların saklanmaması nedeniyle gizlilik açısından daha az risk taşıdığı savunuluyor. Ancak sistemin sürekli çevreyi izlemesi yine de önemli gizlilik tartışmalarını beraberinde getirebilir.

    Meta, süreklik kayıt yapan akıllı gözlük geliştiriyor Tam Boyutta Gör
    Meta, akıllı gözlükleri nedeniyle halihazırda çeşitli gizlilik eleştirileriyle karşı karşıya bulunuyor. Yüz tanıma özellikleri geliştirdiğine yönelik haberler, kullanıcıların gözlüklerle çevrelerindeki kişileri gizlice görüntülemesi ve bazı geliştiricilerin kayıt sırasında yanan LED göstergesini devre dışı bırakan ücretli modifikasyonlar sunması eleştirilerin merkezinde.

    Meta, kısa süre önce yayımladığı güncellemeyle LED kayıt göstergesinde müdahale tespit edilmesi halinde kamerayı otomatik olarak devre dışı bırakacağını açıklamıştı.

    Buna karşın "super sensing" modunda LED kayıt göstergesinin kapalı kalması planlanıyor. Meta'nın Temmuz 2025 tarihli teknik dokümanında da LED göstergesinin yalnızca kullanıcının fotoğraf veya video kaydettiği "aktif kayıt" senaryolarında kullanılacağı, menü tarama gibi yapay zeka özellikleri sırasında ise yanmayacağı belirtilmişti.

    Meta'dan resmi açıklama geldi

    Meta Sözcüsü Dave Arnold, şirketin dahili prototipler hakkında yorum yapmadığını belirterek akıllı gözlüklerin hem kullanıcılar hem de çevresindeki insanlar tarafından benimsenmesini sağlayacak şekilde geliştirildiğini söyledi.

    Arnold ayrıca Meta'nın, gizliliği ürün geliştirme sürecinin en başından itibaren temel bir unsur olarak ele aldığını ve insanların günlük yaşamını kolaylaştıracak yeni teknolojiler geliştirmeye odaklandığını ifade etti.

    Bununla birlikte Meta’nın bu yeni yöntemle toplanan verileri yapay zeka modellerinin eğitiminde kullanabileceği de iddia ediliyor. Hatta "super sensing" özelliklerinin halihazırda satışta bulunan akıllı gözlüklere de yazılım güncellemesiyle gelebileceği ifade ediliyor.

    Aslında "super sensing" iddiası, Meta CEO'su Mark Zuckerberg’in yılın başındaki vizyon paylaşımıyla örtüştüğünü söylemek gerekiyor. Zuckerberg, gözlüklerin yalnızca soruları yanıtlayan bir cihaz olmaktan çıkıp, gün boyunca kullanıcıya eşlik eden, hatırlatmalar yapan ve hedeflerine ulaşmasına yardımcı olan kişisel bir yapay zeka asistana dönüşmesini hedeflediklerini söylemişti.

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