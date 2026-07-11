Meta tepki çeken görsel üretme aracı Muse Image'ı geri çekmek zorunda kaldı

Meta'nın Yapay Zekâsı Instagram ve Facebook'a Yüklenen Görselleri İzinsiz Kullanıyordu
Aslında Meta'nın bu kararı sürpriz değil, çünkü Muse Image'un tepki çekmesinin son derece geçerli bir sebebi var. Meta'nın yeni yapay zekâsı, Instagram ve Facebook kullanıcıların yükledikleri görselleri herhangi bir izin istemeden kullanabiliyordu. Fotoğraflarının başkaları tarafından kullanılmasını istemeyen Meta kullanıcılarının özellikle ayarlara girip buna engel olması gerekiyordu. Hâliyle bu da tepkileri beraberinde getirdi.
Meta da yaptığı açıklamada hatasını kabul etti ve gelen tepkileri dikkate alarak Muse Image'ı yayından kaldırdıklarını duyurdu. Şirketin önümüzdeki günlerde güncellenmiş ve belli kısıtlamalar getirilmiş yeni bir versiyonu kullanıma sunabileceği düşünülüyor. Ancak bugün itibarıyla Muse Image rafa kaldırılmış durumda.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: