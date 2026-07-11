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    Meta tepki çeken görsel üretme aracı Muse Image'ı geri çekmek zorunda kaldı

    Meta AI, kullanıcıların yapay zekâ ile görsel oluşturmasını sağlayan Muse Image modelini geri çekmek zorunda kaldı. Muse Image, Facebook ve Instagram'daki görselleri izinsiz kullanabiliyordu.

    Meta tepki çeken görsel üretme aracı Muse Image'ı geri çekmek zorunda kaldı Tam Boyutta Gör
    Yapay zekâ alanında rakiplerini yakalamaya çalışan Meta, bu hafta başında kendisi adına önemli bir adım attı ve kullanıcıların yapay zekâ ile görsel oluşturmasını sağlayan Muse Image modelini kullanıma sundu. Ne var ki bu yeni modelin çıkışı hiç de Meta'nın umduğu gibi olmadı. Çünkü Muse Image çıkışından hemen sonra kendisini tartışmaların odağında buldu. Öyle ki Meta geri adım atıp bu modeli kullanımdan kaldırmak zorunda kaldı.

    Meta'nın Yapay Zekâsı Instagram ve Facebook'a Yüklenen Görselleri İzinsiz Kullanıyordu

    Aslında Meta'nın bu kararı sürpriz değil, çünkü Muse Image'un tepki çekmesinin son derece geçerli bir sebebi var. Meta'nın yeni yapay zekâsı, Instagram ve Facebook kullanıcıların yükledikleri görselleri herhangi bir izin istemeden kullanabiliyordu. Fotoğraflarının başkaları tarafından kullanılmasını istemeyen Meta kullanıcılarının özellikle ayarlara girip buna engel olması gerekiyordu. Hâliyle bu da tepkileri beraberinde getirdi.

    Meta da yaptığı açıklamada hatasını kabul etti ve gelen tepkileri dikkate alarak Muse Image'ı yayından kaldırdıklarını duyurdu. Şirketin önümüzdeki günlerde güncellenmiş ve belli kısıtlamalar getirilmiş yeni bir versiyonu kullanıma sunabileceği düşünülüyor. Ancak bugün itibarıyla Muse Image rafa kaldırılmış durumda.

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