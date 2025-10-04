Meta, ilgi alanlarına özel topluluklarla Threads deneyimini iyileştiriyor

Threads, topluluklar özelliğiyle daha odaklı sohbetlere geçiyor
Meta, bu özelliği basketbol, televizyon veya teknoloji gibi konularda benzersiz fikirlerinizi paylaşabileceğiniz rahat alanlar olarak tanımlıyor. Yani, Threads’in konu etiketlerine dayalı mevcut sisteminin bir evrimi olarak görülebilir. Şirket, bu kapsamda şimdiden NBA Konuları, Kitap Konuları ve Teknoloji Konuları gibi popüler alanlarda 100’den fazla topluluk oluşturmuş durumda.
Threads toplulukları, uygulamadaki mevcut konu akışlarına benzer bir yapıya sahip olsa da bazı önemli farklar içeriyor. Meta’nın açıklamasına göre topluluk akışlarındaki gönderiler kullanıcıya daha alakalı içerikleri öncelikli gösterecek şekilde sıralanıyor. Bu da, rastgele etiketli paylaşımların önüne geçilerek daha düzenli ve anlamlı tartışma ortamları oluşturulması anlamına geliyor.
Meta, topluluklarda yer alan önde gelen seslerin görünürlüğünü artırmak için yeni bir sistem de sunuyor. Buna göre, tanınmış kişiler veya etkili içerik üreticiler, profillerinde mavi rozetlerle öne çıkarılacak. Bu durum, hem içeriklerin güvenilirliğini artırmayı hem de topluluklarda daha aktif ve nitelikli tartışmaların oluşmasını amaçlıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
beşli çete yapsa rüzgardan yıkılır...
ağaçlar akıllandı savunmaya geçti derler ama mal sahibi herşey bir düzen üzerinedir düzeni bozmayın der anlayana...