Meta, ilgi alanlarına özel topluluklarla Threads deneyimini iyileştiriyor

Tam Boyutta Gör Meta’nın hızla büyüyen sosyal platformu Threads, kullanıcı deneyimini iyileştirecek yeni bir adım atıyor. 400 milyondan fazla kullanıcıya ulaşan uygulama, artık belirli konular etrafında daha anlamlı ve düzenli sohbetlerin yapılabileceği Topluluklar (Communities) özelliğini test etmeye başladı. Bu yeni özellik, kullanıcıların sadece ilgilendikleri konulara odaklanarak, ortak ilgi alanlarına sahip insanlarla bir araya gelmesini hedefliyor.

Meta, bu özelliği basketbol, televizyon veya teknoloji gibi konularda benzersiz fikirlerinizi paylaşabileceğiniz rahat alanlar olarak tanımlıyor. Yani, Threads’in konu etiketlerine dayalı mevcut sisteminin bir evrimi olarak görülebilir. Şirket, bu kapsamda şimdiden NBA Konuları, Kitap Konuları ve Teknoloji Konuları gibi popüler alanlarda 100’den fazla topluluk oluşturmuş durumda.

Threads toplulukları, uygulamadaki mevcut konu akışlarına benzer bir yapıya sahip olsa da bazı önemli farklar içeriyor. Meta’nın açıklamasına göre topluluk akışlarındaki gönderiler kullanıcıya daha alakalı içerikleri öncelikli gösterecek şekilde sıralanıyor. Bu da, rastgele etiketli paylaşımların önüne geçilerek daha düzenli ve anlamlı tartışma ortamları oluşturulması anlamına geliyor.

Tam Boyutta Gör Ayrıca kullanıcılar, topluluk içindeki etkileşimlerini daha eğlenceli hale getirecek özel emojilerle destekleniyor. Örneğin, NBA Threads topluluğunda bir gönderiyi beğendiğinizde karşınıza basketbol topu emojisi çıkıyor.

Meta, topluluklarda yer alan önde gelen seslerin görünürlüğünü artırmak için yeni bir sistem de sunuyor. Buna göre, tanınmış kişiler veya etkili içerik üreticiler, profillerinde mavi rozetlerle öne çıkarılacak. Bu durum, hem içeriklerin güvenilirliğini artırmayı hem de topluluklarda daha aktif ve nitelikli tartışmaların oluşmasını amaçlıyor.

