Meta, milyonlarca dolar verip transfer ettiği AI araştırmacılarını elinde tutamıyor

Tam Boyutta Gör Yapay zeka alanında çok daha iddialı hâle gelmeyi hedefleyen Meta, Haziran ayında AI departmanını yeniden şekillendirme kararı aldı. Yapay zekanın "Avengers" ekibini kurmak için yola çıkan Mark Zuckerberg, bunun için başka firmalardan pek çok önemli ismi transfer etti. Hatta bu yolda yüz milyonlarca dolarlık teklifler yapmaktan da geri kalmadı. Ancak tüm bu girişimin üzerinden daha sadece birkaç ay geçmişken, Meta'nın AI departmanı çatırdamaya başladı.

Wired tarafından aktarılan bilgilere göre Mark Zuckerberg'in transfer etmek için milyonlarca dolar ödediği AI araştırmacılardan üçü daha şimdiden işi bıraktı. Meta'ya kısa süre önce katıldıkları hâlde istifa edip eski işlerine geri dönen üç isim Avi Verma, Ethan Knight ve Rishabh Agarwal oldu.

Mark Zuckerberg'i Yönetim Tarzı Yeni Transferleri Kaçırıyor

Zuckerberg'in OpenAI'dan transfer ettiği Avi Verma ve Ethan Knight, sadece birkaç hafta Meta'da kaldıktan sonra istifa edip OpenAI'a geri dönme kararı aldı. Onların yanı sıra uzun süredir Meta'da görev alan Chaya Navak da şirketten ayrılıp OpenAI'a geçti.

Tüm bu isimlerin son derece kazançlı kontratları bırakıp başka şirketlere geçmesi hâliyle soru işaretleri yarattı. Bu ayrılık kararlarının arkasındaki nedenler tam olarak bilinmiyor; ancak Mark Zuckerberg'in her işe karışmasının Meta'nın yapay zeka departmanında huzursuzluk yarattığı konuşuluyor. Ayrıca Meta'nın yapay zeka konusundaki yaklaşımının ve prensiplerinin OpenAI'dan epey farklı olmasının da bu isimlerin uyum sağlamasını zorlaştırdığı düşünülüyor. Sonuçta her şirket AI konusunda farklı bir etik çerçeve çizip ona göre hareket ediyor. Meta'nın çizdiği çerçeve, ayrılan bu isimlere uymamış olabilir.

Sebebi ne olursa olsun, daha birkaç ay önce transfer edilmiş isimlerin daha şimdiden Meta'dan ayrılmaya başlamış olması, Mark Zuckerberg'in bu girişimin istediği gibi gitmediğini gösteriyor. Zaten Meta da geçtiğimiz günlerde “Superintelligence Labs” adını verdiği bu ekibi yeniden yapılandırma ve işe alımları durdurma kararı alarak işlerin planlandığı gibi gitmediğinin sinyallerini vermişti. Şimdi bu ayrılıklarla birlikte çatlaklar daha belirgin hâle gelmiş oldu.

