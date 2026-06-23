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    Meta, uygun fiyatlı akıllı gözlüklerini tanıttı: Ray-Ban'sız dönem başladı

    Meta, Ray-Ban markasını bırakarak 299 dolardan başlayan yeni akıllı gözlük serisini tanıttı. AI destekli cihazlar üç farklı tasarım, geliştirilmiş AI özellikleri ve erişilebilir fiyatla geliyor.

    Meta, uygun fiyatlı akıllı gözlüklerini tanıttı: İşte fiyatı Tam Boyutta Gör
    Meta, yapay zeka destekli giyilebilir teknoloji pazarındaki iddiasını güçlendirecek yeni akıllı gözlüklerini tanıttı. Şirket, EssilorLuxottica iş birliğiyle geliştirilen yeni Meta Glasses ailesinin 299 dolarlık başlangıç fiyatıyla satışa sunacağını açıkladı. Böylece yeni model, ikinci nesil Ray-Ban Meta gözlüklerin başlangıç fiyatından en az 80 dolar daha ucuz hale geldi.

    Yeni ürün serisinin en dikkat çekici yanı ise önceki nesillerin aksine Ray-Ban veya Oakley markasını taşımaması oldu. Meta, buna rağmen üretim ve tasarım sürecinde bu markaların çatı şirketi EssilorLuxottica ile ortak çalışmayı sürdürüyor.

    Donanım aynı, tasarımlar farklı

    Meta, uygun fiyatlı akıllı gözlüklerini tanıttı: İşte fiyatı Tam Boyutta Gör
    Yeni Meta Glasses serisi üç farklı tasarım ve yedi renk seçeneğiyle geliyor. Bunlar arasında sosyal medya fenomeni Kylie Jenner ile hazırlanan özel bir model de bulunuyor. Adventurer modeli daha ince çerçeve yapısı sunarken, Fury modeli daha kalın ve köşeli tasarımıyla öne çıkıyor. Kylie serisi ise Y2K estetiğini yansıtan farklı bir görünüm benimsiyor.
    Meta, uygun fiyatlı akıllı gözlüklerini tanıttı: İşte fiyatı Tam Boyutta Gör
    Teknik tarafta büyük bir değişiklik bulunmuyor. Yeni gözlükler, kısa süre önce tanıtılan Ray-Ban Meta Optics Styles ile büyük ölçüde aynı donanımı kullanırken bir miktar daha uzun pil ömrü sunuyor. Kamera modülü de önceki nesillere kıyasla daha küçük görünüyor.

    Gözlüklerde ekran yer almıyor. Bunun yerine kamera, dahili hoparlörler ve Meta AI desteği bulunuyor. Kullanıcılar sesli komutlarla yapay zekayla konuşabiliyor, çevrelerindeki nesneleri tanımlatabiliyor, canlı çeviri yapabiliyor, fotoğraf ve video çekebiliyor.

    Şirket geçen yıl 799 dolarlık Ray-Ban Display modelini tanıtmış ve bu ürün dahili ekranıyla dikkat çekmişti.

    Yapay zeka yetenekleri genişletildi

    Meta, yeni gözlüklerde yapay zekayı en önemli kullanım senaryosu olarak konumlandırıyor. Cihazlar, şirketin Superintelligence Labs tarafından geliştirilen ilk model olan Muse Spark ile birlikte geliyor. ABD ve Kanada'daki mevcut Ray-Ban ve Oakley akıllı gözlükler de bu modele yazılım güncellemesiyle kavuşacak.

    Meta, uygun fiyatlı akıllı gözlüklerini tanıttı: İşte fiyatı Tam Boyutta Gör
    Yeni sistemle birlikte Meta AI'ın daha doğal diyalog kurabildiği ve daha gelişmiş öneriler sunabildiği belirtiliyor. Yapay zeka desteği ayrıca 14 yeni dili kapsayacak şekilde genişletildi. Arapça, Japonca, Mandarin Çincesi, Hintçe ve Korece bunlar arasında yer alıyor.

    Meta ayrıca ekransız gözlükler için yaya navigasyonu, ay sonunda kullanıma sunulacak Dynamic Photo özelliği ve birden fazla kare çekerek en iyi fotoğrafı otomatik seçebilen yeni kamera sistemi gibi yenilikleri de duyurdu. Canlı çeviri ve kalori tahmini gibi özellikler de Meta AI üzerinden kullanılabiliyor.

    Yeni Meta Glasses, yalnızca tasarım açısından değil ergonomi tarafında da geliştirmeler içeriyor. Ayarlanabilir burun pedleri, bükülebilen sap uçları ve geniş yüz yapıları için daha rahat kullanım sağlayan menteşe sistemi bunlar arasında yer alıyor.

    Numaralı cam desteği de genişletildi. Gözlükler -12 ile +2.25 diyoptri aralığındaki reçeteleri destekliyor. -6'nın üzerindeki değerler için ise optik mağazalar üzerinden özel cam takılması gerekiyor.

    Meta, akıllı gözlükleri gelecekte ekranlı ve gelişmiş bilgi işlem yeteneklerine sahip artırılmış gerçeklik cihazlarına geçişin ilk adımı olarak görüyor. Pazarın henüz küçük olmasına rağmen Meta ile EssilorLuxottica'nın yüzde 80'in üzerinde pazar payına sahip olduğu ve 2021'den bu yana milyonlarca akıllı gözlük sattığı tahmin ediliyor. Yeni modeller ise bugün itibariyle birçok ülkede satışa sunulmuş durumda.

    Kaynakça https://about.fb.com/news/2026/06/meta-essilorluxottica-partner-launch-meta-glasses/ https://www.cnbc.com/2026/06/23/meta-glasses-are-new-smart-glasses-starting-at-299.html
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    Dünyanın ilk Linux akıllı gözlüğü

    H
    hasandemirrr 5 gün önce

    çok güzel

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