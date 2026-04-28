Meta, veri merkezlerine uzaydan enerji sağlayacak: Türünün ilk örneği anlaşma

Uzaydan gelen enerjiyle sürekli üretim modeli
Anlaşma, Meta’ya Overview’ın geliştirdiği uzay güneş enerjisi sisteminden 1 gigawatt’a kadar kapasiteye erken erişim hakkı tanıyor. Sistem, uzayda toplanan güneş enerjisini Dünya’daki mevcut güneş enerjisi tesislerine aktararak bu santrallerin kesintisiz şekilde enerji üretmesini hedefliyor.
Overview Energy’nin geliştirdiği teknoloji, yörüngedeki uydular aracılığıyla kesintisiz güneş ışığını toplama prensibine dayanıyor. Toplanan enerji, Dünya’ya düşük yoğunluklu yakın kızılötesi ışık demeti şeklinde iletiliyor. Bu ışık, mevcut güneş çiftlikleri tarafından elektriğe dönüştürülüyor.
Şirket, bu yöntemin en önemli avantajının mevcut altyapıyı kullanması olduğunu vurguluyor. Böylece yeni arazi ihtiyacı, yakıt bağımlılığı ya da uzun şebeke bağlantı süreçleri olmadan güneş santrallerinin üretim kapasitesinin artırılması hedefleniyor. Overview’a göre sistem, güneş santrallerinin yalnızca gündüz değil, günün çok daha uzun bir bölümünde elektrik üretebilmesini sağlayacak.
Teknolojinin güvenlik tarafında ise gönderilen ışının insan, hayvan ve hava trafiği açısından zararsız olduğu, ayrıca ABD’nin şebeke entegrasyonu ve düzenleyici standartlarına uygun şekilde tasarlandığı ifade ediliyor.
1.000 uyduyla küresel enerji ağı planı
Planlanan sistemin ilk aşamada ABD’nin Batı Yakası’ndan Batı Avrupa’ya kadar uzanan bir coğrafyayı kapsaması öngörülüyor. Dünya döndükçe güneş panellerinin geceye geçtiği saatlerde uzaydaki uyduların ek enerji sağlayarak üretimi desteklemesi hedefleniyor.
Şirket, teknolojinin ölçeklenmeden önce çeşitli testlerden geçtiğini belirtiyor. Daha önce bir uçak üzerinden Dünya’ya enerji aktarımı başarıyla denenmiş durumda. Bir sonraki aşamada ise 2028 Ocak ayında düşük Dünya yörüngesine bir test uydusu gönderilmesi planlanıyor.
Bu görev, uzaydan Dünya'ya ilk doğrudan enerji aktarım denemesi olacak. Ticari ölçekteki uydu filosunun ise 2030 itibarıyla devreye alınması hedefleniyor.