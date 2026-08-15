Meta, WhatsApp'ta dolandırıcılığı yapay zekâ ile tespit edecek

Teknoloji dünyası ile ilgili tüm gelişmeleri yakından takip eden Uğur, DonanımHaber okurları için başta cep telefonları olmak üzere birçok konuda içerik üretiyor. Martin Scorsese hayranı ve İkinci Dünya Savaşı konulu yapımlara ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Meta, WhatsApp kullanıcılarını dolandırıcılık girişimlerine karşı korumak amacıyla yeni bir Dolandırıcılık Uyarısı (Scam Alert) özelliğini test etmeye başladı. Sistem, mesajları cihaz üzerinde çalışan makine öğrenimi algoritmalarıyla analiz ederek olası dolandırıcılık girişimlerini tespit edecek. Özellik şu anda sınırlı bir beta test sürecinde bulunuyor.

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Yapay zekâ modeli bir mesajı olası bir dolandırıcılık girişimi olarak değerlendirirse, sohbet ekranında yalnızca alıcı tarafından görülebilen bir uyarı gösterilecek. Kullanıcı bu noktada ilgili kişiyi engelleyebilecek, mesajı WhatsApp'a bildirebilecek veya konuşmaya devam edebilecek.

Mesajlar cihazdan çıkmadan analiz edilecek

Meta'nın yeni sisteminde gizlilik de ön planda tutuluyor. Dolandırıcılık tespiti etkin olduğunda mesajların sınıflandırma amacıyla kullanıcının cihazından çıkarılmayacağı belirtiliyor. Sistem ayrıca herhangi bir mesajı otomatik olarak WhatsApp'a veya Meta'ya göndermeyecek.

Tam Boyutta Gör Uyarının hatalı olduğunu düşünen kullanıcılar sohbeti güvenilir olarak işaretleyebilecek. Böylece söz konusu konuşma için gelecekte benzer uyarılar gösterilmeyecek. Kullanıcı isterse tespit sisteminin doğruluğunu geliştirmek amacıyla son beş mesajı WhatsApp ile paylaşabilecek.

Meta'nın bu hamlesi, WhatsApp'taki dolandırıcılık girişimlerine karşı daha erken aşamada müdahale etmeyi amaçlıyor. Şirket daha önce de şüpheli cihaz bağlama taleplerine yönelik uyarılar gibi güvenlik özelliklerini uygulamaya almıştı. WhatsApp'ın 3 milyardan fazla kullanıcısı bulunuyor ve Meta, yeni sistemle özellikle para transferi ve sosyal mühendislik temelli dolandırıcılıkların önüne geçmeyi hedefliyor.

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