Meta, WhatsApp'ta dolandırıcılığı yapay zekâ ile tespit edecek

Yapay zekâ modeli bir mesajı olası bir dolandırıcılık girişimi olarak değerlendirirse, sohbet ekranında yalnızca alıcı tarafından görülebilen bir uyarı gösterilecek. Kullanıcı bu noktada ilgili kişiyi engelleyebilecek, mesajı WhatsApp'a bildirebilecek veya konuşmaya devam edebilecek.
Mesajlar cihazdan çıkmadan analiz edilecek
Meta'nın yeni sisteminde gizlilik de ön planda tutuluyor. Dolandırıcılık tespiti etkin olduğunda mesajların sınıflandırma amacıyla kullanıcının cihazından çıkarılmayacağı belirtiliyor. Sistem ayrıca herhangi bir mesajı otomatik olarak WhatsApp'a veya Meta'ya göndermeyecek.
Meta'nın bu hamlesi, WhatsApp'taki dolandırıcılık girişimlerine karşı daha erken aşamada müdahale etmeyi amaçlıyor. Şirket daha önce de şüpheli cihaz bağlama taleplerine yönelik uyarılar gibi güvenlik özelliklerini uygulamaya almıştı. WhatsApp'ın 3 milyardan fazla kullanıcısı bulunuyor ve Meta, yeni sistemle özellikle para transferi ve sosyal mühendislik temelli dolandırıcılıkların önüne geçmeyi hedefliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: