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    Meta, WhatsApp'ta dolandırıcılığı yapay zekâ ile tespit edecek

    Meta, WhatsApp'ta dolandırıcılık girişimlerini tespit etmek için yapay zekâ destekli yeni bir uyarı sistemini test ediyor. Özellik, şüpheli mesajları analiz ederek kullanıcıyı uyaracak.

    Meta, WhatsApp'ta dolandırıcılığı yapay zekâ ile tespit edecek Tam Boyutta Gör
    Meta, WhatsApp kullanıcılarını dolandırıcılık girişimlerine karşı korumak amacıyla yeni bir Dolandırıcılık Uyarısı (Scam Alert) özelliğini test etmeye başladı. Sistem, mesajları cihaz üzerinde çalışan makine öğrenimi algoritmalarıyla analiz ederek olası dolandırıcılık girişimlerini tespit edecek. Özellik şu anda sınırlı bir beta test sürecinde bulunuyor.

    Yapay zekâ modeli bir mesajı olası bir dolandırıcılık girişimi olarak değerlendirirse, sohbet ekranında yalnızca alıcı tarafından görülebilen bir uyarı gösterilecek. Kullanıcı bu noktada ilgili kişiyi engelleyebilecek, mesajı WhatsApp'a bildirebilecek veya konuşmaya devam edebilecek.

    Mesajlar cihazdan çıkmadan analiz edilecek

    Meta'nın yeni sisteminde gizlilik de ön planda tutuluyor. Dolandırıcılık tespiti etkin olduğunda mesajların sınıflandırma amacıyla kullanıcının cihazından çıkarılmayacağı belirtiliyor. Sistem ayrıca herhangi bir mesajı otomatik olarak WhatsApp'a veya Meta'ya göndermeyecek.

    Meta, WhatsApp'ta dolandırıcılığı yapay zekâ ile tespit edecek Tam Boyutta Gör
    Uyarının hatalı olduğunu düşünen kullanıcılar sohbeti güvenilir olarak işaretleyebilecek. Böylece söz konusu konuşma için gelecekte benzer uyarılar gösterilmeyecek. Kullanıcı isterse tespit sisteminin doğruluğunu geliştirmek amacıyla son beş mesajı WhatsApp ile paylaşabilecek.

    Meta'nın bu hamlesi, WhatsApp'taki dolandırıcılık girişimlerine karşı daha erken aşamada müdahale etmeyi amaçlıyor. Şirket daha önce de şüpheli cihaz bağlama taleplerine yönelik uyarılar gibi güvenlik özelliklerini uygulamaya almıştı. WhatsApp'ın 3 milyardan fazla kullanıcısı bulunuyor ve Meta, yeni sistemle özellikle para transferi ve sosyal mühendislik temelli dolandırıcılıkların önüne geçmeyi hedefliyor.

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