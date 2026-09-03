Meta'ya satılması Çin tarafından veto edilen Manus AI'ın akıbeti belli oldu

Manus AI Yoluna Bağımsız Bir Şirket Olarak Devam Edecek
İptal olan Meta anlaşması sonrası Çin yönetiminin onay vereceği bir alıcı arayabileceği düşünülen Manus, bunun yerine bağımsız bir şirket olarak yoluna devam etme kararı aldı. Manus, DeepSeek ve MoonShot AI gibi rakiplerinin yolundan giderek kendi modellerini geliştirmeye ve yayınlamaya devam edecek. Tabii bu gelecekte farklı bir teklifin değerlendirilmeyeceği anlamına gelmiyor. Ancak şirket en azından bir süre daha kendi başına yola devam edecek.
Manus AI'ın öne çıktığı asıl alan AI ajanları olduğu için şirketin bundan sonraki çalışmalarının da bu yönde yoğunlaşması bekleniyor. Zaten şu anda sektörün geneli de odağını bu alana çevirmeye başlamış. Zira AI ajanlarının zamanla sadece bugün bildiğimiz anlamıyla sohbet botlarının değil, genel olarak uygulamaların da yerini alabileceği düşünülüyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: