Meta’ya tarihi sosyal medya davası: 1,4 trilyon dolar ceza çıkabilir

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Tam Boyutta Gör Meta, Facebook ve Instagram platformlarını genç kullanıcıları bağımlı hale getirecek şekilde tasarladığı ve bu platformların güvenliği konusunda kamuoyunu yanılttığı iddiasıyla açılan davalarda 1,4 trilyon dolara kadar çıkabilecek para cezalarıyla karşı karşıya. Potansiyel ceza miktarı, Meta'nın yaklaşık 1,5 trilyon dolarlık piyasa değerine oldukça yakın seviyede bulunuyor.

Cezanın hesabı genç kullanıcı sayısına dayanıyor

Söz konusu dava California, Colorado, Kentucky ve New Jersey eyaletleri tarafından açıldı. Geçtiğimiz ay düzenlenen mahkeme duruşmasında eyaletler, ceza miktarını Meta'nın eylemlerinden etkilendiği tahmin edilen genç kullanıcı sayısını, eyalet yasalarında belirlenen para cezalarıyla çarparak hesapladıklarını açıkladı.

Meta ise bu hesaplamanın kanıtlarla desteklenmediğini savunuyor. Şirketin avukatları mahkeme dosyasında “Bu büyüklükte bir yaptırım, tüketici koruma uygulamaları tarihinde eşi benzeri görülmemiştir” ifadelerini kullandı.

Ağustosta kritik duruşma yapılacak

Tam Boyutta Gör Bu dört eyaletin yanı sıra 29 ABD eyaleti de şirkete federal mahkemede dava açmış durumda. Bu davaların büyük bölümü, Meta'nın Çocukların Çevrimiçi Gizliliğini Koruma Yasası'nı (COPPA) ihlal ederek ebeveyn onayı olmadan çocuklardan veri topladığı iddiasını içeriyor.

ABD Bölge Yargıcı Yvonne Gonzalez Rogers, ağustos ayında görülecek duruşmada hem COPPA kapsamındaki iddiaları hem de dört eyaletin tüketiciyi koruma yasalarının ihlal edildiğine ilişkin suçlamalarını değerlendirecek. Buna ek olarak 14 eyaletin kendi yerel yasalarına dayanarak açtığı davalar ise Şubat 2027'de ayrı bir duruşmada ele alınacak.

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Meta, daha önce “sosyal medya bağımlılığının” tıbbi olarak kabul edilmiş bir psikiyatrik durum olmadığı gerekçesiyle bu iddiaları reddetmişti. Daha önce Instagram Başkanı Adam Mosseri, sosyal medya kullanımını bir Netflix dizisini art arda izlemeye benzetmişti. Buna karşılık Amerikan Psikiyatri Birliği (APA) ise sosyal medya bağımlılığının tanı kılavuzunda resmi bir teşhis olarak yer almadığını ancak bunun böyle bir durumun var olmadığı anlamına gelmediğini açıklamıştı.

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Meta’ya tarihi dava: 1,4 trilyon dolar ceza çıkabilir

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