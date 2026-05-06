Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Instagram ve Facebook, yapay zeka destekli yaş doğrulama sistemini kullanıma sundu

    Meta, Instagram ve Facebook'ta genç kullanıcıların güvenliğini artırmak amacıyla yapay zeka destekli yeni “yaş doğrulama” sistemini devreye aldığını duyurdu.   

    Meta, yapay zeka destekli yaş doğrulama sistemini kullanıma sundu Tam Boyutta Gör
    Meta, genç kullanıcıların güvenliğini artırmak amacıyla yapay zeka destekli yeni “yaş doğrulama” sistemini devreye aldığını duyurdu. Şirketin açıklamasına göre bu sistem, kullanıcıların yalnızca beyan ettiği yaşa güvenmek yerine, farklı veri noktalarını analiz ederek gerçek yaşa daha yakın bir tahmin yapmayı hedefliyor.

    Fotoğraflar, videolar ve kullanıcı davranışları incelenecek

    Yeni teknoloji, paylaşılan fotoğraf ve videolardaki genel fiziksel ipuçlarını, kullanıcı davranışlarını ve platform içi etkileşimleri inceleyerek bir yaş tahmini oluşturuyor. Meta, bu sistemin yüz tanıma teknolojisi olmadığını özellikle vurguluyor. Şirkete göre amaç kimlik tespiti değil, kullanıcıların yaş grubunu daha doğru belirlemek. Bu sayede yaşını olduğundan büyük gösteren kullanıcıların tespit edilmesi ve özellikle çocukların daha güvenli bir deneyim yaşaması amaçlanıyor.

    Sistem, şüpheli durumlarda kullanıcıları otomatik olarak daha korumalı bir kategoriye alabiliyor. Özellikle genç kullanıcılar için tasarlanan bu yapı, daha sıkı gizlilik ayarları, yabancılardan gelen mesajlara sınırlamalar ve hassas içerik filtreleri gibi önlemleri beraberinde getiriyor. Ayrıca gece saatlerinde bildirimlerin sınırlandırılması gibi uygulamalarla platform kullanımının daha kontrollü hale getirilmesi hedefleniyor.

    Meta, yaşını yanlış beyan ettiği düşünülen kullanıcıları yeniden doğrulama sürecine yönlendirebileceğini, belirli yaşın altındaki hesapların ise tamamen kaldırılabileceğini belirtiyor. Bu yaklaşımın özellikle 13 yaş altı kullanıcıları korumaya yönelik olduğu ifade ediliyor.

    Şirketin bu adımı, son yıllarda hem Avrupa’da hem de ABD’de artan düzenleyici baskıların ardından geldi. Çocukların dijital ortamda korunmasına yönelik yasaların sıkılaşması ve teknoloji şirketlerine yönelik eleştiriler, Meta’yı daha gelişmiş güvenlik önlemleri geliştirmeye yönlendirdi.

    Şirket, bu teknolojiyi Instagram üzerinde ilk olarak Brezilya’da ve Avrupa Birliği’ne üye 27 ülkede kullanmaya başlayacak. Aynı uygulama, ilk kez Facebook platformuna da getiriliyor. ABD’de devreye alınacak sistemin, gelecek ay Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık’ta da yaygınlaştırılması planlanıyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli Volkswagen ID. Polo resmen tanıtıldı

    H
    hhjjkkll 6 saat önce

    Dünya Katılım Bankasına 1GV2ZB6W Kodu İle Kayıt Ol 0.1Gr Altın Kazanmaya Başla Kampanya 30 Haziranda Bitiyor

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    instagram beğeni hilesi laptop statik elektrik boşaltma ford courier anahtar işareti radar tespit cihazı en güzel araba lakapları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Oppo A5
    Oppo A5
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    HP D2QC7EA
    HP D2QC7EA
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum