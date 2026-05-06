Instagram ve Facebook, yapay zeka destekli yaş doğrulama sistemini kullanıma sundu

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Meta, genç kullanıcıların güvenliğini artırmak amacıyla yapay zeka destekli yeni “yaş doğrulama” sistemini devreye aldığını duyurdu. Şirketin açıklamasına göre bu sistem, kullanıcıların yalnızca beyan ettiği yaşa güvenmek yerine, farklı veri noktalarını analiz ederek gerçek yaşa daha yakın bir tahmin yapmayı hedefliyor.

Fotoğraflar, videolar ve kullanıcı davranışları incelenecek

Yeni teknoloji, paylaşılan fotoğraf ve videolardaki genel fiziksel ipuçlarını, kullanıcı davranışlarını ve platform içi etkileşimleri inceleyerek bir yaş tahmini oluşturuyor. Meta, bu sistemin yüz tanıma teknolojisi olmadığını özellikle vurguluyor. Şirkete göre amaç kimlik tespiti değil, kullanıcıların yaş grubunu daha doğru belirlemek. Bu sayede yaşını olduğundan büyük gösteren kullanıcıların tespit edilmesi ve özellikle çocukların daha güvenli bir deneyim yaşaması amaçlanıyor.

Sistem, şüpheli durumlarda kullanıcıları otomatik olarak daha korumalı bir kategoriye alabiliyor. Özellikle genç kullanıcılar için tasarlanan bu yapı, daha sıkı gizlilik ayarları, yabancılardan gelen mesajlara sınırlamalar ve hassas içerik filtreleri gibi önlemleri beraberinde getiriyor. Ayrıca gece saatlerinde bildirimlerin sınırlandırılması gibi uygulamalarla platform kullanımının daha kontrollü hale getirilmesi hedefleniyor.

Çocuklar yaş doğrulamayı aşıyor: Sahte bıyık kullanılıyor 6 sa. önce eklendi

Meta, yaşını yanlış beyan ettiği düşünülen kullanıcıları yeniden doğrulama sürecine yönlendirebileceğini, belirli yaşın altındaki hesapların ise tamamen kaldırılabileceğini belirtiyor. Bu yaklaşımın özellikle 13 yaş altı kullanıcıları korumaya yönelik olduğu ifade ediliyor.

Şirketin bu adımı, son yıllarda hem Avrupa’da hem de ABD’de artan düzenleyici baskıların ardından geldi. Çocukların dijital ortamda korunmasına yönelik yasaların sıkılaşması ve teknoloji şirketlerine yönelik eleştiriler, Meta’yı daha gelişmiş güvenlik önlemleri geliştirmeye yönlendirdi.

Şirket, bu teknolojiyi Instagram üzerinde ilk olarak Brezilya’da ve Avrupa Birliği’ne üye 27 ülkede kullanmaya başlayacak. Aynı uygulama, ilk kez Facebook platformuna da getiriliyor. ABD’de devreye alınacak sistemin, gelecek ay Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık’ta da yaygınlaştırılması planlanıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Sosyal Medya Haberleri

Meta, yapay zeka destekli yaş doğrulama sistemini kullanıma sundu

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: