Instagram ve Facebook, yapay zeka destekli yaş doğrulama sistemini kullanıma sundu

Fotoğraflar, videolar ve kullanıcı davranışları incelenecek
Yeni teknoloji, paylaşılan fotoğraf ve videolardaki genel fiziksel ipuçlarını, kullanıcı davranışlarını ve platform içi etkileşimleri inceleyerek bir yaş tahmini oluşturuyor. Meta, bu sistemin yüz tanıma teknolojisi olmadığını özellikle vurguluyor. Şirkete göre amaç kimlik tespiti değil, kullanıcıların yaş grubunu daha doğru belirlemek. Bu sayede yaşını olduğundan büyük gösteren kullanıcıların tespit edilmesi ve özellikle çocukların daha güvenli bir deneyim yaşaması amaçlanıyor.
Sistem, şüpheli durumlarda kullanıcıları otomatik olarak daha korumalı bir kategoriye alabiliyor. Özellikle genç kullanıcılar için tasarlanan bu yapı, daha sıkı gizlilik ayarları, yabancılardan gelen mesajlara sınırlamalar ve hassas içerik filtreleri gibi önlemleri beraberinde getiriyor. Ayrıca gece saatlerinde bildirimlerin sınırlandırılması gibi uygulamalarla platform kullanımının daha kontrollü hale getirilmesi hedefleniyor.
Meta, yaşını yanlış beyan ettiği düşünülen kullanıcıları yeniden doğrulama sürecine yönlendirebileceğini, belirli yaşın altındaki hesapların ise tamamen kaldırılabileceğini belirtiyor. Bu yaklaşımın özellikle 13 yaş altı kullanıcıları korumaya yönelik olduğu ifade ediliyor.
Şirketin bu adımı, son yıllarda hem Avrupa’da hem de ABD’de artan düzenleyici baskıların ardından geldi. Çocukların dijital ortamda korunmasına yönelik yasaların sıkılaşması ve teknoloji şirketlerine yönelik eleştiriler, Meta’yı daha gelişmiş güvenlik önlemleri geliştirmeye yönlendirdi.
Şirket, bu teknolojiyi Instagram üzerinde ilk olarak Brezilya'da ve Avrupa Birliği'ne üye 27 ülkede kullanmaya başlayacak. Aynı uygulama, ilk kez Facebook platformuna da getiriliyor. ABD'de devreye alınacak sistemin, gelecek ay Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık'ta da yaygınlaştırılması planlanıyor.
